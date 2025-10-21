जापान को मिली पहली महिला प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने साने ताकाइची को दी बधाई
जापान की पीएम बनने वाली 64 वर्षीय चीन समर्थक और सामाजिक रूढ़िवादी साने ताकाइची ने अंतिम समय में गठबंधन समझौता कर लिया.
Published : October 21, 2025 at 11:52 AM IST
टोक्यो: जापान में पहली बार एक महिला साने ताकाइची प्रधानमंत्री बनने जा रहीं हैं. उच्च सदन ने ताकाइची को जापान का अगला प्रधानमंत्री चुन लिया है, जिससे उनका इस पद पर आसीन होना सुनिश्चित हो गया है. उन्हें उच्च सदन में 125 वोट मिले - जो साधारण बहुमत हासिल करने के लिए आवश्यक वोट से एक अधिक है. इससे पहले उन्हें निचले सदन में 237 वोट मिले थे, जो आवश्यक बहुमत 233 से अधिक है.
पीएम मोदी ने ताकाइची को दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री चुने जाने पर साने ताकाइची को बधाई दी. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, 'मैं भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ. हमारे गहरे होते संबंध हिंद-प्रशांत और उससे आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं.'
चीन समर्थक और सामाजिक रूढ़िवादी साने ताकाइची ने अंतिम समय में गठबंधन समझौता कर लिया. निचले सदन ने साने ताकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया. सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता साने ताकाइची को नए गठबंधन सहयोगी जापान इनोवेशन पार्टी के समर्थन से यह पद मिलने की उम्मीद पहले से ही थी.
इससे पहले, निवर्तमान जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया. इससे लगभग एक साल पहले कार्यभार संभालने वाले प्रशासन का अंत हो गया. स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे से कुछ पहले हुई एक कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने अपने त्यागपत्र सौंपे और इशिबा मंत्रिमंडल ने औपचारिक रूप से पद छोड़ दिया.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जापान में नेतृत्व के पदों पर पारंपरिक रूप से पुरुषों का दबदबा रहा है और अपने प्रयासों के बावजूद देश महिला सांसदों और व्यावसायिक नेताओं की संख्या बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है.
ताकाइची द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की भी उम्मीद है, जिसमें वह अपनी नीतिगत दिशा और प्रमुख कैबिनेट चयनों के पीछे के तर्क को स्पष्ट करेंगी. एलडीपी ने ओसाका स्थित दक्षिणपंथी जापान इनोवेशन पार्टी, जिसे इशिन नो काई के नाम से भी जाना जाता है, के साथ एक रणनीतिक गठबंधन बनाया.
64 वर्षीय ताकाइची एलडीपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक तारो आसो के करीबी सहयोगियों और पार्टी नेतृत्व की दौड़ में उनका समर्थन करने वाले अन्य लोगों को शामिल करते हुए एक मंत्रिमंडल गठित करेंगी. ताकाइची को प्रगतिशील सुधारों, खासकर लैंगिक समानता से संबंधित सुधारों का विरोध करने के लिए जाना जाता है.
उन्होंने समलैंगिक विवाह का विरोध किया है, शाही परिवार में केवल पुरुषों के उत्तराधिकार का समर्थन किया है और विवाहित जोड़ों को अलग उपनाम रखने की अनुमति देने वाले कानूनी बदलावों का समर्थन नहीं किया है. तीन प्रमुख विपक्षी दलों, जापान की संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल और जापान इनोवेशन पार्टी के नेताओं ने बुधवार को बातचीत की. तीनों दलों के पास जापान की संसद, डाइट में अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में सीटें हैं.