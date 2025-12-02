ETV Bharat / international

इजराइल इसी महीने तैनात करेगा आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम

इजराइली टैंक 14 अक्टूबर, 2023 को इजराइल में लेबनान के साथ बॉर्डर के पास तैनात रहे. ( AP )

गौर करें तो यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब इजराइली सेना मिलिटेंट ग्रुप हिज़्बुल्लाह और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ अपने हमले बढ़ा रही है, जबकि सीजफायर एक साल पहले ही शुरू हुआ था. AFP द्वारा संपर्क किए जाने पर, रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया कि उस तारीख को असल में क्या होगा.

डिफेंस मिनिस्ट्री के रिसर्च और डेवलपमेंट हेड, डेनियल गोल्ड ने तेल अवीव में एक डिफेंस समिट में कहा, "आयरन बीम लेजर सिस्टम से लड़ाई के मैदान में लड़ने के नियमों में पूरी तरह से बदलाव आने की उम्मीद है." उन्होंने कहा, "डेवलपमेंट पूरा हो गया है और एक बड़े टेस्टिंग प्रोग्राम ने सिस्टम की क्षमताओं को वैलिडेट किया है," और साल के आखिर तक "शुरुआती ऑपरेशनल क्षमता" देने का वादा किया.

तेल अवीव: इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोमवार को "आयरन बीम" नाम के एक लेजर एयर डिफेंस सिस्टम के पूरा होने की घोषणा की. इस लेजर बीम सिस्टम को दिसंबर के आखिर तक तैनात किया जाएगा.

यह घोषणा एक दशक से भी ज़्यादा पुराने प्रोजेक्ट में एक बड़ा मील का पत्थर है, जिसे सरकारी हथियार कंपनी राफेल और इजराइली प्राइवेट डिफेंस ग्रुप एल्बिट के साथ मिलकर डेवलप किया गया है. लेजर सिस्टम का मकसद इजराइल के ड्रोन और दूसरे प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता को बढ़ाना है, और यह ज़्यादा मशहूर आयरन डोम जैसी दूसरी हवाई डिफेंस क्षमताओं को सप्लीमेंट करेगा.

आयरन डोम मिसाइलों और रॉकेट से कम दूरी की सुरक्षा देता है. डेविड्स स्लिंग सिस्टम और एरो मिसाइलों की एक के बाद एक आने वाली जेनरेशन इजराइली-अमेरिकी टेक्नोलॉजी है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने के लिए बनाई गई है.

जून में ईरान के खिलाफ इजराइल के 12 दिन के युद्ध के दौरान, देश का मिसाइल डिफेंस सिस्टम तेहरान द्वारा इजराइली इलाके की ओर दागे गए सभी प्रोजेक्टाइल को रोकने में नाकाम रहा. इजराइल ने तब से माना है कि ईरान के साथ युद्ध के दौरान उस पर 50 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गईं, जिससे 28 मौतें हुईं.