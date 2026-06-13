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ओमान तट पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीयों की मौत को लेकर जयशंकर ने रुबियो से की बात

भारत ने नई दिल्ली में नियुक्त अमेरिकी राजदूत के प्रभारी जेसन मीक्स को तलब किया और उनसे इस हमले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई.

Jaishankar speaks to Rubio
विदेश मंत्री एस जयशंकर (दाएं) और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (फाइल फोटो) (ANI)
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By PTI

Published : June 13, 2026 at 7:49 AM IST

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वाशिंगटन: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया, जिसमें तीन भारतीय नाविक मारे गए थे.

रुबियो के साथ अपनी बातचीत के बारे में एक्स पर एक पोस्ट में जयशंकर ने कहा, 'कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ इस तरह की जानलेवा कार्रवाई सही नहीं है.' इस हफ्ते ओमान तट के पास भारतीय क्रू वाले तीन जहाजों पर हमला हुआ. उनमें से एक में बुधवार को तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई.

जयशंकर ने कहा, 'आज शाम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की. मैंने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर भारत का कड़ा विरोध दोहराया, जिसमें तीन भारतीय नाविक मारे गए.' भारत ने इस मामले पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ने शुक्रवार को ईरान पर होर्मुज जलडमरूमध्य से निकलने वाले भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया और कहा कि यह 'पूरी तरह से अस्वीकार्य' है. इस हफ्ते ओमान के तट के नजदीक भारतीय चालक दल सदस्य वाले तीन जहाजों पर हमले हुए. इनमें से एक हमले में बुधवार को तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई.

ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में कहा, 'होर्मुज जलडमरूमध्य से निकल रहे भारतीय जहाजों पर ईरान के ड्रोन हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया. यह हरकत पूरी तरह से अस्वीकार्य है.' भारत ने वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों को ‘बेहद चिंताजनक’ बताया है और इस मामले को अमेरिका के सामने सख्ती से उठाया है.

भारत ने शुक्रवार को नयी दिल्ली में नियुक्त अमेरिकी राजदूत के प्रभारी जेसन मीक्स को तलब किया और उनसे कहा कि ओमान के तट पर भारतीय चालक सदस्यों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी सेना के 'घातक और जानलेवा'’ हमले 'अस्वीकार्य' हैं.

ये भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- ईरान संग युद्ध समाप्त, वीकेंड में होगी डील, ईरान ने किया खारिज

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