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UNGA में नेतन्याहू ने कहा- ईरान पर हमला सबसे आसान फैसलों में से एक, कई डिप्लोमैट्स का वॉकआउट

न्यूयॉर्क : इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार (स्थानीय समयानुसार) को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं आम सभा में भाषण दिया. उन्होंने अपने भाषण में ईरान पर हमले को लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला करना उनके अब तक के सबसे आसान फैसलों में से एक था.

इसके साथ-साथ उन्होंने ऐसे देशों की भी आलोचना की, जिनके प्रतिनिधि उनके भाषण के दौरान हॉल से बाहर चले गए. नेतन्याहू ने इन देशों के प्रतिनिधियों को कथित तौर पर 'कायर' बताया. हॉल में मौजूद प्रतिनिधियों पर नेतन्याहू ने तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई और नैतिक रूप से कायर व्यक्ति है जो अभी तक इस हॉल से नहीं गया है, तो कृपया अभी चला जाए. बहुत-बहुत धन्यवाद. इसके अलावा, नेतन्याहू ने बढ़ते यहूदी-विरोधी रवैये का जिक्र किया और दुनिया भर के यहूदियों से कहा कि वे आत्मविश्वास बनाए रखें और धमकियों का डटकर सामना करें.

उन्होंने दुनिया भर के यहूदियों से गर्व करने और न डरने का आग्रह किया. उन्होंने उन लोगों से भी अपील की जो सच और न्याय का समर्थन करते हैं कि वे साझा मूल्यों को खतरा पहुंचाने वालों का सामना करने में इजराइल का साथ दें. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में यहूदियों के विरोधी हमारे लोगों को डराना चाहते हैं. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वे दिन बीत चुके हैं जब यहूदी बेबस शिकार हुआ करते थे और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था. आज हमारे पास अपना देश है. आज हमारे पास अपनी सेना है. आज हमारे लोग अपनी रक्षा के लिए तैयार और तत्पर हैं. आज दुनिया भर के यहूदियों के लिए मेरा एक ही संदेश है: अपना सिर ऊंचा रखें, गर्व करें, आत्मविश्वास रखें और डरें नहीं. डटकर खड़े हों. जो कोई भी सच और न्याय की रक्षा करना चाहता है, वह उन बर्बर लोगों का सामना करने में हमारे साथ आए जो हमारी साझा सभ्यता के लिए खतरा बने हुए हैं.

नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान मम्दानी की भी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में यहूदी निवासी उनके चुनाव के बाद तेजी से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने मम्दानी पर उन व्यक्तियों और पदों का समर्थन करने का आरोप लगाया, जिन्हें उन्होंने इजराइल और यहूदी समुदायों के प्रति शत्रुतापूर्ण बताया, और इजराइल के खिलाफ नरसंहार के आरोपों को खारिज कर दिया.

उन्होंने कहा कि मिस्टर ममदानी, जब से आप इस शहर के मेयर चुने गए हैं, न्यूयॉर्क में कई यहूदी अब सुरक्षित महसूस नहीं करते. वे मुझसे बात करते हैं. वे मुझसे कहते हैं कि यह वह शहर नहीं है जिसे हम जानते थे. यह बहुत तेजी से बदल गया है. आप हमास का समर्थन करने के दोषी ठहराए गए अपराधियों की तारीफ करते हैं. आप हसन पाइकर जैसे लोगों को अपना दोस्त मानते हैं, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका 9/11 का हकदार था. 'अमेरिका 9/11 का हकदार था.' कैसे दोस्त हैं आपके. आपने अपने घर पर एक फिलिस्तीनी पत्रकार को बुलाया, जिसने हमास के आतंकवादियों को इजराइली बंधकों को पीटते और प्रताड़ित करते हुए फिल्माया था, और बाद में माना कि उसने उन वीडियो को पब्लिश करने से मना कर दिया था ताकि—जैसा कि आप समझ ही गए होंगे—आतंकवादियों को बचाया जा सके.