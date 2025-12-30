ETV Bharat / international

बांग्लादेश राजनीति की सशक्त हस्ताक्षर थीं खालिदा जिया; भारतीय प्रेसिडेंट से मिलने से किया था इनकार !

BNP की लंबे समय तक प्रमुख और तीन बार प्रधानमंत्री रहीं 80 साल की खालिदा जिया का ढाका में निधन हो गया.

Khaleda Zia
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन. (AP)
ढाका (बांग्लादेश): बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और मुस्लिम दुनिया की दूसरी प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने अपनी कट्टर विरोधी शेख हसीना के साथ दशकों तक देश की राजनीति पर राज किया. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की लंबे समय तक प्रमुख और तीन बार प्रधानमंत्री रहीं जिया का मंगलवार सुबह ढाका में लंबी बीमारी के बाद इंतकाल हो गया. वह 80 साल की थीं.

1975 से मिलिट्री या क्वॉसी-मिलिट्री शासन के बाद देश में डेमोक्रेसी बहाल करने में उनके रोल के लिए उनके सपोर्टर्स उनकी तारीफ करते हैं. जिया ने 1990 के दशक के साथ-साथ 2000 के दशक की शुरुआत में भी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पर काफी हद तक दबदबा बनाया.

चार दशकों से ज़्यादा का उनका पॉलिटिकल सफ़र बहुत उतार-चढ़ाव वाला रहा. एक बड़ी पार्टी को लीड करने और देश पर राज करने से लेकर करप्शन के आरोपों में दोषी ठहराए जाने और बाद में प्रेसिडेंट से माफी मिलने तक.

एक पब्लिक फिगर के तौर पर जिया का आगे बढ़ना आम तौर पर एक्सीडेंटल माना जाता है. 35 साल की उम्र में विधवा होने के एक दशक बाद, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का रोल संभाला, लेकिन पॉलिटिक्स में उनका आना प्लान नहीं था.

वह पॉलिटिकल दुनिया से काफी हद तक अनजान थीं, जब तक कि 30 मई, 1981 को एक नाकाम आर्मी तख्तापलट में उनके पति, प्रेसिडेंट जियाउर रहमान, जो एक मिलिट्री के मजबूत आदमी से पॉलिटिशियन बने, की हत्या के बाद उन्हें इसमें घसीटा नहीं गया.

इससे पहले, उन्हें सिर्फ एक जनरल की पत्नी और बाद में फर्स्ट लेडी माना जाता था. हालांकि, उन्होंने जल्द ही BNP की टॉप लीडर के तौर पर अपनी पहचान बना ली, यह पार्टी उनके पति ने 1978 में बनाई थी.

3 जनवरी, 1982 को उन्हें प्राइमरी मेंबर के तौर पर एनरोल किया गया. अगले साल मार्च तक, वह पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट बन गईं, और मई 1984 में, BNP की चेयरपर्सन. यह पद उन्होंने अपनी मौत तक संभाला. इस पूरे समय में उनकी मुख्य कॉम्पिटिटर अवामी लीग की चीफ शेख हसीना थीं.

1982 में उस समय के आर्मी चीफ जनरल एचएम इरशाद के मिलिट्री तख्तापलट के बाद, जिया ने डेमोक्रेसी वापस लाने के लिए एक मूवमेंट शुरू किया. 1986 में, इरशाद ने जिया के BNP-लीड वाले अलायंस और हसीना के अवामी लीग-लीड वाले 15-पार्टी अलायंस के एक साथ कैंपेन के बीच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया.

दोनों अलायंस ने शुरू में पोल ​​का बॉयकॉट करने का फैसला किया, लेकिन अवामी लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टियों के साथ, आखिरकार इसमें शामिल हो गईं. ज़िया का अलायंस बॉयकॉट पर अड़ा रहा, और इरशाद ने हसीना को मार्च के धांधली वाले माने जाने वाले इलेक्शन से पहले हाउस अरेस्ट कर लिया. इससे जातीय पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर प्रेसिडेंट के तौर पर उनकी पोजीशन पक्की हो गई.

प्रोफेसर हाउहर रिजवी, जो बाद में हसीना की सरकार के इंटरनेशनल मामलों के सलाहकार बने, ने लिखा, "1986 में चुनावों का बॉयकॉट करने के बाद उनकी (जिया की) पॉपुलैरिटी बढ़ गई." दिसंबर 1990 में इरशाद शासन के गिरने के बाद, चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन अहमद की लीडरशिप में एक केयरटेकर सरकार ने फरवरी 1991 में चुनाव करवाए.

BNP बहुमत वाली पार्टी के तौर पर उभरी, जिससे कई लोग हैरान रह गए, जो मानते थे कि अवामी लीग चुनाव जीत जाएगी. नई पार्लियामेंट ने संविधान में बदलाव किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम से पार्लियामेंट्री सिस्टम में बदल गया, और जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनीं और पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो के बाद मुस्लिम दुनिया की दूसरी.

BNP 1996 में फिर से सत्ता में आई, लेकिन अवामी लीग के जोरदार स्ट्रीट कैंपेन की वजह से सरकार सिर्फ़ 12 दिन ही चली. केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम शुरू करने के बाद ज़िया की सरकार ने इस्तीफा दे दिया. हालांकि जून 1996 में BNP नए चुनाव हार गई, लेकिन पार्टी ने 116 सीटें जीतीं, और देश के इतिहास में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई.

1999 में, जिया ने चार पार्टियों का गठबंधन बनाया और उस समय की अवामी लीग सरकार के विरोध में आंदोलन शुरू किए. वह 2001 में फिर से चुनी गईं. 2006 में, उन्होंने पद छोड़ दिया और एक केयरटेकर सरकार को सत्ता सौंप दी. सितंबर 2007 में, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बारे में उनकी पार्टी ने दावा किया कि उन पर “भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप” थे.

जिया की चुनावी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह कभी किसी भी चुनाव क्षेत्र में नहीं हारीं. एक BNP नेता ने कहा, "वह 1991, 1996 और 2001 के चुनावों में पांच अलग-अलग संसदीय क्षेत्रों से चुनी गईं, जबकि 2008 में, उन्होंने उन तीनों क्षेत्रों में जीत हासिल की, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था."

जिया का जन्म 15 अगस्त, 1946 को अविभाजित भारत के दिनाजपुर जिले में तैयबा और इस्कंदर मजूमदार के घर हुआ था. उनके पिता जलपाईगुड़ी से, जहां परिवार चाय का बिजनेस करता था, बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे. 1960 में उन्होंने आर्मी कैप्टन जियाउर रहमान से शादी की, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने.

जब 1983 में जिया BNP की चीफ बनीं, तो उसके कई नेता और सपोर्टर नए चेयरपर्सन को लेकर पक्का नहीं थे. इसके अलावा, 1982 के तख्तापलट के दौरान पार्टी के बाहर होने से BNP पॉलिटिकल रूप से अकेली पड़ गई थी. हालांकि, उन्होंने पार्टी को मजबूत किया और अवामी लीग के साथ मिलकर इरशाद शासन के खिलाफ एक लंबा कैंपेन चलाया.

2008 के चुनावों से पहले, जिया ने अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ दिए गए एफिडेविट में खुद से पढ़ी-लिखी होने का दावा किया था. हालांकि, BNP की वेबसाइट पर बताया गया है कि उन्होंने दिनाजपुर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल और सुरेंद्र नाथ कॉलेज से पढ़ाई की थी.

जिया ने अपने आखिरी 15 साल एक बड़े अपोजिशन लीडर के तौर पर अपनी पार्टी के 'ऑटोक्रेटिक' हसीना शासन और अपने खिलाफ लगे करप्शन के आरोपों से लड़ते हुए बिताए. 8 फरवरी, 2018 को, उन्हें जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट केस में पांच साल जेल की सजा सुनाई गई और बाद में जिया चैरिटेबल ट्रस्ट केस में सात साल की सजा मिली.

2024 में, हसीना के सत्ता से हटने के एक दिन बाद, जिया को राष्ट्रपति की तरफ से माफी दे दी गई और रिहा कर दिया गया. अगले दिन, वह एक बड़ी रैली के साथ राजनीति में लौट आईं, और अपनी खराब सेहत के बावजूद BNP में नई जान फूंक दी.

1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री के तौर पर जिया के पहले कार्यकाल के दौरान, भारत के साथ रिश्ते सामान्य डिप्लोमेसी और तनाव का मिलाजुला रूप थे. खासकर गंगा के पानी के बंटवारे और सीमा पार विद्रोह को लेकर. उनकी सरकार ने "लुक ईस्ट" पॉलिसी अपनाई, जिससे भारत के बजाय चीन और इस्लामी देशों के साथ स्ट्रेटेजिक तालमेल का संकेत मिला.

लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में द्विपक्षीय संबंधों में बहुत गिरावट देखी गई, जिससे कनेक्टिविटी और व्यापार का विस्तार काफी हद तक रुक गया, जबकि नई दिल्ली ने बांग्लादेश से काम करने वाले मिलिटेंट ग्रुप और सीमा पार घुसपैठ पर गहरी चिंता जताई.

हालांकि, जिया ने भारत सरकार के बुलावे पर 1992 और 2006 में प्रधानमंत्री के तौर पर दो बार और 2012 में विपक्ष के नेता के तौर पर एक बार भारत का दौरा किया. उनके 2006 के सरकारी दौरे से व्यापार और सुरक्षा पर समझौते हुए, और विपक्ष की नेता के तौर पर उनके 2012 के दौरे का मकसद नई दिल्ली के साथ BNP के रिश्ते फिर से बनाना था.

उनके बेटे और वारिस, तारिक रहमान, जो अभी BNP के एक्टिंग चेयरमैन हैं, 2008 से लंदन में सेल्फ-एग्जालिन में रहने के बाद हाल ही में घर लौटे हैं. उनके दूसरे बेटे, अराफात रहमान की 2015 में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी. BNP के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने हाल ही में जिया को 'डेमोक्रेसी की मां' कहा था.

भारत से टकराव का रास्ता, प्रणब मुखर्जी से मिलने से किया था मना

अविभाजित भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के दिनाजपुर में पैदा हुईं खालिदा जिया बनने के बाद लंबे समय तक भारत के साथ टकराव की मुद्रा में रहीं. बांग्लादेश में उनकी राजनीति भारत विरोधी बांग्ला राष्ट्रवाद की बुनियाद पर टिकी थी. एक समय ऐसा आया था जब उन्होंने बांग्लादेश पहुंचे भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने से इनकार कर दिया था.

पुतुल का पूरा नाम खालिदा खानम पुतुल था, जो बाद में खालिदा जिया बन गया. 1947 में भारत के बंटवारे के बाद उनका परिवार दिनाजपुर चला गया. खालिदा जिया ने अपनी जीवनी खुद लिखी. 1965 में खालिदा की शादी पाकिस्तानी सेना के कैप्टन जियाउर रहमान से हुई. इसके बाद खालिदा पति जियाउर रहमान के साथ पाकिस्तान चली गईं. इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदल कर खालिदा जिया रखा. बता दें कि उनके पति जियाउर रहमान 1965 के भारत-पाकिस्तान वॉर के दौरान तैनात थे.

कुछ साल गुजरे और कैप्टन जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए. पति के प्रेसिडेंट रहते हुए खालिदा जिया 1977 से 1981 तक बांग्लादेश की प्रथम महिला रहीं. वो दो बेटों तारिक रहमान और अराफात रहमान की मां रहीं. अराफात रहमान की मृत्यु एक दशक पहले 2015 में हार्ट अटैक से हो गई थी. वहीं 30 मई 1981 जिया के पति जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई. इस महाविपदा के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा.

