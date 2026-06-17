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'हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल', जी7 समिट में पीएम मोदी से मिलकर बोलीं मेलोनी

एवियन (फ्रांस): हॉट माइक (ओपन माइक्रोफोन) पर कैद हुए एक वायरल पल में, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को जी7 समिट के दौरान पीएम मोदी के साथ मजाक करते हुए सुना गया. मेलोनी ने समिट में पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा, "हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल हैं..." दोनों नेता अपनी आधिकारिक दौरे के दौरान अपनी साफ दोस्ती के लिए जाने जाते हैं.

इससे पहले, इटली दौरे के दौरान, पीएम मोदी ने मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफियों का एक पैकेट गिफ्ट किया था - जो 'मेलोडी' से मिलता-जुलता है. यह पल तुरंत वायरल हो गया, और रील को लाखों व्यूज मिले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया.

इससे पहले, यूरोन्यूज ने एक क्लिप शेयर की थी जिसमें मेलोनी ने अपने साथी जी7 नेताओं को बताया था कि उन्होंने एक महीने पहले स्मोकिंग छोड़ दी थी. इससे पहले 14 अक्टूबर को, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने मेलोनी से वादा किया था कि वह उन्हें स्मोकिंग छोड़ने के लिए मनाने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे.

पोलिटिको के अनुसार, इतालवी दैनिक इल पोलिटिको और दूसरे मीडिया में छपे फुटेज के अनुसार, एर्दोगन ने मेलोनी से कहा, "आप बहुत अच्छी लग रही हैं. लेकिन मुझे आपको स्मोकिंग बंद करवानी होगी." लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जो उनके बगल में थे, ने तुरंत एर्दोगन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. पोलिटिको यूरोप की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने हंसते हुए कहा, "यह नामुमकिन है!"

"मुझे पता है, मुझे पता है," मेलोनी ने कहा, और चेतावनी दी कि स्मोकिंग छोड़ने से वह कम मिलनसार हो सकती है. "मैं किसी को मारना नहीं चाहती."