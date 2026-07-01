ताकाइची का भारत दौरा आज से, भारत-जापान के बीच निवेश, सेमीकंडक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद
ताकाइची के भारत दौरे से निवेश, नवाचार के मौकों को बढ़ावा मिलने, आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
By ANI
Published : July 1, 2026 at 7:14 AM IST
नई दिल्ली: जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत के अपने तीन दिन के आधिकारिक दौरे पर आज शाम को नई दिल्ली पहुंचेंगी. पदभार संभालने के बाद यह उनका देश का पहला आधिकारिक दौरा होगा.
विदेश मंत्रालय के मुताबिक अपने दौरे के दौरान जापान की प्रधानमंत्री 16वें इंडिया-जापान सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी. ताकाइची के भारत दौरे से निवेश और नवाचार के मौकों को बढ़ावा मिलने, इकोनॉमिक रिश्तों को मजबूत करने और सेमीकंडक्टर और जरूरी मिनरल जैसे एरिया में मजबूत सप्लाई चेन बनाने की कोशिशों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
राजनयिक सूत्रों ने बताया कि इस दौरे के दौरान समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, डिफेंस टेक सहयोग और बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली 'इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन' बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा. 16वें इंडिया-जापान सालाना शिखर सम्मेलन में जापान की पीएम के शामिल होने से दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के पूरे आयाम की समीक्षा करने और मजबूत करने के साथ-साथ आपसी फायदे के रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का मौका मिलेगा.
यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी के अगस्त 2025 में 15वें इंडिया-जापान सालाना शिखर सम्मेलन के लिए टोक्यो दौरे के बाद हो रहा है. यह इंडिया-जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को और बढ़ाने के लिए दोनों देशों के साझा कमिटमेंट को दिखाता है.
ताकाइची इंडिया-जापान बिजनेस फोरम मीटिंग में भी शामिल होंगी. सूत्रों ने कहा कि एआई सहयोग के बारे में एक घोषणा हो सकती है, और प्रस्तावों में ओडिशा में एक बड़े पैमाने पर ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, बायोगैस सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्रीय लचीलेपन को बढ़ावा देना भी शामिल है.
एक सोर्स ने कहा, 'इस दौरे का मकसद निवेश और नवाचार के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. सेमीकंडक्टर और जरूरी मिनरल्स जैसे एरिया में मजबूत सप्लाई चेन बनाने के साथ-साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी को मजबूत करने पर भी फोकस किया जाएगा.'
उम्मीद के मुताबिक आउटकम डॉक्यूमेंट्स में सालाना शिखर सम्मेलन में ऊर्जा क्षेत्र, एआई, फार्मास्यूटिकल्स, बैटरी, और जरूरी मिनरल्स जैसे सेक्टर्स को कवर किया जाएगा. एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने और एक संयुक्त बयान जारी किये जा सकते हैं. भारत और जापान ने 2014 में अपने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप में अपग्रेड किया.
सूत्रों ने कहा कि पिछले अगस्त में पीएम मोदी के जापान दौरे ने अगले दशक के लिए दिशा तय की, जिसमें सिक्योरिटी, इकॉनमी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, और लोगों के बीच मेलजोल को प्राथमिकता दी गई. उन्होंने कहा कि पीएम ताकाइची द्वारा पेश किए गए अपडेटेड 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP)' को आगे बढ़ाने में भारत एक जरूरी पार्टनर है. दोनों देश कानून के राज पर आधारित एक इंटरनेशनल ऑर्डर को बढ़ावा देना चाहते हैं.