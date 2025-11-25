ETV Bharat / international

दिल्ली ब्लास्ट के जहरीले धुएं का असर! इजराइली पीएम नेतन्याहू का भारत दौरा टला

नई दिल्ली: इजराइल के I24News की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दिसंबर में होने वाला भारत दौरा टाल दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, दो हफ़्ते पहले दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण PM नेतन्याहू का दिसंबर में होने वाला भारत दौरा टाल दिया गया है.

जानलेवा धमाके के बाद, इजराइली PM ने आतंकवाद के सामने दोनों देशों की अटूट भावना पर जोर दिया था, और कहा था कि भले ही आतंक शहरों को निशाना बना सकता है, लेकिन यह मजबूत देशों की भावना को कभी नहीं तोड़ सकता.

उनके बयान में लिखा था, "हमारे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी और भारत के बहादुर लोगों के लिए: सारा और मैं, और इजराइल के लोग, पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भेजते हैं. इजराइल इस समय दुख और ताकत में आपके साथ मजबूती से खड़ा है."

इजराइली प्रधानमंत्री का भारत का पिछला ऑफिशियल दौरा 14 से 19 जनवरी, 2018 तक छह दिन का था. यह किसी इजराइली प्रधानमंत्री का भारत का दूसरा दौरा था, और यह 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल के ऐतिहासिक दौरे के लगभग 6 महीने बाद हुआ था.

हाल ही में, केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रविवार को इजराइल का तीन दिन का सफल दौरा पूरा किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे खास नेताओं से मुलाकात की.