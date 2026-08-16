इंडिया-सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंडटेबल, चार केंद्रीय मंत्री लेंगे भाग
जयशंकर, सीतारमण, गोयल और वैष्णव संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक के लिए सिंगापुर जाएंगे
Published : August 16, 2026 at 9:49 AM IST
नई दिल्ली : भारत और सिंगापुर 20 अगस्त को सिंगापुर में 'इंडिया-सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंडटेबल' का चौथा दौर आयोजित करेंगे. माना जा रहा है कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव इस मंत्री-स्तरीय बैठक के लिए सिंगापुर जाएंगे.
स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, विनिर्माण और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बातचीत जारी रहने की उम्मीद है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "सिंगापुर के साथ हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दोनों तरफ से कई मंत्री शामिल होते हैं, क्योंकि इससे सहयोग में बेहतर तालमेल बन सकता है."
यह सिस्टम दोनों देशों के विदेश मामलों, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्त से जुड़े प्रमुख मंत्रियों को एक साथ लाता है ताकि पारंपरिक रक्षा और व्यापार संबंधों से आगे बढ़कर सहयोग के नए क्षेत्रों में रिश्तों को बढ़ाने पर चर्चा की जा सके.
भारत और सिंगापुर के बीच करीबी संबंध हैं. सिंगापुर ने 'एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस' (आसियान) के साथ भारत के संबंध बनाने और उन्हें बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. दोनों देशों के बीच व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में मजबूत और पुराने संबंध हैं.
सिंगापुर, आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और एफीडआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) का सबसे बड़ा स्रोत है. 2024 में, दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर तक बढ़ाया और डिजिटलीकरण, हरित ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया.
सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने पिछले साल भारत यात्रा के दौरान कहा था कि सिंगापुर भारत के साथ अधिक से अधिक क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशना चाहता है.
भारत और सिंगापुर सेमीकंडक्टर सेक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और नए मौकों की तलाश करने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत अपने शुरुआती दौर वाले सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ाना चाहता है.
सिंगापुर दुनिया के कुल माइक्रोचिप्स का 10 फीसदी और सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट का 20 फीसदी हिस्सा बनाता है. आईएसएमआर का तीसरा दौर पिछले साल हुआ था, जब सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गैन किम योंग ने छह सदस्यों वाले मिनिस्टीरियल डेलिगेशन के साथ भारत का दौरा किया था. उस मीटिंग के दौरान, दोनों पक्षों ने डिजिटलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल पार्कों में सहयोग करने पर सहमति जताई थी.
आईएसएमआर ऐसे समय में हो रहा है जब जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता का माहौल है. ईरान और यूक्रेन के बीच संघर्ष और अमेरिका के टैरिफ दबाव ने ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सप्लाई पर असर डाला है, जिससे सिंगापुर और भारत जैसे देशों के लिए डाइवर्सिफिकेशन (विविधीकरण) जरूरी हो गया है.
भारत दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ ट्रेड और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में अपने संबंधों को डाइवर्सिफाई करने और सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. भारत और आसियान, 'आसियान-इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट' की समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि भारत को बढ़ते ट्रेड डेफिसिट (व्यापार घाटे) और अन्य मुद्दों पर चिंता है.
सूत्रों के मुताबिक, भारत और आसियान के बीच ट्रेड से जुड़ी बातचीत में तेजी आ रही है. दक्षिण-पूर्व एशिया पर बढ़ते फोकस को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में इंडोनेशिया का दौरा किया था. इससे पहले फरवरी में उन्होंने मलेशिया का दौरा किया था, जो दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ डिफेंस, स्ट्रैटेजिक, मैरीटाइम और इकोनॉमिक सहयोग को मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा था. फिर भी, इस क्षेत्र में संबंध मजबूत करने की कोशिशों के बीच सिंगापुर के साथ भारत के संबंध अहम बने हुए हैं. जयसवाल ने कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, सिंगापुर के साथ हमारे बहुत मजबूत ट्रेड, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल संबंध हैं."
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