जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को मारने वाले शूटर को उम्रकैद की सजा

टोक्यो (जापान) : जापान की एक अदालत ने पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के हत्यारे को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, 45 साल के तेत्सुया यामागामी ने 2022 में आबे को गोली मारकर जान से मारने की बात कबूल की थी. इस जुर्म ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था.

अल जजीरा के अनुसार, वकीलों ने यामागामी के लिए उम्रकैद की सजा मांगी थी. उन्होंने इस हत्या को युद्ध के बाद के इतिहास में पहली बार हुआ बताया और समाज पर इसके बहुत गंभीर नतीजे होने का जिक्र किया.

यामागामी के वकीलों ने अधिक से अधिक 20 साल की जेल की सजा की मांग की.अल जजीरा के मुताबिक, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सिक्योरिटी में पक्का कमियां थीं, यह बात उस इलाके के पुलिस हेड ने मानी है जहां उनकी हत्या हुई थी, और उन्होंने जांच का वादा किया है.

शिंजो आबे, जो एक लोकप्रिय नेता थे, नारा के पश्चिमी इलाके में कैंपेन पर थे, उस दौरान यामागामी ने उन पर पास से गोली चलाई थी. अल जज़ीरा ने नारा प्रीफेक्चरल पुलिस के हेड टोमोआकी ओनिज़ुका के हवाले से कहा, "मेरा मानना ​​है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूर्व प्रधानमंत्री आबे की सुरक्षा और सुरक्षा उपायों में समस्याएं थीं. हमारे लिए जरूरी बात यह है कि हम पूरी जांच करें ताकि यह साफ हो सके कि क्या हुआ था."

जापान को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है और यहां बंदूक से जुड़े कानून बहुत सख्त हैं. 67 साल के आबे को नारा में भाषण शुरू करने के कुछ ही मिनट बाद पीछे से गोली मार दी गई थी. उन्हें इमरजेंसी इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी सांस नहीं चल रही थी और उनका दिल रुक गया था.