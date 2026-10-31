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G20 विदेश मंत्री की बैठक में जयशंकर बोले- सैन्य समाधान काम नहीं कर रहे, कूटनीति को मौका दें

G20 विदेश मंत्री की बैठक में जयशंकर ( IANS )

By PTI 5 Min Read

वॉशिंगटन: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सैन्य समाधान काम नहीं आएंगे, और ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए कूटनीति को मौका दिया जाना चाहिए. अटलांटा में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के पहले पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने समुद्री यात्रियों पर होने वाले हमलों का मुद्दा उठाया. उन्होंने नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय कानून विशेष रूप से UNCLOS के दायरे में इन हमलों को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया.

जयशंकर ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में उन बिंदुओं का जिक्र किया, जो उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मेजबानी में हुई G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में रखे थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक चुनौतियों के सामने सैन्य समाधान काम नहीं आएंगे और कूटनीति को मौका दिया जाना चाहिए. जयशंकर की ये टिप्पणियां दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे संघर्षों, जिनमें रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव शामिल हैं, की पृष्ठभूमि में आई हैं.