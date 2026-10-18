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H-1B वीजा धारकों को 'बंधुआ मजदूर' कहने पर जे डी वेंस ने दी सफाई; बोले- 'शब्दों का चुनाव गलत था'

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस. (File) ( AFP )

By PTI 4 Min Read

वाशिंगटन: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने माना है कि उनके शब्दों का चुनाव "अधूरा या गलत" था, जब उन्होंने H-1B वीजा पर आने वाले विदेशी पेशेवरों को "बंधुआ मजदूर" कहा था. उन्होंने साफ किया कि उनका निशाना अमेरिकी कंपनियां और वहां का वीजा सिस्टम था, न कि H-1B वीजा धारक.

भारत ने इस भाषा का कड़ा विरोध किया था. भारत ने इन शब्दों को "बेहद अपमानजनक" बताते हुए कहा था कि यह इतिहास के दर्दनाक दौर और गुलामी (उपनिवेशवाद) की याद दिलाता है.