ETV Bharat / international

दिल्ली ब्लास्ट के जहरीले धुएं का असर! इजराइली पीएम नेतन्याहू का भारत दौरा टला

बेंजामिन नेतन्याहू का दिसंबर में होने वाला भारत दौरा टाल दिया गया. नेतन्याहू ने इससे पहले 2018 में भारत का दौरा किया था.

Benjamin Netanyahu
इजराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू का भारत दौरा पोस्टपोन. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 25, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: इजराइल के I24News की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दिसंबर में होने वाला भारत दौरा टाल दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, दो हफ़्ते पहले दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण PM नेतन्याहू का दिसंबर में होने वाला भारत दौरा टाल दिया गया है.

जानलेवा धमाके के बाद, इजराइली PM ने आतंकवाद के सामने दोनों देशों की अटूट भावना पर जोर दिया था, और कहा था कि भले ही आतंक शहरों को निशाना बना सकता है, लेकिन यह मजबूत देशों की भावना को कभी नहीं तोड़ सकता.

उनके बयान में लिखा था, "हमारे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी और भारत के बहादुर लोगों के लिए: सारा और मैं, और इजराइल के लोग, पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भेजते हैं. इजराइल इस समय दुख और ताकत में आपके साथ मजबूती से खड़ा है."

इजराइली प्रधानमंत्री का भारत का पिछला ऑफिशियल दौरा 14 से 19 जनवरी, 2018 तक छह दिन का था. यह किसी इजराइली प्रधानमंत्री का भारत का दूसरा दौरा था, और यह 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल के ऐतिहासिक दौरे के लगभग 6 महीने बाद हुआ था.

हाल ही में, केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रविवार को इजराइल का तीन दिन का सफल दौरा पूरा किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे खास नेताओं से मुलाकात की.

गोयल ने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दीं और मंत्री नीर बरकत के साथ अपनी बातचीत और बिजनेस फोरम और CEOs फोरम के नतीजों के बारे में उन्हें अपडेट किया.

X पर एक पोस्ट में, गोयल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) बातचीत शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन होने पर जोर दिया. इससे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. उन्होंने इजराइल की हाई-टेक ताकत को भारत के स्केल और टैलेंट के साथ मिलाकर इनोवेशन संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की.

गोयल ने एग्रीकल्चर, पानी, डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे सेक्टर में इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जुड़ाव को गहरा करने के लिए नेतन्याहू से गाइडेंस मांगी.

यह मीटिंग इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक डोमेन में भारत और इजराइल के बीच बढ़ते सहयोग को दिखाती है, जिससे आने वाले सालों में और ज़्यादा सहयोग का रास्ता खुलेगा.

ये भी पढ़ें - भारत और इजराइल प्रस्तावित एफटीए को दो चरणों में लागू करेंगे

TAGGED:

ISRAELI PM BENJAMIN NETANYAHU
NETANYAHU VISIT TO INDIA POSTPONED
NETANYAHU INDIA VISIT POSTPONED
NETANYAHU INDIA VISIT
BENJAMIN NETANYAHU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प. बंगाल में अभी तक 10 लाख SIR फॉर्म जमा नहीं हुए: CEO

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में गंभीर स्थिति में भारत, हार से बचने के लिए अंतिम दिन चाहिए 522 रन

गाजा में US सपोर्टेड एड कंपनी GHF ने ऑपरेशन किया बंद

दुबई एयर शो घटना पर HAL की सफाई, कहा- ऑपरेशन पर कोई असर नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.