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'परिश्रम ही सफलता की कुंजी': जॉर्जिया मेलोनी ने किया हिंदी कहावत का जिक्र, बोलीं- प्रगाढ़ हो रहे भारत-इटली संबंध

जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदीकी यात्रा और भारत-इटली संबंधों का जिक्र करते हुए कहा-'परिश्रम ही सफलता की कुंजी है'.

Italian PM Giorgia Meloni
इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी (Screenshot of ANI video)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 7:28 PM IST

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रोम : इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी की यात्रा और भारत-इटली के मजबूत रिश्तों की जमकर प्रशंसा की. इस दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी के सामने हिंदी की कहावत का प्रयोग किया. उन्होंने भारत-इटली के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा, 'परिश्रम ही सफलता की कुंजी है.'

'पीएम मोदी की यात्रा संबंधों का नया अध्याय'
मेलोनी ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा, 'आपकी यह यात्रा हमारे लिए एक बड़ा सम्मान है. यह हमारे देशों के बीच के रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ेगी.' इटली की पीएम ने कहा कि आप लंबी साझेदारी की जिस किताब को मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, यह उसका अंतिम पन्ना नहीं होगा. हम अपने काम को सबसे बेहतर ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं.

मेलोनी ने किया हिंदी कहावत का प्रयोग
उन्होंने कहा, 'परिश्रम' एक भारतीय शब्द है, जो इस भावना को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है. इसका मतलब कड़ी मेहनत है. मैं जानती हूं कि भारत में इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है. एक लोकप्रिय कहावत भी है- परिश्रम ही सफलता की कुंजी है. इसका मतलब है कि कठिन मेहनत से ही सफलता का रास्ता मिलता है और हम भी अपने संबंधों को इसी सोच के साथ मजबूती प्रदान कर रहे हैं, जहां मेहनत सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है.

हमारा लक्ष्य आपसी तालमेल को बढ़ाना
मेलोनी ने कहा, 'हमारा लक्ष्य कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना है. हमने इन पर विस्तार से बातचीत की है. एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, रक्षा- ये ऐसे सहयोग के क्षेत्र हैं जिन पर हम पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं. साथ ही महत्वपूर्ण खनिज, कृषि-उद्योग, समुद्री परिवहन के अलावा पर्यटन और संस्कृति ये बहुत ही अहम हैं.

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