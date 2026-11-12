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Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने इस्तीफा दिया

एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने इस्तीफा दिया ( AP )

हांगकांग : एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सेन हुआंग ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया जिससे मामले ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं पैदा कर दी हैं.

कंपनी ने कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है. वह वर्तमान में कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं.