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अमेरिकी मध्यावधि चुनाव : पहली अश्वेत महिला गवर्नर से लेकर पहले मुस्लिम सीनेटर तक ने रचा इतिहास

कीशा लांस बॉटम्स ने जॉर्जिया का गवर्नर चुनाव जीत लिया ( AP )

वॉशिंगटन : अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन के परिणाम डेमोक्रेट्स की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं. 2026 के इन मध्यावधि चुनावों में कई ऐसी जीतें देखने को मिली हैं जो पहले कभी नहीं हुई थीं. इनमें राज्य के नेतृत्व से लेकर अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों तक में प्रतिनिधित्व शामिल है. इन नतीजों ने अमेरिकी राजनीति में अश्वेत, मुस्लिम, एलजीबीटी और मूल निवासियों के प्रतिनिधित्व के लिए नए मील के पत्थर स्थापित किए हैं.

मंगलवार को अमेरिका में डेमोक्रेट कीशा लांस बॉटम्स ने जॉर्जिया का गवर्नर चुनाव जीत लिया. वह अमेरिकी राज्य की गवर्नर बनने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं.

अटलांटा की पूर्व मेयर ने देश के सबसे कड़े राजनीतिक मुकाबलों में से एक में रिपब्लिकन व्यवसायी रिक जैक्सन को हराया. उनकी जीत के साथ ही गवर्नर के पद पर रिपब्लिकन पार्टी का दो दशकों से अधिक समय से चला आ रहा कब्जा खत्म हो गया है. वह जॉर्जिया की पहली महिला गवर्नर बन गई हैं. वह 56 वर्षीय बॉटम्स, रिपब्लिकन ब्रायन केम्प की जगह लेंगी. वे लगातार दो कार्यकाल पूरे करने के बाद पद छोड़ रहे हैं. इससे पहले वह पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन में वरिष्ठ सलाहकार और व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ पब्लिक एंगेजमेंट की निदेशक के रूप में काम कर चुकी हैं. उनका चुना जाना अश्वेत महिलाओं के लिए एक अहम पड़ाव है. ये महिलाएं डेमोक्रेटिक पार्टी का एक प्रमुख आधार रही हैं, लेकिन देश के सर्वोच्च निर्वाचित पदों पर इनका प्रतिनिधित्व अब तक बहुत कम रहा है. कीशा लांस बॉटम्स ने जॉर्जिया का गवर्नर चुनाव जीत लिया (AP) बॉटम्स अटलांटा की रहने वाली हैं. वे ब्लूज संगीतकार मेजर लांस की बेटी हैं. 2009 में अटलांटा सिटी काउंसिल की सीट के लिए चुने जाने से पहले उन्होंने एक वकील के रूप में काम किया और फुल्टन काउंटी में मजिस्ट्रेट जज के तौर पर सेवाएं दीं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जैक्सन ने अपने अभियान में अपनी निजी संपत्ति से 100 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च किए. उन्होंने मीडिया में 2020 के जॉर्ज फ्लॉयड विरोध प्रदर्शनों के हिंसक दृश्यों और आठ साल की बच्ची सेकोरिया टर्नर की मौत की घटनाओं को खूब दिखाया. सेकोरिया की हत्या तब हुई थी जब बंदूकधारियों ने सड़क पर कब्जा कर लिया था. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ बदलती हवा के संकेत के रूप में, मतदाताओं ने लांस बॉटम्स को चुना.