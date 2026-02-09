ETV Bharat / international

जापान की पीएम ताकाइची ने चुनाव में शानदार जीत हासिल की, पीएम मोदी ने दी बधाई

एलडीपी और उसकी गठबंधन सहयोगी, जापान इनोवेशन पार्टी (JIP), मिलकर चैंबर में एक मजबूत मौजूदगी बनाए रखेंगी, जिससे अक्टूबर में पद संभालने के बाद ताकाइची की स्थिति और मजबूत होगी. जीत की खबर आने के बाद एक टेलीविजन प्रोग्राम में ताकाइची ने कहा, 'हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को लगातार पूरा करने पर ध्यान दें.'

न्यूज रिपोर्ट के अनुसार एलडीपी युद्ध के बाद जापान में ऐसी बढ़त हासिल करने वाली पहली पार्टी है. इस शानदार जीत से पार्टी की चुनाव से पहले की 198 सीटों की ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. इसका श्रेय बड़े पैमाने पर ताकाइची की पर्सनल लोकप्रियता को दिया गया.

465 सदस्यों वाले निचले सदन में 310 सीटों यानी दो-तिहाई बहुमत मिलने से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) को संविधान में बदलाव करने और कानून पास करने की इजाजत मिल जाती है, भले ही ऊपरी सदन, हाउस ऑफ काउंसलर्स में इसे खारिज कर दिया जाए, जहाँ सत्ताधारी गठबंधन अभी भी अल्पमत में है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इस जीत पर बधाई दी है. एक्स पर कहा,'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनावों में आपकी ऐतिहासिक जीत पर सनाए ताकाइची को बधाई! हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. मुझे विश्वास है कि आपके सक्षम नेतृत्व में, हम भारत-जापान दोस्ती को और ऊंचाइयों पर ले जाना जारी रखेंगे.'

टोक्यो: जापान की सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) ने रविवार को हुए आम चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लिया है. इससे प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को अपने कंजर्वेटिव पॉलिसी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए निर्णायक जनादेश मिल गया. क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ये खबर दी गई.

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह मौजूदा कैबिनेट लाइनअप को काफी हद तक बनाए रखेंगी, जिसे चार महीने से भी कम समय पहले लॉन्च होने के बाद से जनता का काफी अच्छा समर्थन मिला.

चुनाव ने नई बनी सेंट्रिस्ट रिफॉर्म अलायंस को बड़ा झटका दिया, जिसके वोट से पहले 167 सीटें आधी रह गई. इसके सह-नेता योशिहिको नोडा और टेटसुओ सैटो ने हार के बाद इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं. लंबे समय से चल रही महंगाई और बिगड़ते अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा माहौल के बीच, ताकाइची ने जापान की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हुए एक जिम्मेदार लेकिन आक्रामक" वित्तीय नीति अपनाने का वादा किया है.

उन्होंने जेआईपी जिसे निप्पॉन इशिन के नाम से जाना जाता है, से गठबंधन में जिम्मेदारी बांटने का भी आग्रह किया, भले ही पार्टी ने कैबिनेट पद न लेने का फैसला किया हो. जेआईपी ने एक सीट और जीतकर 35 सीटें हासिल की, हालांकि वह अपने सीनियर पार्टनर की गति से मुकाबला करने में संघर्ष कर रही थी.

जेआईपी नेता हिरोफुमी योशिमुरा ने ओसाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह एक ऐसा चुनाव था जिसमें हमने एलडीपी से दबाव महसूस किया.' छोटी पार्टियों में 'जापानी फर्स्ट' प्लेटफॉर्म पर कैंपेन करने वाली पॉपुलर पार्टी सैनसेइटो ने 13 सीटें जीतीं, जो पहले दो थी, जबकि टीम मिराई, जो राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती है, पहली बार नौ सीटों के साथ निचले सदन में पहुंची.

चुनाव में लगभग 1300 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिसमें 289 सीटों का फैसला सिंगल-मेंबर जिलों में और 11 क्षेत्रीय ब्लॉकों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से 176 सीटों का फैसला हुआ. शुरुआती वोटिंग रिकॉर्ड 27.02 मिलियन बैलेट तक पहुंच गई, जो 2024 के चुनाव से लगभग छह मिलियन ज्यादा थी.

क्योडो के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार वोटर टर्नआउट 56.23 प्रतिशत रहने का अनुमान था, जो पिछले चुनाव से लगभग दो प्रतिशत ज्यादा है. जापान में 36 साल में पहली बार फरवरी में आम चुनाव हुए, यह ताकाइची का फैसला था जिसकी आलोचना हुई क्योंकि कई इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण कैंपेन और वोटिंग में रुकावट आई.

बढ़ती महंगाई से घरों पर पड़ रहे दबाव के बीच, बड़ी पार्टियों ने टैक्स का बोझ कम करने के वादे पर कैंपेन किया. सत्ताधारी गठबंधन ने बिगड़ते सुरक्षा माहौल के बीच रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए भी समर्थन मांगा. ताकाइची ने कहा कि उनकी सरकार खाने पर 8 प्रतिशत उपभोग-कर को दो साल के लिए निलंबित करने पर चर्चा को तेज करेगी, जो एलडीपी के मुख्य चुनावी वादों में से एक है.