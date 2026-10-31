G20 विदेश मंत्री की बैठक में जयशंकर बोले- सैन्य समाधान काम नहीं कर रहे, कूटनीति को मौका दें
जयशंकर ने कहा कि नागरिक जहाजों और नाविकों पर हो रहे हमलों का सबसे बुरा असर 'ग्लोबल साउथ' पर पड़ रहा है.
By PTI
Published : October 31, 2026 at 8:20 AM IST
वॉशिंगटन: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सैन्य समाधान काम नहीं आएंगे, और ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए कूटनीति को मौका दिया जाना चाहिए. अटलांटा में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के पहले पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने समुद्री यात्रियों पर होने वाले हमलों का मुद्दा उठाया. उन्होंने नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय कानून विशेष रूप से UNCLOS के दायरे में इन हमलों को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया.
जयशंकर ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में उन बिंदुओं का जिक्र किया, जो उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मेजबानी में हुई G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में रखे थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक चुनौतियों के सामने सैन्य समाधान काम नहीं आएंगे और कूटनीति को मौका दिया जाना चाहिए. जयशंकर की ये टिप्पणियां दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे संघर्षों, जिनमें रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव शामिल हैं, की पृष्ठभूमि में आई हैं.
जयशंकर ने कहा कि बाजारों में बाढ़, आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार बनाकर, बाजार पहुंच को बाधित करके और बाजार विकृतियों को प्रोत्साहित करके औद्योगीकरण के अधिकार से इनकार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह बंद होना चाहिए. मंत्री ने दुनिया के जोखिम को कम करने और विविधता लाने के लिए लचीली और वैकल्पिक कनेक्टिविटी के निर्माण के महत्व पर भी जोर दिया.
Pleased to participate in the 1st Plenary of @g20org Foreign Ministers’ Meeting #Atlanta today. Emphasised that in the face of global challenges, military solutions will not work and diplomacy must be given a chance. Also highlighted that: ➡️ Global South is disproportionately bearing the consequences of attacks on civilian shipping and seafarers, jeopardising the availability and cost of fuel, food and fertilizers. ➡️ Urgent need to preserve the freedom of navigation and ensure cessation of attacks within the framework of international law, especially UNCLOS. India and Liberia have launched a joint initiative to safeguard seafarers. ➡️ Right to industrialize is being denied through the flooding of markets, weaponizing supply chains, constricting market access and encouraging market distortions. This must cease. ➡️ Importance of building resilient and alternate connectivity, as the world de-risks and diversifies. ➡️ Tactical calculations should not lead to overlooking the dangers of terrorism. It is a high-risk activity which has come back to bite even the practitioners.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 30, 2026
उन्होंने कहा कि रणनीतिक हिसाब-किताब के चक्कर में आतंकवाद के खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. यह एक बेहद जोखिम भरा काम है, जो अंततः इसे अंजाम देने वालों के लिए ही मुसीबत बन जाता है. जयशंकर ने कहा कि नागरिक जहाजों और नाविकों पर होने वाले हमलों का सबसे ज्यादा खामियाजा 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) को भुगतना पड़ रहा है, जिससे ईंधन, भोजन और उर्वरकों की उपलब्धता और उनकी कीमतों पर संकट पैदा हो गया है.
इस साल फरवरी में पश्चिमी एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से कम से कम 22 भारतीयों की जान चली गई है, जिनमें 14 नाविक भी शामिल हैं. गुरुवार देर शाम अटलांटा पहुंचे जयशंकर ने बैठक से पहले कई देशों के अपने समकक्षों के साथ बातचीत की. दो दिनों तक चलने वाली इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, रुबियो ने चेतावनी दी कि बढ़ते आर्थिक और भू-राजनीतिक संकटों के बीच, दुनिया के सामने एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां उसे कोई न कोई विकल्प चुनना होगा.
उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आज की यह बैठक सार्थक रहेगी, क्योंकि हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर हैं. मैं इसे एक ऐसा पल कहूंगा जब हमें चुनाव करना है और सच कहूं तो, यह सिर्फ मेरे देश, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है," रुबियो ने वहां मौजूद लोगों से कहा. इस सभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी शामिल थे, जो मेक्सिको और सऊदी अरब के अपने समकक्षों के बीच बैठे हुए थे.
उन्होंने कहा कि हम कई आपस में जुड़े हुए आर्थिक और भू-राजनीतिक संकटों का सामना कर रहे हैं. इनमें से कई संकट वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की बुनियादी नींव के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं. साथ ही, ये वैश्विक ऊर्जा और खाद्य बाजारों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार और यहां तक कि समुद्री आवाजाही की स्वतंत्रता के लिए भी नई रुकावटें और दबाव पैदा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि G20 को 'इन खतरों का सामना करने, अपनी आर्थिक मजबूती बढ़ाने, और अपने बाजारों तथा उन पर टिकी अर्थव्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए.' यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक संकटों को लेकर G20 देशों के बीच गहरे मतभेद हैं.
रुबियो ने अपने संबोधन के बाद X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में, मैंने स्पष्ट किया कि समुद्री सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा ही आर्थिक सुरक्षा का आधार हैं. अपने 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे के जरिए, अमेरिका अपने साझेदारों को समुद्री मार्गों की सुरक्षा करने, खाद्य सुरक्षा को मज़बूत बनाने और भू-राजनीतिक संकटों के आर्थिक परिणामों को कम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है.
मंगलवार को जारी एक बयान में, विदेश विभाग ने कहा कि मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, अमेरिका G20 साझेदारों के साथ मिलकर उन भू-राजनीतिक संकटों से निपटने के लिए काम करेगा जो वैश्विक आर्थिक झटकों का कारण बन रहे हैं. इनमें आवाजाही की स्वतंत्रता, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं के समक्ष मौजूद खतरे शामिल हैं. अमेरिका 14-15 दिसंबर को मियामी में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है. G20 बैठक के दौरान, जयशंकर जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अपने समकक्षों के साथ 'क्वाड' (QUAD) मंत्रिस्तरीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे.
यह इस साल होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक होगी. इससे पहले, अगले महीने फिलीपींस में अमेरिका की मेजबानी में नेताओं का शिखर सम्मेलन होने की संभावना है. अटलांटा से, जयशंकर एंटीगुआ और बारबुडा जाएंगे, जहां वे 1 से 4 नवंबर तक होने वाली 'कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग' में हिस्सा लेंगे.
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पश्चिम एशिया में तनाव के बीच, भारत-UAE विदेश मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा और टेक्नोलॉजी पर जोर