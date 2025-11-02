बढ़ते तनाव के बीच दक्षिणी लेबनान में इजराइली हवाई हमला, चार लोगों की मौत
दक्षिणी लेबनान पर एक इजराइली हवाई हमले में कम से कम चार लोग मारे गए. इस घटना से क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है.
Published : November 2, 2025 at 10:50 PM IST
बेरूत: दक्षिणी लेबनान पर एक इजराइली हवाई हमले में कम से कम चार लोग मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए. देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि इस हमले ने हिज्बुल्लाह के साथ लगभग एक साल से चले आ रहे नाजुक संघर्ष विराम को और तनावपूर्ण बना दिया है. अल जजीरा के अनुसार, लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि हमले का लक्ष्य नबातिह जिले के कफरसिर शहर था.
प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि एक गाइडेड मिसाइल दोपहर लगभग 2 बजकर 15 बजे मिनट पर एक कार को हिट कर गई. सरकारी लेबनान समाचार एजेंसी ने बताया कि इस घटना से क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद आपातकालीन टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं. यह हमला लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन द्वारा सीमा पार शत्रुता को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए बातचीत करने के उनके प्रस्ताव के जवाब में इजराइल पर हमले बढ़ाने का आरोप लगाने के एक दिन बाद हुआ.
बता दें कि यह संघर्ष 2023 को उस समय शुरू हुआ था, जब हिज़्बुल्लाह ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास के नेतृत्व में हुए हमलों के बाद गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजराइल पर हमले शुरू किए थे. नवंबर 2024 में अंतत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धविराम की मध्यस्थता की गई, लेकिन युद्धविराम के बावजूद तनाव बना हुआ है.
अल जजीरा ने बताया कि इजराइली सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान के कम से कम पांच इलाकों में अपनी उपस्थिति बनाए रखी है और लगभग रोजाना हवाई हमले कर रहा है. इन हमलों में मारे गए लोगों में नागरिक, पत्रकार और फर्स्ट रेस्पांसर भी शामिल हैं.संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युद्धविराम लागू होने के बाद से इजराइली बलों ने लेबनान में कम से कम 111 नागरिकों की हत्या की है.
राष्ट्रपति औन ने पिछले महीने कहा था कि इजराइल के साथ उनकी प्रस्तावित वार्ता का उद्देश्य इजराइली कब्जे को समाप्त करना है और उन्होंने लेबनान की बातचीत के जरिए शांति स्थापित करने की इच्छा दोहराई. इजराइल ने लेबनान पर हिज़्बुल्लाह पर लगाम न लगाकर या उसे निरस्त्र न करके अपने युद्धविराम दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है.
हालांकि, सशस्त्र समूह ने हथियार डालने के सभी बाहरी दबावों को खारिज कर दिया है. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत में एक और उग्रता में, राष्ट्रपति औन ने लेबनान के सशस्त्र बलों को दक्षिण में किसी भी नए इज़राइली घुसपैठ का सामना करने का निर्देश दिया.
सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी (एनएनए) के अनुसार यह निर्देश सीमावर्ती शहर ब्लिडा पर इजराइली हमले के बाद दिया गया, जहां सैनिकों ने टाउन हॉल पर धावा बोल दिया और अंदर सो रहे नगरपालिका कर्मचारी इब्राहिम सलामेह की हत्या कर दी. इजराइली सेना ने दावा किया कि इस अभियान का उद्देश्य हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढाँचे को नष्ट करना था और सैनिकों ने तत्काल खतरे के जवाब में गोलीबारी की. हालांकि, उसने हत्या के संबंध में कोई सबूत या विस्तृत जानकारी नहीं दी.
