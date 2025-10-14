ETV Bharat / international

ट्रंप की तारीफों के पुल बांध रहे थे शहबाज शरीफ, तो मेलोनी ने दिया ऐसा रिएक्शन

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के अथक प्रयासों से शांति स्थापित हुई है.

trump
शहबाज शरीफ ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए किया नामित (Social Media)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 7:07 PM IST

2 Min Read
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करने पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की प्रतिक्रिया वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. गाजा पर शर्म अल-शेख शिखर सम्मेलन के इस क्लिप में शरीफ, ट्रंप को ट्रिब्यूट देते हुए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित कर रहे हैं.

इस बीच मेलोनी के आश्चर्य और अविश्वास के मिले-जुले भाव ने नेटिजन्स का ध्यान खींचा. मेलोनी के रिएक्शन ने एक्स पर यूजर्स ने रिएक्शन की बाढ़ ला दी है. एक यूजर ने लिखा, "मैं ये क्या देख रहा हूं? कोई मुझे यहां से निकालो." एक अन्य ने मजाक में कहा कि जब शरीफ उनकी प्रशंसा कर रहे थे, तो मेलोनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर हंसने से बचने की कोशिश कर रहे थे.

ट्रंप को 'शांति पुरुष' बताया
यह वायरल मोमेंट उस समय आया, जब शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे ट्रंप ने शरीफ को बोलने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, "क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? वही कहिए जो आपने पिछले दिनों मुझसे कहा था." मंच संभालते हुए शरीफ ने ट्रंप को 'शांति पुरुष' बताते हुए उनकी सराहना की और कहा, "यह कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के सबसे महान दिनों में से एक है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के अथक प्रयासों से शांति स्थापित हुई है."

'लाखों लोगों की जान बचाई'
उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने और गाजा में युद्धविराम कराने में उनके असाधारण योगदान के लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया था. शरीफ ने ट्रंप को शांति पुरस्कार के लिए सबसे सच्चा और अद्भुत उम्मीदवार बताते हुए कहा, "उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई है."

ट्रंप, जो स्पष्ट रूप से प्रसन्न थे, उन्बहोंने हास्यपूर्ण ढंग से जवाब दिया, "वाह! मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी. चलो घर चलते हैं - मुझे और कुछ नहीं कहना है. यह वाकई बहुत सुंदर और खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद."

बता दें कि मिस्र में हुए शिखर सम्मेलन में गाजा युद्धविराम और मध्य पूर्व में व्यापक शांति प्रयासों पर चर्चा के लिए वैश्विक नेता एक साथ आए. शरीफ की टिप्पणियों ने ट्रंप की मध्यस्थता की भूमिका के लिए पाकिस्तान की सराहना को रेखांकित किया, लेकिन मेलोनी की बेबाक प्रतिक्रिया ने ऑनलाइन सुर्खियां बटोरीं.

