Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने इस्तीफा दिया
दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.
Published : November 12, 2026 at 7:53 PM IST
हांगकांग : एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सेन हुआंग ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया जिससे मामले ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं पैदा कर दी हैं.
कंपनी ने कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है. वह वर्तमान में कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं.
कथित चीनी जासूस के साथ प्रेम प्रसंग के बाद, हुआंग पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया था. बुधवार देर रात, मीडिया में आई खबरों में बताया गया कि हुआंग का एक और विवाहेतर संबंध था, जो एनवीडिया की एक ऐसी कर्मचारी के साथ था जो उनके अधीन काम करती है.
Jensen Huang has resigned as President, CEO and board member of Nvidia, effective immediately: Reuters https://t.co/4iI4pBYU3a— ANI (@ANI) November 12, 2026
दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, एनवीडिया के शेयरों में गुरुवार को बाजार खुलने से पहले के लेनदेन के दौरान 10 प्रतिशत की भारी गिरावट आई.
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