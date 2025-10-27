ETV Bharat / international

ट्रेड पर करीब आ रहे भारत-अमेरिका: कुआलालंपुर में मार्क रुबियो से मिले एस जयशंकर

पिछले हफ़्ते, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ज़ोर देकर कहा था कि भारत "जल्दबाजी" में कोई भी व्यापार समझौता नहीं करेगा या साझेदार देशों की ऐसी शर्तें स्वीकार नहीं करेगा, जो उसके "व्यापारिक विकल्पों" को सीमित कर सकती हैं. उनकी टिप्पणियों से नई दिल्ली के सतर्क रुख का पता चलता है, जबकि वाशिंगटन के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है.

दोनों नेताओं के बीच यह उच्च-स्तरीय बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक संवाद को कूटनीतिक बल मिल रहा है.

आज सुबह कुआलालंपुर में @SecRubio से मिलकर खुशी हुई। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा की सराहना की.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की गई एक पोस्ट में, जयशंकर ने कहा, "आज सुबह कुआलालंपुर में @SecRubio से मिलकर खुशी हुई. हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा की सराहना करता हूं."

कुआलालंपुर: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कुआलालंपुर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय विकास और वैश्विक चुनौतियों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की.

उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते "शुल्क या बाजार पहुंच" से आगे बढ़ते हैं और "विश्वास, दीर्घकालिक संबंध और वैश्विक व्यापार सहयोग के लिए स्थायी ढांचे" बनाने पर केंद्रित होते हैं. यह दृष्टिकोण भारत की इस मंशा को रेखांकित करता है कि अमेरिका के साथ भविष्य का कोई भी समझौता उसके दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप हो।

गोयल ने जोर देकर कहा कि नई दिल्ली सतर्क और संतुलित रुख अपनाता रहेगा. वॉशिंगटन के साथ बातचीत का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "बहुत ही अल्पकालिक संदर्भ में, यह इस बारे में नहीं है कि अगले 6 महीनों में क्या होने वाला है. यह सिर्फ अमेरिका को स्टील बेचने की बात नहीं है."

उन्होंने आगे कहा कि भारत की व्यापार रणनीति अल्पकालिक लक्ष्यों के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निर्देशित होती है. उन्होंने आगे कहा, "व्यापारिक समझौते लंबी अवधि के लिए होते हैं. यह सिर्फ टैरिफ़ के बारे में नहीं है, यह विश्वास और रिश्ते के बारे में भी है. व्यापार समझौते व्यवसायों के बारे में भी होते हैं."

इसी दृष्टिकोण के अनुरूप, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता "अच्छी तरह आगे बढ़ रही है", और दोनों पक्ष ज़्यादातर बिंदुओं पर "एकमत" हैं, जो दर्शाता है कि एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद समझौता जल्द ही होने वाला है.

अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 13 फरवरी को प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) का जिक्र करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि हम बहुत करीब हैं."