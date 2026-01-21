ETV Bharat / international

जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को मारने वाले शूटर को उम्रकैद की सजा

शिंजो आबे नारा के पश्चिमी इलाके में कैंपेन पर थे, उस दौरान यामागामी ने उन पर पास से गोली चलाई थी.

Former Prime Minister Shinzo Abe and his shooter Tetsuya Yamagami
पूर्व पीएम शिंजो आबे और उनका शूटर तेत्सुया यामागामी (file photo-AFP)
author img

By ANI

Published : January 21, 2026 at 1:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

टोक्यो (जापान) : जापान की एक अदालत ने पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के हत्यारे को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, 45 साल के तेत्सुया यामागामी ने 2022 में आबे को गोली मारकर जान से मारने की बात कबूल की थी. इस जुर्म ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था.

अल जजीरा के अनुसार, वकीलों ने यामागामी के लिए उम्रकैद की सजा मांगी थी. उन्होंने इस हत्या को युद्ध के बाद के इतिहास में पहली बार हुआ बताया और समाज पर इसके बहुत गंभीर नतीजे होने का जिक्र किया.

यामागामी के वकीलों ने अधिक से अधिक 20 साल की जेल की सजा की मांग की.अल जजीरा के मुताबिक, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सिक्योरिटी में पक्का कमियां थीं, यह बात उस इलाके के पुलिस हेड ने मानी है जहां उनकी हत्या हुई थी, और उन्होंने जांच का वादा किया है.

शिंजो आबे, जो एक लोकप्रिय नेता थे, नारा के पश्चिमी इलाके में कैंपेन पर थे, उस दौरान यामागामी ने उन पर पास से गोली चलाई थी. अल जज़ीरा ने नारा प्रीफेक्चरल पुलिस के हेड टोमोआकी ओनिज़ुका के हवाले से कहा, "मेरा मानना ​​है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूर्व प्रधानमंत्री आबे की सुरक्षा और सुरक्षा उपायों में समस्याएं थीं. हमारे लिए जरूरी बात यह है कि हम पूरी जांच करें ताकि यह साफ हो सके कि क्या हुआ था."

जापान को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है और यहां बंदूक से जुड़े कानून बहुत सख्त हैं. 67 साल के आबे को नारा में भाषण शुरू करने के कुछ ही मिनट बाद पीछे से गोली मार दी गई थी. उन्हें इमरजेंसी इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी सांस नहीं चल रही थी और उनका दिल रुक गया था.

अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि इमरजेंसी इलाज के बावजूद, जिसमें बहुत ज्यादा खून चढ़ाया गया था, बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. मौके पर मौजूद पुलिस ने हत्या के शक में जापान की नेवी के पूर्व सदस्य तेत्सुया यामागामी को गिरफ्तार कर लिया.

अल जजीरा के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि उसने एक बंदूक इस्तेमाल की जो साफ तौर पर घर पर बनी थी. यह लगभग 40 सेंटीमीटर (15 इंच) लंबी थी और इसे उसके पास के एक कमरे वाले अपार्टमेंट में छापा मारा के दौरान वैसा ही हथियार और उसका पर्सनल कंप्यूटर जब्त कर लिया था.

पुलिस ने कहा कि यामागामी सवालों का शांति से जवाब दे रहा था और उसने आबे पर हमला करने की बात मान ली. उसने जांच करने वालों को बताया कि उसने आबे को मारने की साजिश इसलिए रची थी क्योंकि उसे पूर्व नेता के एक खास संगठन से कनेक्शन की अफवाहों पर यकीन था, रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने उस संगठन की पहचान नहीं बताई.

ये भी पढ़ें- जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को मारने वाले शूटर को उम्रकैद की सजा

TAGGED:

TETSUYA YAMAGAMI
LIFE SENTENCE
POLITICAL MURDER
TOKYO JAPAN
FORMER JAPANESE PM SHINZO ABE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.