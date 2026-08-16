दक्षिणी लेबनान पर इजराइली हवाई हमलों में 11 लोगों की मौत, 19 घायल
इजराइल ने हमले में आम नागरिकों के मारे जाने की बात कबूली और आरोप लगाया कि हिज़्बुल्लाह ने जानबूझकर उन्हें सैन्य ठिकाने पर रखा.
By ANI
Published : August 16, 2026 at 7:03 AM IST
बेरूत: दक्षिणी लेबनान पर इजराइली हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए. यह घटना इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) द्वारा यह बताए जाने के बाद हुई कि हिज़्बुल्लाह के पिछले हमलों में उसके तीन सैनिक घायल हो गए थे.
अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार सुबह-सुबह हुए इजराइली हमलों में नबातिह जिले के अंसार और देर एज-जहरानी को निशाना बनाया गया. अंसार में सात लोग मारे गए, जिनमें तीन बच्चे शामिल थे, जबकि दो अन्य घायल हो गए. अल जजीरा के अनुसार देर एज-जहरानी में हुए एक और हमले में चार लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए.
हमलों के बाद इजराइल ने माना कि मारे गए लोगों में आम नागरिक भी शामिल थे और हिज़्बुल्लाह पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर आम नागरिकों को उस सैन्य ठिकाने पर रखा था. 'द टाइम्स ऑफ इजराइल' के अनुसार इजराइल ने हमले में मारे गए महिलाओं और बच्चों की पहचान हिज़्बुल्लाह के उस वरिष्ठ कमांडर के परिवार के सदस्यों के तौर पर की, जिसे निशाना बनाया गया था.
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को हिज़्बुल्लाह पर आरोप लगाया कि उसने लेबनान में इजराइली सैनिकों पर हमला करके युद्धविराम का उल्लंघन किया. इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने भी इस आरोप का समर्थन करते हुए कहा कि हिज़्बुल्लाह इजराइली सैनिकों को गंभीर रूप से घायल करता है.
इन हमलों की लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कड़ी आलोचना की. उन्होंने इजराइल पर आरोप लगाया कि लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में होने वाली बातचीत के अगले दौर से पहले इजराइल ने एक साफ संदेश भेजा है.
लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकारी मीडिया के अनुसार, टायर के उत्तर में अंसार में एक घर पर इज़राइली लड़ाकू विमानों के हमले में सात लोग मारे गए और दो अन्य घायल हो गए. नबातिह के उत्तर में देर एज-जहरानी में हुए एक और हमले में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.
इजराइल-लेबनान सीमा, खासकर दक्षिणी लेबनान में बढ़ते तनाव के बीच ये ताजा हमले हुए हैं. आईडीएफ का कहना है कि इन ऑपरेशन्स का मकसद हिज़्बुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना और इजराइली सेना पर हमलों को रोकना है.
जून में अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर हुआ था. इससे पहले शुक्रवार को आईडीएफ ने कहा था कि उसने दक्षिणी गाजा में हमास के एक कंपनी कमांडर को मार गिराया है. इजराइली सेना के मुताबिक हमास की खान यूनिस ब्रिगेड के कंपनी कमांडर हुजैफा खालिद सुलेमान कवारी को गुरुवार को दक्षिणी गाजा पट्टी में हुए एक इजराइली हमले में मार दिया गया.
आईडीएफ ने आरोप लगाया कि कवारी हमास लड़ाकों को ट्रेनिंग देने, दक्षिणी गाजा में हथियार पहुँचाने और ग्रुप की मिलिट्री क्षमताओं को फिर से बनाने और मजबूत करने की कोशिशों में शामिल था. सेना ने आगे कहा कि कवारी ने हाल ही में इजराइली सैनिकों और नागरिकों पर हमलों की साजिश रची थी और उसे एक तत्काल खतरे को खत्म करने के लिए निशाना बनाया गया.
आईडीएफ ने बताया कि हमले से पहले नागरिकों को होने वाले जोखिम को कम करने के लिए सावधानी बरती गई थी, जिसमें सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों और हवाई निगरानी का इस्तेमाल शामिल था. सेना ने कहा, 'दक्षिणी कमान के तहत आईडीएफ सैनिक समझौते के अनुसार इलाके में तैनात हैं और किसी भी तत्काल खतरे को खत्म करने के लिए कार्रवाई जारी रखेंगे.'