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इजराइली नेताओं ने विमान हादसा टालने वाले भारतीय पायलट को बताया ‘सच्चा नायक’

भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर. ( AFP PHOTO/ISRAEL'S FOREIGN MINISTRY )

By PTI 5 Min Read

यरुशलम : इजराइल के शीर्ष नेताओं ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की सराहना करते हुए उन्हें ‘‘नायक’’ बताया है जिन्होंने करीब 180 लोगों को ले जा रहे फ्लाईदुबई विमान को कथित तौर पर दुर्घटनाग्रस्त करने की अपने सह-पायलट की कोशिश को नाकाम कर दिया.

मच्छर पर बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 के कॉकपिट में उनके सह-पायलट ने चाकू से हमला कर दिया था. पीएम नेतन्याहू ने कहा- भारतीय कैप्टन मच्छर की असाधारण बहादुरी को मेरा सलाम

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, ‘‘चाकू से हमला किए जाने और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने मुकाबला किया, प्रतिरोध किया और कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिससे यात्रियों और चालक दल को हमलावर पर काबू पाने में मदद मिली और हवा में एक बड़ी त्रासदी टल गई.’’ नेतन्याहू ने कहा, ‘‘भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की असाधारण बहादुरी को मेरा सलाम.’’ उन्होंने कहा कि मच्छर ने इजराइली नागरिकों सहित 174 लोगों की जान बचाई. नेतन्याहू ने पायलट के शीघ्र और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करते हुए उन्हें ‘‘सच्चा नायक’’ बताया. विमान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री थे. यह विमान सुरक्षित रूप से सऊदी अरब में उतरा, जहां अधिकारियों ने सह-पायलट को हिरासत में ले लिया. इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा- इजराइल राष्ट्र आपका अत्यंत आभारी

इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने भी मच्छार का आभार जताया. उन्होंने कहा कि बुरी तरह घायल मच्छर ने ‘‘अपनी बची हुई ताकत से कॉकपिट का दरवाजा खोला और आतंकवादी को काबू करने में मदद की.’’ हर्जोग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कैप्टन स्मित मच्छार—आपकी बहादुरी, दृढ़ संकल्प और उन कार्रवाइयों के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जिनसे कई लोगों की जान बची. मैं आपके पूर्ण स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं. इजराइल राष्ट्र आपका अत्यंत आभारी है.’’ हर्जोग ने यह भी घोषणा की कि वह उन चार यात्रियों को ‘प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर सिविलियन ब्रेवरी’ देने की सिफारिश करेंगे, जिन्होंने ‘‘असंभव स्थिति में असाधारण साहस’’ दिखाया. इजराइल के विदेश मंत्रालय ने मच्छर को नायक बताया

इजराइली विदेश मंत्रालय ने मच्छर को ‘‘नायक’’ बताते हुए भारतीय पायलट, इजराइली यात्रियों और अमीराती चालक दल के सामूहिक प्रयासों की सराहना की. मंत्रालय ने कहा, ‘‘फ्लाईदुबई की उड़ान 1073 के भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार ने कॉकपिट में चाकू से हमला किए जाने के बाद मुकाबला किया. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिससे इजराइली यात्रियों और अमीराती चालक दल को हस्तक्षेप करने और सभी यात्रियों को बचाने का अवसर मिला.’’ मंत्रालय ने कहा कि उनके साहस ने 174 लोगों की जान बचाई. उसने कहा, ‘‘भारतीय. इजराइली. अमीराती. अलग-अलग राष्ट्रीयताएं. साहस का एक असाधारण कार्य.’’