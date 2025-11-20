ETV Bharat / international

इजराइली सुरक्षा बलों ने गाजा सिटी और खान यूनिस में की एयरस्ट्राइक, 25 मरे, 77 घायल

अल जजीरा ने लेबनान के पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से बताया कि मंगलवार को पहले इजराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान में फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर एयर स्ट्राइक की. रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गाजा पर 393 हमले किए. इसमें 280 लोग मारे गए जबकि 672 घायल हो गए.

तेल अवीव: इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने बुधवार को गाजा सिटी और खान यूनिस पर खास हमले किए. इसमें 25 लोग मारे गए जबकि 77 घायल हो गए. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइली सुरक्षा बलों ने दावा किया कि कई आतंकवादियों ने खान यूनिस में काम कर रहे उसके सैनिकों पर गोलियां चलाई. यह कार्रवाई सीजफायर समझौते का उल्लंघन है. इसके जवाब में इजराइली सुरक्षा बलों ने गाजा में लड़ाकों के ठिकानों पर हमला करना शुरू किया.

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास द्वारा अमेरिका की मध्यस्थता वाले सीजफायर डील के कथित उल्लंघन के बाद गाजा में एयर स्ट्राइक किए थे. इसमें नौ लोग मारे गए थे.

यह डेवलपमेंट तब हुआ जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइली सेना को गाजा पट्टी में तुरंत जोरदार हमले करने का निर्देश दिया. उनके ऑफिस ने एक छोटे बयान में कहा. रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने गाजा में हमले करने के अपने फैसले के बारे में अमेरिका को बता दिया था.

एक मिलिट्री अधिकारी ने कहा कि हमास के मिलिटेंट्स ने तथाकथित येलो लाइन के पूरब में इजराइली सेना पर हमला किया, जो गाजा के इजराइली कब्जे वाले हिस्से को बाकी एन्क्लेव से अलग करती है. रिपोर्ट के अनुसार राफा इलाके में तैनात सैनिक कथित तौर पर रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) और स्नाइपर फायरिंग की चपेट में आ गए.

हमले के बाद इजराइली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने चेतावनी दी कि इजराइली डिफेंस फोर्सेज (IDF) के लोगों को निशाना बनाने के लिए हमास को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. काट्ज ने कहा, 'इजराइल पूरी ताकत से जवाब देगा.'

उनकी बातों के कुछ ही देर बाद, गाजा सिविल डिफेंस ने बताया कि गाजा शहर के अल-सबरा इलाके में इजराइली एयरस्ट्राइक हुई. इसमें कम से कम तीन औरतें और एक आदमी मारे गए. दक्षिणी शहर खान यूनिस में एक और हमले में दो बच्चों और एक औरत समेत पांच लोग मारे गए.

अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल-हमास संघर्ष में अब तक कम से कम 69,513 लोग मारे गए हैं और 170,745 लोग घायल हुए. अल जजीरा के मुताबिक 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमलों में इजराइल में कुल 1,139 लोग मारे गए और 250 से अधिक लोगों को बंदी बनाया गया.