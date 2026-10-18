H-1B वीजा धारकों को 'बंधुआ मजदूर' कहने पर जे डी वेंस ने दी सफाई; बोले- 'शब्दों का चुनाव गलत था'
भारत ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बयान को "बेहद अपमानजनक" बताते हुए कहा था कि यह इतिहास के दर्दनाक दौर और उपनिवेशवाद की याद दिलाता है.
By PTI
Published : October 18, 2026 at 3:27 PM IST
वाशिंगटन: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने माना है कि उनके शब्दों का चुनाव "अधूरा या गलत" था, जब उन्होंने H-1B वीजा पर आने वाले विदेशी पेशेवरों को "बंधुआ मजदूर" कहा था. उन्होंने साफ किया कि उनका निशाना अमेरिकी कंपनियां और वहां का वीजा सिस्टम था, न कि H-1B वीजा धारक.
भारत ने इस भाषा का कड़ा विरोध किया था. भारत ने इन शब्दों को "बेहद अपमानजनक" बताते हुए कहा था कि यह इतिहास के दर्दनाक दौर और गुलामी (उपनिवेशवाद) की याद दिलाता है.
शनिवार को सीबीएस न्यूज (CBS News) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए वेंस ने कहा कि उनकी आलोचना उस वीजा सिस्टम के खिलाफ थी जो कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा हक देता है. इस सिस्टम की वजह से कर्मचारियों को उनके देश वापस भेजे जाने का डर रहता है और उनके साथ "बंधुआ मजदूरों" जैसा बर्ताव होता है.
एक भारतीय अप्रवासी (जो 5 साल पहले अमेरिका के नागरिक बने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया) के सवाल पर वेंस ने कहा, "मैं यह मानूंगा कि यहां मेरे शब्दों का चुनाव सही नहीं था, और यह मेरी गलती है." उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी टिप्पणियां "H-1B वीजा धारकों की आलोचना नहीं थीं."
वेंस ने कहा, "जब वे H-1B वीजा पर यहां आते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी यह प्रमाणित करती है कि वे एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें कोई दूसरा अमेरिकी कर्मचारी नहीं मिल रहा है. और सबसे जरूरी बात यह है कि उनका वीजा ही अमेरिका में रहने का उनका इकलौता सहारा होता है. इसलिए जब मैं 'बंधुआ मजदूर' कहता हूं, तो वह H-1B वीजा धारक की आलोचना नहीं है. वह उस कंपनी की आलोचना है जो किसी व्यक्ति को इस तरह लेकर आती है."
वेंस ने आगे कहा, "यह उस वीजा सिस्टम की आलोचना है जो लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करने की छूट देता है जैसे कि वे बंधुआ मजदूर हों, जिन्हें कभी भी उनके मूल देश वापस भेजा जा सकता है." विदेशी पेशेवरों का स्वागत करने और अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के बीच एक संतुलन बनाने की बात करते हुए उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय ससुराल वालों का भी जिक्र किया.
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस की पत्नी- उषा वेंस, भारतीय प्रवासियों की बेटी हैं. उन्होंने कहा- "आप जानते हैं कि मेरा परिवार कहां से आता है, और मैं अपने सास-ससुर से बहुत प्यार करता हूं जो दक्षिण भारत से यहां आए थे. जाहिर है, उनकी बेटी, जो अमेरिका में पैदा हुई थीं, अब देश की सेकंड लेडी हैं. मुझे उन पर बहुत गर्व है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं."
वेंस ने कहा, "मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं. लेकिन मेरा मकसद किसी भी प्रवासी का अपमान करना या उन्हें कमतर दिखाना नहीं है, और सच तो यह है कि मैं कई प्रवासियों से बहुत प्यार करता हूं."
इस महीने की शुरुआत में, अमेरिका ने भारतीय आईटी कंपनियों सहित कई कंपनियों को उस प्रोग्राम से सस्पेंड कर दिया, जो विदेशी कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने की सुविधा देता है. अमेरिका का तर्क है कि इस व्यवस्था के कारण अमेरिकी नागरिकों को नौकरियों के बाजार से बाहर कर दिया गया है. उपराष्ट्रपति वेंस ने खुद यह घोषणा की थी.
हर साल मंजूर होने वाली सभी H-1B अर्जियों में से 70 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी भारतीय पेशेवरों की होती है. वेंस ने H-1B वीजा पर रखे जाने वाले विदेशी कर्मचारियों को "विदेशी बंधुआ मजदूर" और इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को "वीजा मिल" (वीजा छापने वाली फैक्ट्रियां) कहा था.
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