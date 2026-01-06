अमेरिकी उपराष्ट्रपति के घर पर हमला, खिड़कियां तोड़ीं, सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई के लिए वेंस ने आभार जताया
अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने सिक्योरिटी और लोकल अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की जिन्होंने उनके घर पर हमला करने वाले शख्स को पकड़ा.
Published : January 6, 2026 at 10:04 AM IST
ओहायो: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोमवार को ओहायो के सिनसिनाटी में अपने घर हमला करने वाले को पकड़ने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों का शुक्रिया अदा किया और मीडिया से घटना की कवरेज में नियंत्रण रखने की अपील की.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वैन्स ने कहा कि एक आदमी ने खिड़कियों को नुकसान पहुंचाकर उनके घर में घुसने की कोशिश की. उन्होंने लिखा, 'हमारे घर पर हुए हमले के बारे में सभी की शुभकामनाओं के लिए मैं आपका आभारी हूं. जहां तक मुझे पता है, एक पागल आदमी ने खिड़कियों पर हथौड़ा मारकर अंदर घुसने की कोशिश की.'
वेंस ने सिक्योरिटी और लोकल अधिकारियों के तुरंत जवाब की तारीफ की, और अमेरिका सीक्रेट सर्विस और सिनसिनाटी पुलिस डिपार्टमेंट को तुरंत कार्रवाई करने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने आगे कहा, 'मैं सीक्रेट सर्विस और सिनसिनाटी पुलिस का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई की.'
I appreciate everyone's well wishes about the attack at our home. As far as I can tell, a crazy person tried to break in by hammering the windows. I'm grateful to the secret service and the Cincinnati police for responding quickly.— JD Vance (@JDVance) January 5, 2026
We weren't even home as we had returned…
उपराष्ट्रपति ने साफ किया कि जब यह घटना हुई तो न तो वह और न ही उनका परिवार घर पर मौजूद था. वेंस ने अपने पोस्ट में लिखा, 'हम घर पर भी नहीं थे क्योंकि हम पहले ही डीसी लौट चुके थे.' उन्होंने मीडिया से यह भी कहा कि वे इस कवरेज का उनके परिवार, खासकर उनके बच्चों पर पड़ने वाले असर का ध्यान रखें.
उन्होंने आगे कहा, 'मीडिया से एक रिक्वेस्ट, हम अपने बच्चों को पब्लिक सर्विस की इस जिंदगी की असलियत से जितना हो सके बचाने की कोशिश करते हैं. इस नजरिए से मुझे अपने घर की खिड़कियों में छेद करके उसकी तस्वीरें दिखाने की न्यूज वैल्यू पर शक है.'
इस बीच सीएनएन ने सोमवार को एक केंद्रीय कानून प्रवर्तक एजेंसी के हवाले से बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ओहियो घर पर हुई एक घटना में कई खिड़कियों के डैमेज होने की खबर के बाद एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और जांच चल रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह घटना आधी रात के कुछ देर बाद हुई और वेंस परिवार उस समय मौजूद नहीं था.
अधिकारियों का मानना है कि इसमें शामिल व्यक्ति उराष्ट्रपति के घर में घुसने में कामयाब नहीं हुआ. लोकल मीडिया आउटलेट्स द्वारा पब्लिश की गई तस्वीरों में घर की खिड़कियों को पहुंचे नुकसान को साफ देखा जा सकता है. हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि यह अभी साफ नहीं है कि असल में डैमेज किस वजह से हुआ, क्योंकि जांचकर्ता घटना के आस-पास के हालात का पता लगा रहे हैं.
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक संघीय अधिकारी ने कहा कि कानून प्रवर्तक अथॉरिटी यह भी जांच कर रही हैं कि क्या यह घटना खास तौर पर उपराष्ट्रपति वेंस या उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ थी, क्योंकि जांच अभी भी जारी है. बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताओं के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस न्यूज कॉन्फ्रेंस में नहीं आए जिसमें निकोलस मादुरो को पकड़ने की घोषणा की गई थी. एक प्रवक्ता ने कहा. यह तब हुआ जब वेंस ऑपरेशन की प्लानिंग और उसे पूरा करने में करीब से शामिल थे.
शनिवार को निकोलस मादुरो को अमेरिकी हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीडिया को बताया. फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक वह विदेश मंत्री मार्को रुबियो, वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ और चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन के साथ खड़े थे. हालांकि वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑपरेशन की पब्लिकली तारीफ की, लेकिन वह ब्रीफिंग में शामिल नहीं हुए.