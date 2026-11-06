इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग रविवार को एक सांसद को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपेंगे
राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा कि वह रविवार को यह ऐलान करेंगे कि कौन नई सरकार बनाएगा.
By PTI
Published : November 6, 2026 at 4:57 PM IST
यरूशलम : इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग ने चुनाव नतीजों के बाद सभी पार्टियों के नेताओं से बातचीत की, और कहा- रविवार को करूंगा ऐलान कि कौन बनाएगा नई सरकार.
नेसेट यानी इजराइली संसद के लिए चुनी गई पार्टियों के नेताओं के साथ दो दिनों तक चली बातचीत के बाद, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गुरुवार शाम को कहा कि उनके सामने यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार बनाने की क्षमता किसके पास है.
हर्जोग ने कहा, "नेसेट के गुटों के साथ बातचीत का दौर पूरा होने के बाद, मैं जनता को इसकी जानकारी देना चाहता हूं. मैंने सभी गुटों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. बातचीत खुली, स्पष्ट और गहराई से समझने वाली रही. मैंने कुछ कठिन सवाल पूछे, ताकि पार्टियों और जनता को अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलने और अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जा सके."
उन्होंने आगे कहा, "स्थिति कुछ इस प्रकार है: नेसेट के कुल 67 सदस्यों वाले गुटों ने सरकार बनाने के लिए 'याशार!' पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट के नाम की सिफारिश की है. वहीं, नेसेट के कुल 46 सदस्यों वाले गुटों ने प्रधानमंत्री और लिकुड पार्टी के नेता बेंजामिन नेतन्याहू के नाम की सिफारिश की है."
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि "भले ही बातचीत के नतीजे स्पष्ट लग रहे हों, लेकिन कानून के तहत मुझे यह तय करने का अधिकार है कि सरकार बनाने की क्षमता किसके पास है. चूंकि अलग-अलग गुटों के बीच और खुद गुटों के भीतर भी एक-दूसरे के फैसलों को रोकने (वीटो करने) की स्थिति बनी हुई है, इसलिए यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि सरकार कौन बना सकता है."
इजराइली राष्ट्रपति ने कहा कि वह रविवार को नेसेट के किसी एक सदस्य को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपेंगे.
यह बयान चौंकाने वाला है, क्योंकि आमतौर पर परंपरा यह रही है कि राष्ट्रपति उस चुने हुए सदस्य को सरकार बनाने का काम सौंपते हैं, जिसे सबसे अधिक समर्थन या सिफारिशें मिली हों.
हर्जोग ने जोर देकर कहा, "मैं पार्टी के कुछ नेताओं के साथ व्यक्तिगत बातचीत करके, इस बात का पता सीधे और जल्द से जल्द लगाने की कोशिश करूंगा. इन बातचीत के जरिए, मैं इजराइल की जनता के लिए एक स्थिर और अच्छी सरकार बनाने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता."
27 अक्टूबर को हुए चुनावों में, नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गुट ने 120 सदस्यों वाली संसद में 53 सीटें जीतीं. नेतन्याहू-विरोधी गुट - जिसे 'परिवर्तन गुट' भी कहा जा रहा है - को 48 सीटें मिलीं, जबकि बाकी 19 सीटें अरब पार्टियों के खाते में गईं. इस तरह जनादेश बंटा हुआ रहा,
नेतन्याहू के गुट में शामिल 'यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म' पार्टी ने उनका समर्थन न करने का फैसला किया, जिससे मौजूदा प्रधानमंत्री के पक्ष में समर्थन की संख्या घटकर 46 रह गई. दूसरी ओर, अरब पार्टियों ने अनिच्छा के साथ आइजेनकोट का समर्थन किया, और स्पष्ट किया कि उनका इरादा नेतन्याहू को सत्ता से हटाना है.
हालांकि, दोनों ही गुटों ने अरब पार्टियों के साथ जुड़ने को लेकर एक तरह की अनिच्छा दिखाई है. डेमोक्रेट्स को छोड़कर, दोनों गुटों की ज्यादातर पार्टियों ने अरब पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने से परहेज किया है.
अरब पार्टियों को सत्ताधारी गठबंधन में शामिल करने में सबसे बड़ी अड़चन यह है कि वे हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने से हिचकिचाते हैं. सात अक्टूबर, 2023 के घातक हमलों के बाद, यह बात अधिकांश यहूदी आबादी को मंजूर नहीं है.
इससे पहले दिन में, राम पार्टी के नेता मंसूर अब्बास ने आइजेनकोट के नाम की सिफारिश करने के बाद, 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना के प्रति अपना समर्थन दोहराया. उन्होंने यह भी कहा कि "हमास और सभी सैन्य या सशस्त्र संगठनों को निहत्था किया जाना चाहिए," लेकिन उन्होंने हमास को आतंकवादी संगठन नहीं कहा.
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