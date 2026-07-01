ETV Bharat / international

ताकाइची का भारत दौरा आज से, भारत-जापान के बीच निवेश, सेमीकंडक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद

जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची (फाइल फोटो) ( IANS )

By ANI 3 Min Read

नई दिल्ली: जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत के अपने तीन दिन के आधिकारिक दौरे पर आज शाम को नई दिल्ली पहुंचेंगी. पदभार संभालने के बाद यह उनका देश का पहला आधिकारिक दौरा होगा. विदेश मंत्रालय के मुताबिक अपने दौरे के दौरान जापान की प्रधानमंत्री 16वें इंडिया-जापान सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी. ताकाइची के भारत दौरे से निवेश और नवाचार के मौकों को बढ़ावा मिलने, इकोनॉमिक रिश्तों को मजबूत करने और सेमीकंडक्टर और जरूरी मिनरल जैसे एरिया में मजबूत सप्लाई चेन बनाने की कोशिशों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. राजनयिक सूत्रों ने बताया कि इस दौरे के दौरान समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, डिफेंस टेक सहयोग और बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली 'इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन' बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा. 16वें इंडिया-जापान सालाना शिखर सम्मेलन में जापान की पीएम के शामिल होने से दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के पूरे आयाम की समीक्षा करने और मजबूत करने के साथ-साथ आपसी फायदे के रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का मौका मिलेगा. यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी के अगस्त 2025 में 15वें इंडिया-जापान सालाना शिखर सम्मेलन के लिए टोक्यो दौरे के बाद हो रहा है. यह इंडिया-जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को और बढ़ाने के लिए दोनों देशों के साझा कमिटमेंट को दिखाता है.