इजराइली नेताओं ने विमान हादसा टालने वाले भारतीय पायलट को बताया ‘सच्चा नायक’
विमान हादसा टालने के लिए इजराइल के नेताओं ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर के शौर्य की प्रशंसा करते हुए उन्हें नायक बताया.
By PTI
Published : October 1, 2026 at 7:41 PM IST
यरुशलम : इजराइल के शीर्ष नेताओं ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की सराहना करते हुए उन्हें ‘‘नायक’’ बताया है जिन्होंने करीब 180 लोगों को ले जा रहे फ्लाईदुबई विमान को कथित तौर पर दुर्घटनाग्रस्त करने की अपने सह-पायलट की कोशिश को नाकाम कर दिया.
मच्छर पर बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 के कॉकपिट में उनके सह-पायलट ने चाकू से हमला कर दिया था.
पीएम नेतन्याहू ने कहा- भारतीय कैप्टन मच्छर की असाधारण बहादुरी को मेरा सलाम
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, ‘‘चाकू से हमला किए जाने और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने मुकाबला किया, प्रतिरोध किया और कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिससे यात्रियों और चालक दल को हमलावर पर काबू पाने में मदद मिली और हवा में एक बड़ी त्रासदी टल गई.’’
नेतन्याहू ने कहा, ‘‘भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की असाधारण बहादुरी को मेरा सलाम.’’
उन्होंने कहा कि मच्छर ने इजराइली नागरिकों सहित 174 लोगों की जान बचाई. नेतन्याहू ने पायलट के शीघ्र और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करते हुए उन्हें ‘‘सच्चा नायक’’ बताया.
विमान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री थे. यह विमान सुरक्षित रूप से सऊदी अरब में उतरा, जहां अधिकारियों ने सह-पायलट को हिरासत में ले लिया.
इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा- इजराइल राष्ट्र आपका अत्यंत आभारी
इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने भी मच्छार का आभार जताया. उन्होंने कहा कि बुरी तरह घायल मच्छर ने ‘‘अपनी बची हुई ताकत से कॉकपिट का दरवाजा खोला और आतंकवादी को काबू करने में मदद की.’’
हर्जोग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कैप्टन स्मित मच्छार—आपकी बहादुरी, दृढ़ संकल्प और उन कार्रवाइयों के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जिनसे कई लोगों की जान बची. मैं आपके पूर्ण स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं. इजराइल राष्ट्र आपका अत्यंत आभारी है.’’
हर्जोग ने यह भी घोषणा की कि वह उन चार यात्रियों को ‘प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर सिविलियन ब्रेवरी’ देने की सिफारिश करेंगे, जिन्होंने ‘‘असंभव स्थिति में असाधारण साहस’’ दिखाया.
इजराइल के विदेश मंत्रालय ने मच्छर को नायक बताया
इजराइली विदेश मंत्रालय ने मच्छर को ‘‘नायक’’ बताते हुए भारतीय पायलट, इजराइली यात्रियों और अमीराती चालक दल के सामूहिक प्रयासों की सराहना की.
मंत्रालय ने कहा, ‘‘फ्लाईदुबई की उड़ान 1073 के भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार ने कॉकपिट में चाकू से हमला किए जाने के बाद मुकाबला किया. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिससे इजराइली यात्रियों और अमीराती चालक दल को हस्तक्षेप करने और सभी यात्रियों को बचाने का अवसर मिला.’’
मंत्रालय ने कहा कि उनके साहस ने 174 लोगों की जान बचाई. उसने कहा, ‘‘भारतीय. इजराइली. अमीराती. अलग-अलग राष्ट्रीयताएं. साहस का एक असाधारण कार्य.’’
सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में पायलट को खून से लथपथ, ऑक्सीजन मास्क पहने और विमान की गैलरी में पीठ के बल लेटे हुए देखा जा सकता है.
सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने बताया है कि मच्छार को उत्तर-पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई गई है. दूतावास ने कहा, ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि वह जल्द से जल्द अपनी चोटों से उबरेंगे. हम उनके परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी अधिकारियों के साथ उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते रहेंगे तथा उनके कल्याण के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएंगे.’’
इजराइली संसद के अध्यक्ष ओहाना बोले- इजराइल के लोग मच्छर के लिए प्रार्थना कर रहे
इजराइली संसद (नेसेट) के अध्यक्ष आमिर ओहाना ने कहा कि इजराइल के लोग ‘‘बहादुर भारतीय पायलट’’ कैप्टन मच्छार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्होंने इजराइली यात्रियों को बचाने के लिए हवा में अपने सह-पायलट के हमले का मुकाबला किया.
उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘आतंक के उस क्षण में उन्होंने असाधारण साहस दिखाया. आज हमारे दिल उनके और उनके परिवार के साथ हैं.’’
संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने भी मच्छर को ‘‘सच्चा नायक’’ बताया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.
इजराइली विदेश मंत्रालय के पूर्व उप प्रवक्ता योसी जिबरमैन ने कहा कि मच्छर के साहस और दृढ़ संकल्प के साथ-साथ इजराइली और अमीराती यात्रियों तथा चालक दल के साहस ने लोगों की जान बचाने में मदद की.
इजराइली राजनेता अल्मोग कोहेन ने भी मच्छार की प्रशंसा करते हुए उन्हें इजराइल का ‘‘आज का नायक’’ बताया और कहा कि देश उनके प्रति ‘‘बहुत आभारी’’ है.
कोहेन ने कहा कि वह अगली नेसेट के गठन के बाद बेन गुरियन हवाई अड्डे पर एक लाउंज का नाम मच्छर के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखेंगे. उन्होंने पायलट के पूर्ण और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की तथा उनके परिवार की यह शिक्षा देने के लिए प्रशंसा की कि ‘‘मानव जीवन बचाना सर्वोच्च मूल्य है.’’
इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा था कि विमान में हुई घटना ‘‘जिहादी आतंकवादी हमले का प्रयास’’ थी, जिसे ‘‘कई इजराइली यात्रियों की बहादुरी के कारण ही नाकाम किया जा सका, जिन्होंने कॉकपिट में घुसकर आतंकवादी पर काबू पाया.’’
फ्लाईदुबई की उड़ान ने बुधवार को आपात संकेत भेजे थे और 34,000 फुट की ऊंचाई से 17,000 फुट से अधिक की तेज गिरावट के बाद विमान का मार्ग बदलकर तबुक स्थित प्रिंस सुल्तान बिन अब्देल अजीज हवाई अड्डे की ओर किया गया था.
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