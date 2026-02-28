दुबई के पाम्स में होटल पर ईरान ने किया हमला! इज़राइली मीडिया का दावा
यूएई के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि संयुक्त अरब अमीरात पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला किया गया.
Published : February 28, 2026 at 10:00 PM IST
दुबईः इजरायली मीडिया की खबरों के अनुसार, दुबई के 'पाम जुमेराह' स्थित एक होटल के बाहर धुएं का गुबार और आग देखी गई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में फेयरमोंट होटल (Fairmont Hotel) के बाहर धुआं और लपटें दिखाई दे रही हैं, जो पश्चिमी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है.
इससे पहले, यूएई के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि संयुक्त अरब अमीरात पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला किया गया. मंत्रालय ने बताया कि यूएई की वायु रक्षा प्रणाली ने इन मिसाइलों का मजबूती से सामना किया और कई मिसाइलों को बीच में ही मार गिराया. अधिकारियों ने एक रिहायशी इलाके में मिसाइल का मलबा गिरने की बात भी कही, जिससे कुछ संपत्ति का नुकसान हुआ है.
इस मलबे की चपेट में आने से एशियाई मूल के एक नागरिक की मौत हो गई है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यूएई में सुरक्षा स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और सभी संबंधित विभाग चौबीसों घंटे हालात पर नजर रख रहे हैं.
मंत्रालय ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि नागरिक ठिकानों और संस्थानों को निशाना बनाना एक कायरतापूर्ण हरकत है, जो क्षेत्र की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है. मंत्रालय ने आगे कहा कि यह हमला राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है. यूएई ने स्पष्ट किया कि उसके पास इस हमले का जवाब देने और अपनी सीमा, नागरिकों तथा निवासियों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का पूरा अधिकार है.
मंत्रालय ने किसी भी खतरे से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी की पुष्टि करते हुए जोर दिया कि देश की सुरक्षा और स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कोशिश का सख्ती से सामना किया जाएगा. उन्होंने यह भी जोड़ा कि नागरिकों, प्रवासियों और पर्यटकों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता.
इसके साथ ही, सऊदी अरब ने भी इस ईरानी हमले की कड़ी निंदा की और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन की संप्रभुता के उल्लंघन पर अपना विरोध दर्ज कराया. सऊदी अरब ने अपने पड़ोसी और मित्र देशों के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त की है और कहा है कि वह उनके साथ मजबूती से खड़ा है. सऊदी अरब ने अपनी सभी क्षमताओं और संसाधनों को इन देशों की मदद के लिए उपलब्ध करा दिया है ताकि वे अपनी सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाएं, उनमें उन्हें पूरा सहयोग मिल सके. साथ ही, सऊदी ने चेतावनी दी है कि देशों की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के लगातार हो रहे उल्लंघन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं.
दूसरी ओर, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शनिवार (28 फरवरी, 2026) को कहा कि उनके देश पर अमेरिका और इजरायल द्वारा किया गया हमला "बिना किसी उकसावे के, अवैध और पूरी तरह से नाजायज" है.
रॉयटर्स के अनुसार, अराघची ने इजरायल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ ईरान की जवाबी कार्रवाई को "आत्मरक्षा" बताते हुए इसे "पूरी तरह से कानूनी और वैध" करार दिया. उन्होंने कहा, "यह हमला बिना उकसावे के, अवैध और पूरी तरह से नाजायज था और अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ था, जिसकी निंदा की जानी चाहिए. हम आत्मरक्षा के रूप में क्षेत्र में सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं. हम जो कर रहे हैं वह आत्मरक्षा की एक कार्रवाई है, जो बिल्कुल कानूनी और जायज है.
