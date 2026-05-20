ETV Bharat / international

'परिश्रम ही सफलता की कुंजी': जॉर्जिया मेलोनी ने किया हिंदी कहावत का जिक्र, बोलीं- प्रगाढ़ हो रहे भारत-इटली संबंध

इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ( Screenshot of ANI video )