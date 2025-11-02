ETV Bharat / international

बढ़ते तनाव के बीच दक्षिणी लेबनान में इजराइली हवाई हमला, चार लोगों की मौत

बेरूत: दक्षिणी लेबनान पर एक इजराइली हवाई हमले में कम से कम चार लोग मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए. देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि इस हमले ने हिज्बुल्लाह के साथ लगभग एक साल से चले आ रहे नाजुक संघर्ष विराम को और तनावपूर्ण बना दिया है. अल जजीरा के अनुसार, लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि हमले का लक्ष्य नबातिह जिले के कफरसिर शहर था.

प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि एक गाइडेड मिसाइल दोपहर लगभग 2 बजकर 15 बजे मिनट पर एक कार को हिट कर गई. सरकारी लेबनान समाचार एजेंसी ने बताया कि इस घटना से क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद आपातकालीन टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं. यह हमला लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन द्वारा सीमा पार शत्रुता को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए बातचीत करने के उनके प्रस्ताव के जवाब में इजराइल पर हमले बढ़ाने का आरोप लगाने के एक दिन बाद हुआ.

बता दें कि यह संघर्ष 2023 को उस समय शुरू हुआ था, जब हिज़्बुल्लाह ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास के नेतृत्व में हुए हमलों के बाद गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजराइल पर हमले शुरू किए थे. नवंबर 2024 में अंतत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धविराम की मध्यस्थता की गई, लेकिन युद्धविराम के बावजूद तनाव बना हुआ है.

अल जजीरा ने बताया कि इजराइली सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान के कम से कम पांच इलाकों में अपनी उपस्थिति बनाए रखी है और लगभग रोजाना हवाई हमले कर रहा है. इन हमलों में मारे गए लोगों में नागरिक, पत्रकार और फर्स्ट रेस्पांसर भी शामिल हैं.संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युद्धविराम लागू होने के बाद से इजराइली बलों ने लेबनान में कम से कम 111 नागरिकों की हत्या की है.