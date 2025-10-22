ETV Bharat / international

फिलिस्तीनी किसानों की बेरहमी से पिटाई, इजराइलियों ने लाठी-डंडों से कूटा

19 अक्टूबर, 2025 को वीडियो से ली गई यह तस्वीर पश्चिमी तट के तुर्मुस अय्या में नकाबपोश बसने वालों को कार्यकर्ताओं और फिलिस्तीनी किसानों की पिटाई करते हुए दिखाती है. ( AP )

रामल्लाह: हाल ही में बसे, इजराइली बसने वालों ने इजराइली कब्जे वाले पश्चिमी तट पर फिलिस्तीनी जैतून की कटाई करने वालों और कार्यकर्ताओं पर हमला किया और उन्हें लाठियों से पीटा. फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में एक महिला को गंभीर चोटें आईं हैं. उसे नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. तुर्मुस अय्या शहर में रविवार को हुआ हमला, जिसे एसोसिएटेड प्रेस द्वारा प्राप्त वीडियो में कैद किया गया था. ये हमला ऐसे समय में हुआ, जब फिलिस्तीनियों का कहना है कि इस क्षेत्र में बसने वालों की हिंसा बढ़ती जा रही है. संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों ने फसल कटाई के मौसम की शुरुआत और फिलिस्तीनी किसानों के जैतून इकट्ठा करते समय बढ़ते जोखिम को देखते हुए चिंता जताई है. 'फिलिस्तीनी क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के प्रमुख अजित सुंघे ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा, "बस्तीवासियों द्वारा हिंसा का पैमाना और आवृत्ति दोनों ही बहुत बढ़ गई है." "2025 की फसल की शुरुआत के दो हफ़्ते पहले ही, हमने फिलिस्तीनी पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और विदेशी एकजुटता कार्यकर्ताओं पर सशस्त्र बसंतवासियों द्वारा गंभीर हमले देखे हैं." एपी द्वारा प्राप्त एक वीडियो में, एक नकाबपोश व्यक्ति जैतून के बाग में दौड़ता हुआ और कम से कम दो लोगों को डंडे से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है. इनमें एक महिला भी शामिल है, जो जमीन पर बेसुध पड़ी है. नकाबपोश व्यक्ति यहूदियों के लिए एक पारंपरिक झालरदार वस्त्र, त्ज़ित्जित पहने हुए प्रतीत होता है. रामल्लाह स्थित फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि महिला को गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक अलग वीडियो में, एक दर्जन से ज़्यादा नकाबपोश लोग जैतून के बाग़ के किनारे एक गांव की सड़क पर एक कार का पीछा करते हुए दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक बसंत ने कार पर डंडा मारा और दरवाजा खोल दिया. एक यात्री भागने में कामयाब रहा. वह पीछे दौड़ रहे लोगों के समूह के साथ भाग गया.