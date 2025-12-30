ETV Bharat / international

बांग्लादेश राजनीति की सशक्त हस्ताक्षर थीं खालिदा जिया; भारतीय प्रेसिडेंट से मिलने से किया था इनकार !

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन. ( AP )

ढाका (बांग्लादेश): बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और मुस्लिम दुनिया की दूसरी प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने अपनी कट्टर विरोधी शेख हसीना के साथ दशकों तक देश की राजनीति पर राज किया. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की लंबे समय तक प्रमुख और तीन बार प्रधानमंत्री रहीं जिया का मंगलवार सुबह ढाका में लंबी बीमारी के बाद इंतकाल हो गया. वह 80 साल की थीं. 1975 से मिलिट्री या क्वॉसी-मिलिट्री शासन के बाद देश में डेमोक्रेसी बहाल करने में उनके रोल के लिए उनके सपोर्टर्स उनकी तारीफ करते हैं. जिया ने 1990 के दशक के साथ-साथ 2000 के दशक की शुरुआत में भी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पर काफी हद तक दबदबा बनाया. चार दशकों से ज़्यादा का उनका पॉलिटिकल सफ़र बहुत उतार-चढ़ाव वाला रहा. एक बड़ी पार्टी को लीड करने और देश पर राज करने से लेकर करप्शन के आरोपों में दोषी ठहराए जाने और बाद में प्रेसिडेंट से माफी मिलने तक. एक पब्लिक फिगर के तौर पर जिया का आगे बढ़ना आम तौर पर एक्सीडेंटल माना जाता है. 35 साल की उम्र में विधवा होने के एक दशक बाद, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का रोल संभाला, लेकिन पॉलिटिक्स में उनका आना प्लान नहीं था. वह पॉलिटिकल दुनिया से काफी हद तक अनजान थीं, जब तक कि 30 मई, 1981 को एक नाकाम आर्मी तख्तापलट में उनके पति, प्रेसिडेंट जियाउर रहमान, जो एक मिलिट्री के मजबूत आदमी से पॉलिटिशियन बने, की हत्या के बाद उन्हें इसमें घसीटा नहीं गया. इससे पहले, उन्हें सिर्फ एक जनरल की पत्नी और बाद में फर्स्ट लेडी माना जाता था. हालांकि, उन्होंने जल्द ही BNP की टॉप लीडर के तौर पर अपनी पहचान बना ली, यह पार्टी उनके पति ने 1978 में बनाई थी. 3 जनवरी, 1982 को उन्हें प्राइमरी मेंबर के तौर पर एनरोल किया गया. अगले साल मार्च तक, वह पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट बन गईं, और मई 1984 में, BNP की चेयरपर्सन. यह पद उन्होंने अपनी मौत तक संभाला. इस पूरे समय में उनकी मुख्य कॉम्पिटिटर अवामी लीग की चीफ शेख हसीना थीं. 1982 में उस समय के आर्मी चीफ जनरल एचएम इरशाद के मिलिट्री तख्तापलट के बाद, जिया ने डेमोक्रेसी वापस लाने के लिए एक मूवमेंट शुरू किया. 1986 में, इरशाद ने जिया के BNP-लीड वाले अलायंस और हसीना के अवामी लीग-लीड वाले 15-पार्टी अलायंस के एक साथ कैंपेन के बीच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया. दोनों अलायंस ने शुरू में पोल ​​का बॉयकॉट करने का फैसला किया, लेकिन अवामी लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टियों के साथ, आखिरकार इसमें शामिल हो गईं. ज़िया का अलायंस बॉयकॉट पर अड़ा रहा, और इरशाद ने हसीना को मार्च के धांधली वाले माने जाने वाले इलेक्शन से पहले हाउस अरेस्ट कर लिया. इससे जातीय पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर प्रेसिडेंट के तौर पर उनकी पोजीशन पक्की हो गई. प्रोफेसर हाउहर रिजवी, जो बाद में हसीना की सरकार के इंटरनेशनल मामलों के सलाहकार बने, ने लिखा, "1986 में चुनावों का बॉयकॉट करने के बाद उनकी (जिया की) पॉपुलैरिटी बढ़ गई." दिसंबर 1990 में इरशाद शासन के गिरने के बाद, चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन अहमद की लीडरशिप में एक केयरटेकर सरकार ने फरवरी 1991 में चुनाव करवाए. BNP बहुमत वाली पार्टी के तौर पर उभरी, जिससे कई लोग हैरान रह गए, जो मानते थे कि अवामी लीग चुनाव जीत जाएगी. नई पार्लियामेंट ने संविधान में बदलाव किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम से पार्लियामेंट्री सिस्टम में बदल गया, और जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनीं और पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो के बाद मुस्लिम दुनिया की दूसरी. BNP 1996 में फिर से सत्ता में आई, लेकिन अवामी लीग के जोरदार स्ट्रीट कैंपेन की वजह से सरकार सिर्फ़ 12 दिन ही चली. केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम शुरू करने के बाद ज़िया की सरकार ने इस्तीफा दे दिया. हालांकि जून 1996 में BNP नए चुनाव हार गई, लेकिन पार्टी ने 116 सीटें जीतीं, और देश के इतिहास में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई. 1999 में, जिया ने चार पार्टियों का गठबंधन बनाया और उस समय की अवामी लीग सरकार के विरोध में आंदोलन शुरू किए. वह 2001 में फिर से चुनी गईं. 2006 में, उन्होंने पद छोड़ दिया और एक केयरटेकर सरकार को सत्ता सौंप दी. सितंबर 2007 में, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बारे में उनकी पार्टी ने दावा किया कि उन पर “भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप” थे. जिया की चुनावी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह कभी किसी भी चुनाव क्षेत्र में नहीं हारीं. एक BNP नेता ने कहा, "वह 1991, 1996 और 2001 के चुनावों में पांच अलग-अलग संसदीय क्षेत्रों से चुनी गईं, जबकि 2008 में, उन्होंने उन तीनों क्षेत्रों में जीत हासिल की, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था."