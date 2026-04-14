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जॉर्जिया मेलोनी ने नेतन्याहू को दिया जोर का झटका! इटली ने रक्षा समझौता किया सस्पेंड

जॉर्जिया मेलोनी ने बेंजामिन नेतन्याहू को जोर का झटका देते हुए इजराइल के साथ अपना रक्षा समझौता सस्पेंड कर दिया.

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जॉर्जिया मेलोनी और बेंजामिन नेतन्याहू (डिजाइन इमेज) (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 14, 2026 at 7:57 PM IST

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रोम: इटली ने इजराइल के साथ अपना रक्षा समझौता निलंबित कर दिया है. इस समझौते में सैन्य उपकरण और प्रौद्योगिकी अनुसंधान का आदान-प्रदान शामिल है. प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राजनयिक स्रोतों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

इटली की न्यूज एजेंसी एएनएसए और एजीआई के मुताबिक, वेरोना में एक इवेंट के दौरान मेलोनी ने कहा कि, मौजूदा हालात को देखते हुए, सरकार ने इजराइल के साथ रक्षा समझौता के ऑटोमैटिक रिन्यूअल को सस्पेंड करने का फैसला किया है.

इटली की एक राजनयिक सूत्र ने समाचार एजेंसी एएफपी को पुष्टि करते हुए बताया कि, इटली ने इजराइल के साथ समझौते को निलंबित कर दिया है. उन्होंने कहा कि, इस समझौते को जारी रखना राजनीतिक तौर पर मुश्किल होता.

इजराइल ने 2006 में इसे मंजूरी दी थी, और इस समझौते का हर पांच साल में रिव्यू किया जाता है. इसमें डिफेंस इंडस्ट्री, मिलिट्री कर्मचारियों की शिक्ष और ट्रेनिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में सहयोग की बात कही गई है.

पिछले हफ्ते इटली की सरकार ने इजराइली सेना पर लेबनान में इटली के संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के काफिले पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाने का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया.

इटली ने इस घटना के विरोध में इजराइल के राजदूत को तलब किया, जिसमें कम से कम एक गाड़ी को नुकसान हुआ, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ. सोमवार को, इजराइल ने इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी के उन टिप्पणियों के बाद इटली के राजदूत को तलब किया, जिनमें इजराइली सेना द्वारा लेबनानी नागरिकों पर मंजूर नहीं किए जा सकने वाले हमलों की निंदा की गई थी.

डिप्टी पीएम ताजानी ने सोमवार को लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और विदेश मंत्री यूसुफ रग्गी के साथ बातचीत के लिए बेरूत में थे. बाद में उन्होंने एक्स पर लिखा कि वह "नागरिक आबादी के खिलाफ इजराइल के मंजूर नहीं किए जा सकने वाले हमलों के बाद इटली की एकजुटता दिखाने के लिए वहां थे.

(इनपुट-AFP)

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