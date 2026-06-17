ETV Bharat / international

'हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल', जी7 समिट में पीएम मोदी से मिलकर बोलीं मेलोनी

जी-7 समिट में ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए जब नेता इकट्ठा हुए तो मेलोनी और पीएम मोदी एक-दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत करते नजर आए.

Italian PM Giorgia Meloni talking to PM Modi.
इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी से बात करते हुए. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 17, 2026 at 5:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

एवियन (फ्रांस): हॉट माइक (ओपन माइक्रोफोन) पर कैद हुए एक वायरल पल में, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को जी7 समिट के दौरान पीएम मोदी के साथ मजाक करते हुए सुना गया. मेलोनी ने समिट में पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा, "हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल हैं..." दोनों नेता अपनी आधिकारिक दौरे के दौरान अपनी साफ दोस्ती के लिए जाने जाते हैं.

इससे पहले, इटली दौरे के दौरान, पीएम मोदी ने मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफियों का एक पैकेट गिफ्ट किया था - जो 'मेलोडी' से मिलता-जुलता है. यह पल तुरंत वायरल हो गया, और रील को लाखों व्यूज मिले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया.

इससे पहले, यूरोन्यूज ने एक क्लिप शेयर की थी जिसमें मेलोनी ने अपने साथी जी7 नेताओं को बताया था कि उन्होंने एक महीने पहले स्मोकिंग छोड़ दी थी. इससे पहले 14 अक्टूबर को, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने मेलोनी से वादा किया था कि वह उन्हें स्मोकिंग छोड़ने के लिए मनाने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे.

पोलिटिको के अनुसार, इतालवी दैनिक इल पोलिटिको और दूसरे मीडिया में छपे फुटेज के अनुसार, एर्दोगन ने मेलोनी से कहा, "आप बहुत अच्छी लग रही हैं. लेकिन मुझे आपको स्मोकिंग बंद करवानी होगी." लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जो उनके बगल में थे, ने तुरंत एर्दोगन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. पोलिटिको यूरोप की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने हंसते हुए कहा, "यह नामुमकिन है!"

"मुझे पता है, मुझे पता है," मेलोनी ने कहा, और चेतावनी दी कि स्मोकिंग छोड़ने से वह कम मिलनसार हो सकती है. "मैं किसी को मारना नहीं चाहती."

इस बीच, जी7 नेताओं ने मंगलवार को वैश्विक नशीली दवाओं की तस्करी नेटवर्क, मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन और मनी लॉन्ड्रिंग और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ मिलकर कार्रवाई तेज करने का वादा किया. उन्होंने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, आपराधिक वित्त को रोकने और आपराधिक समूहों द्वारा सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में घुसपैठ को रोकने के मकसद से कई कदम उठाए.

फ्रांस में 52वें जी7 समिट में अपनाए गए एक घोषणापत्र में, नेताओं ने दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही ड्रग तस्करी को राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक खुशहाली और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए बढ़ता खतरा बताया.

घोषणा में कहा गया, "हम, जी7 के नेता, ड्रग तस्करी के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

इस बयान का पार्टनर देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी समर्थन किया. घोषणा के मुताबिक, ड्रग्स के उत्पादन का रिकॉर्ड स्तर, संगठित अपराध समूहों की एडजस्ट करने की क्षमता और दुनिया भर में बढ़ती डिमांड ने तस्करी नेटवर्क को बढ़ाने में मदद की है, जो सीमा पार काम करते हैं और अंतरराष्ट्रीय कमजोरियों का फायदा उठाते हैं.

नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि इन नेटवर्क से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है और उन्होंने सबूतों पर आधारित, पूरी सरकार के नजरिए के लिए अपना वादा दोहराया, जो ड्रग के व्यापार के सप्लाई और डिमांड दोनों पक्षों को देखता है.

ये भी पढ़ें- PM मोदी ने ट्रंप के समक्ष भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया, समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर चिंता जताई

TAGGED:

PRIME MINISTER MODI
G7 SUMMIT
INSTAGRAM FAME
इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी
ITALIAN PM GEORGIA MELONI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.