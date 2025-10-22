फिलिस्तीनी किसानों की बेरहमी से पिटाई, इजराइलियों ने लाठी-डंडों से कूटा
तुर्मुस अय्या शहर में रविवार को हमला हुआ है. फिलिस्तीनियों का कहना है कि इस क्षेत्र में बसने वालों की हिंसा बढ़ती जा रही है.
Published : October 22, 2025 at 1:30 PM IST
रामल्लाह: हाल ही में बसे, इजराइली बसने वालों ने इजराइली कब्जे वाले पश्चिमी तट पर फिलिस्तीनी जैतून की कटाई करने वालों और कार्यकर्ताओं पर हमला किया और उन्हें लाठियों से पीटा. फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में एक महिला को गंभीर चोटें आईं हैं. उसे नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है.
तुर्मुस अय्या शहर में रविवार को हुआ हमला, जिसे एसोसिएटेड प्रेस द्वारा प्राप्त वीडियो में कैद किया गया था. ये हमला ऐसे समय में हुआ, जब फिलिस्तीनियों का कहना है कि इस क्षेत्र में बसने वालों की हिंसा बढ़ती जा रही है.
संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों ने फसल कटाई के मौसम की शुरुआत और फिलिस्तीनी किसानों के जैतून इकट्ठा करते समय बढ़ते जोखिम को देखते हुए चिंता जताई है.
'फिलिस्तीनी क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के प्रमुख अजित सुंघे ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा, "बस्तीवासियों द्वारा हिंसा का पैमाना और आवृत्ति दोनों ही बहुत बढ़ गई है." "2025 की फसल की शुरुआत के दो हफ़्ते पहले ही, हमने फिलिस्तीनी पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और विदेशी एकजुटता कार्यकर्ताओं पर सशस्त्र बसंतवासियों द्वारा गंभीर हमले देखे हैं."
एपी द्वारा प्राप्त एक वीडियो में, एक नकाबपोश व्यक्ति जैतून के बाग में दौड़ता हुआ और कम से कम दो लोगों को डंडे से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है. इनमें एक महिला भी शामिल है, जो जमीन पर बेसुध पड़ी है. नकाबपोश व्यक्ति यहूदियों के लिए एक पारंपरिक झालरदार वस्त्र, त्ज़ित्जित पहने हुए प्रतीत होता है.
रामल्लाह स्थित फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि महिला को गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
एक अलग वीडियो में, एक दर्जन से ज़्यादा नकाबपोश लोग जैतून के बाग़ के किनारे एक गांव की सड़क पर एक कार का पीछा करते हुए दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक बसंत ने कार पर डंडा मारा और दरवाजा खोल दिया. एक यात्री भागने में कामयाब रहा. वह पीछे दौड़ रहे लोगों के समूह के साथ भाग गया.
तीसरे वीडियो में कई जली हुई कारों से आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया. इजराइल के चैनल 12 ने बताया कि वेस्ट बैंक पुलिस बल के प्रमुख ने एक आंतरिक पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप में कहा कि नकाबपोश बस्तीवासी द्वारा महिला की पिटाई का फुटेज देखकर "वह रात भर जागते रहे" और उन्होंने अधिकारियों को बस्तीवासी को न्याय के कटघरे में लाने का निर्देश दिया.
इजराइल की सेना और पुलिस ने हमले पर टिप्पणी के लिए एपी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया. तुर्मुस अय्या, जिसकी आबादी मुख्यतः फिलिस्तीनी अमेरिकी है, लंबे समय से बस्तीवासियों के हमलों का निशाना रहा है.
ग्रामीणों का कहना है कि इजराइल-हमास युद्ध के दौरान हिंसा और भी बदतर हो गई. यह एक घाटी में बसा है, जिसके चारों ओर इजराइली बस्तियां और चौकियां हैं. अप्रैल में इस शहर में इजराइली बलों द्वारा 14 वर्षीय फिलिस्तीनी-अमेरिकी, आमेर रबी की हत्या के बाद से, बस्तीवासियों की हिंसा और इसे रोकने में सेना की कथित विफलता के विरोध में, बस्तीवासियों के साथ नियमित रूप से झड़पें होती रही हैं.
व्यापक रूप से, वेस्ट बैंक में बस्तीवासियों की हिंसा बढ़ रही है. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2025 की पहली छमाही में 757 बसने वालों के हमले हुए हैं. इनमें हताहत हुए हैं या संपत्ति को नुकसान पहुंचा है. पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13% की वृद्धि.
फिलिस्तीनी प्राधिकरण में हिंसा पर नजर रखने वाले एक कार्यालय के प्रमुख मुय्यद शाबान के अनुसार, जैतून की फसल के मौसम के पहले सप्ताह में 150 से ज़्यादा बसने वालों के हमले हुए हैं और 700 से ज़्यादा जैतून के पेड़ उखड़ गए, टूट गए या जहर दिए गए.
1967 के मध्य-पूर्व युद्ध में इजराइल ने पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी के साथ पश्चिमी तट पर कब्जा कर लिया था. फिलिस्तीनी भविष्य में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इन क्षेत्रों की तलाश कर रहे हैं. बसने वालों के समर्थक इजराइली कैबिनेट में प्रमुख पदों पर हैं, जो उन्हें और बसने वालों को पश्चिमी तट पर महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं.
ये भी पढ़ें - गाजा युद्ध विराम पर अमेरिकी उप राष्ट्रपति वेंस बोले- 'बहुत कठिन है डगर पनघट की