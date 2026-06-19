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दक्षिणी लेबनान में इजराइली हमले तेज,18 लोगों की मौत,अमेरिका-ईरान वार्ता टली; शांति समझौते पर संकट

लेबनान के दक्षिणी बंदरगाह शहर टायर में जबल अमेल अस्पताल के टूटे हुए कांच से इज़राइली हमलों से क्षतिग्रस्त इमारतें दिखाई दे रही हैं. ( AP )

यरुशलम : इजराइल की सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने रातभर दक्षिणी लेबनान में कई लक्ष्यों पर हमले किए, जबकि हिज्बुल्ला ने क्षेत्र में भीषण लड़ाई जारी रहने की जानकारी दी है. इन घटनाओं ने ईरान और अमेरिका के बीच हाल में हुए युद्ध समाप्ति संबंधी प्रारंभिक समझौते के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ईरान और अमेरिका के बीच शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने वाली वार्ता लड़ाई तेज होने के कारण टाल दी गई. इस वार्ता में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को शामिल होना था.

क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया कि मध्यस्थ उन बैठकों के समय में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं जो ईरान युद्ध की समाप्ति के वास्ते बातचीत शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण है. इस बीच लेबनान में लड़ाई में मरने वालों की संख्या बढ़ गयी है. लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ‘नेशनल न्यूज एजेंसी’ के अनुसार, इजराइली हवाई हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है.

इजराइली सेना ने कहा कि उसकी कार्रवाई अब भी जारी है. इजराइल ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत उसके चार सैनिक मारे गए. उसने यह भी बताया कि एक विस्फोटक ड्रोन हमले में पांच अन्य सैनिक घायल हो गए.

इजराइली सेना ने शुक्रवार को लेबनान की पूर्वी बेका घाटी में भी ठिकानों पर हमला किया. लगातार जारी संघर्ष से यह नया समझौता प्रभावित हो सकता है, जिसमें “सभी मोर्चों पर तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने” का प्रावधान है, जिसमें लेबनान भी शामिल है. समझौते में लेबनान की “क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता” सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है.