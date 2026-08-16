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दक्षिणी लेबनान पर इजराइली हवाई हमलों में 11 लोगों की मौत, 19 घायल

दक्षिणी लेबनान के अंसार गांव में 15 अगस्त, 2026 को इजराइली हवाई हमले में तबाह हुए घर के मलबे का दृश्य ( AP )

By ANI 4 Min Read

बेरूत: दक्षिणी लेबनान पर इजराइली हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए. यह घटना इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) द्वारा यह बताए जाने के बाद हुई कि हिज़्बुल्लाह के पिछले हमलों में उसके तीन सैनिक घायल हो गए थे. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार सुबह-सुबह हुए इजराइली हमलों में नबातिह जिले के अंसार और देर एज-जहरानी को निशाना बनाया गया. अंसार में सात लोग मारे गए, जिनमें तीन बच्चे शामिल थे, जबकि दो अन्य घायल हो गए. अल जजीरा के अनुसार देर एज-जहरानी में हुए एक और हमले में चार लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए. हमलों के बाद इजराइल ने माना कि मारे गए लोगों में आम नागरिक भी शामिल थे और हिज़्बुल्लाह पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर आम नागरिकों को उस सैन्य ठिकाने पर रखा था. 'द टाइम्स ऑफ इजराइल' के अनुसार इजराइल ने हमले में मारे गए महिलाओं और बच्चों की पहचान हिज़्बुल्लाह के उस वरिष्ठ कमांडर के परिवार के सदस्यों के तौर पर की, जिसे निशाना बनाया गया था. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को हिज़्बुल्लाह पर आरोप लगाया कि उसने लेबनान में इजराइली सैनिकों पर हमला करके युद्धविराम का उल्लंघन किया. इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने भी इस आरोप का समर्थन करते हुए कहा कि हिज़्बुल्लाह इजराइली सैनिकों को गंभीर रूप से घायल करता है. इन हमलों की लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कड़ी आलोचना की. उन्होंने इजराइल पर आरोप लगाया कि लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में होने वाली बातचीत के अगले दौर से पहले इजराइल ने एक साफ संदेश भेजा है.