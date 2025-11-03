ETV Bharat / international

परमाणु युद्ध टालने में टैरिफ कारगर: ट्रंप ने फिर दोहराई इंडिया-पाकिस्तान सीजफायर में खुद के रोल की बात

ट्रंप ने फिर दोहराई इंडिया-पाकिस्तान सीजफायर में खुद के रोल की बात ( ANI )

By ANI 5 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना यह दावा दोहराया कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले "परमाणु युद्ध" को टालने में टैरिफ अहम भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी दी है कि अगर वे तनाव कम नहीं करते हैं तो वे अमेरिकी व्यापार तक अपनी पहुंच खो देंगे. सीबीएस न्यूज के 60 मिनट्स को दिए एक साक्षात्कार में, ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देश परमाणु संघर्ष के कगार पर हैं. उन्होंने आगे कहा कि वॉशिंगटन के साथ व्यापार रोकने की उनकी धमकी ने दोनों देशों को एक समझौते पर बातचीत करने में मदद की. इससे संभावित युद्ध टल गया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "यह भारत के साथ कारगर रहा. पाकिस्तान के साथ कारगर रहा. और इनमें से 60 प्रतिशत देशों के साथ कारगर रहा. मैं आपको बता सकता हूं कि अगर टैरिफ और व्यापार न होते, तो मैं ये सौदे नहीं कर पाता. लेकिन मैंने एक उदाहरण के तौर पर इन्हें रोक दिया. भारत हमारे साथ बहुत व्यापार करता है. वे युद्ध करने वाले थे. वे पाकिस्तान के साथ परमाणु युद्ध करने वाले थे." अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "वह एक बुरा युद्ध था. हर जगह हवाई जहाजों को मार गिराओ. वह एक बुरा युद्ध होने वाला था. और मैंने उन दोनों से कहा, 'अगर आप लोग जल्दी से कोई समझौता नहीं करते, तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे.'" उन्होंने कहा, "वे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बहुत अधिक व्यापार करते हैं और वे दोनों महान नेता थे और उन्होंने एक समझौता किया और युद्ध को रोका." भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर ट्रंप की टिप्पणी मई में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़े तनाव का संदर्भ देती है. ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में 9 आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमलों की एक श्रृंखला थी, जो 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए किया गया था. इसमें 26 नागरिक मारे गए थे. अमेरिकी राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अपने दावों को दोहराते रहे हैं, और तर्क देते रहे हैं कि व्यापार और शुल्क संघर्षों को रोकने में अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.