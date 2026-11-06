ETV Bharat / international

इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग रविवार को एक सांसद को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपेंगे

इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग ( PTI video )

By PTI 4 Min Read

यरूशलम : इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग ने चुनाव नतीजों के बाद सभी पार्टियों के नेताओं से बातचीत की, और कहा- रविवार को करूंगा ऐलान कि कौन बनाएगा नई सरकार.

नेसेट यानी इजराइली संसद के लिए चुनी गई पार्टियों के नेताओं के साथ दो दिनों तक चली बातचीत के बाद, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गुरुवार शाम को कहा कि उनके सामने यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार बनाने की क्षमता किसके पास है.

हर्जोग ने कहा, "नेसेट के गुटों के साथ बातचीत का दौर पूरा होने के बाद, मैं जनता को इसकी जानकारी देना चाहता हूं. मैंने सभी गुटों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. बातचीत खुली, स्पष्ट और गहराई से समझने वाली रही. मैंने कुछ कठिन सवाल पूछे, ताकि पार्टियों और जनता को अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलने और अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जा सके." उन्होंने आगे कहा, "स्थिति कुछ इस प्रकार है: नेसेट के कुल 67 सदस्यों वाले गुटों ने सरकार बनाने के लिए 'याशार!' पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट के नाम की सिफारिश की है. वहीं, नेसेट के कुल 46 सदस्यों वाले गुटों ने प्रधानमंत्री और लिकुड पार्टी के नेता बेंजामिन नेतन्याहू के नाम की सिफारिश की है." हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि "भले ही बातचीत के नतीजे स्पष्ट लग रहे हों, लेकिन कानून के तहत मुझे यह तय करने का अधिकार है कि सरकार बनाने की क्षमता किसके पास है. चूंकि अलग-अलग गुटों के बीच और खुद गुटों के भीतर भी एक-दूसरे के फैसलों को रोकने (वीटो करने) की स्थिति बनी हुई है, इसलिए यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि सरकार कौन बना सकता है." इजराइली राष्ट्रपति ने कहा कि वह रविवार को नेसेट के किसी एक सदस्य को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपेंगे. यह बयान चौंकाने वाला है, क्योंकि आमतौर पर परंपरा यह रही है कि राष्ट्रपति उस चुने हुए सदस्य को सरकार बनाने का काम सौंपते हैं, जिसे सबसे अधिक समर्थन या सिफारिशें मिली हों.