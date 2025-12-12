ETV Bharat / international

जापान में भूकंप के बाद अब सुनामी की चेतावनी

न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी ने शुक्रवार को कहा कि इलाके की न्यूक्लियर फैसिलिटी में किसी गड़बड़ी के तुरंत कोई संकेत नहीं हैं. सोमवार के झटके के बाद, JMA ने एक खास एडवाइजरी जारी की थी.

ब्रॉडकास्टर NHK ने कहा कि झटकों का लेवल सोमवार देर रात आए बड़े झटके से कम था. इससे अलमारियों से सामान गिर गया, सड़कें टूट गईं, खिड़कियां टूट गईं और 70 सेंटीमीटर तक ऊंची सुनामी लहरें उठीं.

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) ने अपनी शुरुआती अनुमानित तीव्रता 6.5 को अपग्रेड करते हुए यह भी चेतावनी दी कि उत्तरी प्रशांत तट पर एक मीटर (तीन फीट) तक की सुनामी लहरें आ सकती हैं. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने भी कहा कि भूकंप की तीव्रता 6.7 थी और यह होंशू के मुख्य द्वीप पर इवाते प्रांत के कुजी शहर से 130 किलोमीटर (81 मील) दूर था.

टोक्यो: मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार को उत्तरी जापान के पास 6.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया. कुछ दिन पहले इसी इलाके में 7.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप में कम से कम 50 लोग घायल हो गए थे.

इसमें चेतावनी दी गई थी कि अगले हफ्ते भी इसी तरह या उससे बड़े आकार का एक और भूकंप आ सकता है. इस एडवाइजरी में जापान के मुख्य आइलैंड होंशू के उत्तर-पूर्वी सिरे पर सैनरिकु एरिया और पैसिफिक के सामने वाले उत्तरी आइलैंड होक्काइडो को कवर किया गया था.

यह इलाका 2011 में समुद्र के नीचे आए 9.0 मैग्नीट्यूड के बड़े भूकंप की याद से डरा हुआ है. इससे सुनामी आई थी. इसमें लगभग 18,500 लोग मारे गए थे या लापता हो गए थे. अगस्त 2024 में, JMA ने जापान के पैसिफिक कोस्ट के दक्षिणी हिस्से के लिए अपनी पहली स्पेशल एडवाइज़री जारी की, जिसमें नानकाई ट्रफ के साथ एक संभावित "मेगाक्वेक" की चेतावनी दी गई थी.

800 किलोमीटर (500 मील) का समुद्र के नीचे का ट्रेंच वह जगह है, जहां फिलीपीन सी ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट "सबडक्टिंग" कर रही है. इसके अलावा धीरे-धीरे उस कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे खिसक रही है, जिसके ऊपर जापान है. सरकार ने कहा है कि नानकाई ट्रफ में भूकंप और उसके बाद आने वाली सुनामी से 298,000 लोग मारे जा सकते हैं और $2 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है.

JMA ने पिछले साल की एडवाइजरी एक हफ़्ते बाद हटा ली थी, लेकिन इससे चावल जैसी जरूरी चीज़ों की पैनिक-बाइंग हुई और छुट्टियां मनाने वालों ने होटल रिज़र्वेशन कैंसिल कर दिए. जापान पैसिफिक "रिंग ऑफ फायर" के पश्चिमी किनारे पर चार बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर है और दुनिया के सबसे ज़्यादा भूकंप वाले एक्टिव देशों में से एक है. यह आइलैंड ग्रुप, जिसमें लगभग 125 मिलियन लोग रहते हैं, हर साल लगभग 1,500 झटके महसूस करता है. ज़्यादातर झटके हल्के होते हैं, हालांकि उनसे होने वाला नुकसान उनकी जगह और धरती की सतह के नीचे की गहराई के हिसाब से अलग-अलग होता है.