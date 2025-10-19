इजराइल का दक्षिणी गाजा पर हमला, कहा-हमास ने सैनिकों को बनाया निशाना
इजराइल ने रविवार को दक्षिणी गाजा में अपने सैनिकों पर हमास की गोलीबारी की खबर आने के बाद हमला किया.
Published : October 19, 2025 at 8:33 PM IST
तेल अवीव: इजराइल ने हमास द्वारा रातोंरात रिहा किए गए दो बंधकों के अवशेषों की पहचान कर ली है. फिलिस्तीनी समूह ने कहा है कि रविवार को दक्षिणी गाजा में इजराइल और उग्रवादियों के बीच हुए हमलों के बावजूद, युद्धविराम वार्ता के दूसरे चरण की शुरुआत के लिए बातचीत शुरू हो गई है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि ये शव किबुत्ज़ नीर ओज के तीन बच्चों के पिता रोनेन एंगेल और किबुत्ज बेरी में मारे गए थाई कृषि मजदूर सोंथाया ओक्खारासरी के हैं.
माना जा रहा है कि दोनों 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले के दौरान मारे गए थे और उनके शवों को गाजा ले जाया गया था. एंगेल की पत्नी करीना और उनके तीन बच्चों में से दो का अपहरण कर लिया गया और नवंबर 2023 में युद्धविराम के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया.
राफा सीमा को अगली सूचना तक बंद धमकी
इस बीच इजराइल ने गाजा और मिस्र के बीच राफा सीमा को अगली सूचना तक बंद रखने की धमकी दी है. नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि राफा को फिर से खोलना इस बात पर निर्भर करेगा कि हमास सभी 28 मृत बंधकों के अवशेषों को वापस करने की अपनी युद्ध विराम भूमिका को कैसे पूरा करता है.
पिछले हफ़्ते हमास ने इजराइल को 13 शवों के अवशेष सौंपे हैं, जिनमें से 12 की पहचान बंधकों के रूप में हुई है. इजराइल ने कहा कि रिहा किए गए शवों में से एक बंधक का नहीं था. गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल ने 150 फिलिस्तीनियों के शव गाजा वापस भेजे हैं, जिनमें रविवार को मिले 15 शव भी शामिल हैं. इजराइल ने न तो शवों की पहचान की है और न ही यह बताया है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई.
वेबसाइट पर दर्जनों शवों की तस्वीरें पोस्ट की
मंत्रालय ने अपने प्रियजनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे परिवारों और रिश्तेदारों की मदद के लिए अपनी वेबसाइट पर दर्जनों शवों की तस्वीरें पोस्ट की हैं, लेकिन शव सड़ चुके थे, काले पड़ गए थे और कुछ के अंग और दांत गायब थे. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केवल 25 शवों की पहचान हो पाई है.
इजराइल और हमास द्वारा 20 जीवित बंधकों के बदले 1900 से ज़्यादा फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों की अदला-बदली के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित युद्धविराम के पहले चरण में मृत बंधकों और कैदियों के अवशेषों की वापसी एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है. मानवीय सहायता और गाजा में प्रवेश करने या वहां से निकलने वाले लोगों के लिए राफा सीमा पार खोलने सहित सहायता में बड़े पैमाने पर वृद्धि, दूसरा मुख्य मुद्दा है.
गाजा में इजराइली सैनिकों पर हमास की गोलीबारी की खबर
इस बीच इजराइल ने रविवार को दक्षिणी गाजा में अपने सैनिकों पर हमास की गोलीबारी की खबर आने के बाद हमला किया. यह अमेरिका की मध्यस्थता से दो साल से ज़्यादा समय से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए किए गए युद्धविराम का पहला बड़ा परीक्षण था. सेना ने बताया कि उग्रवादियों ने रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और इजराइल ने हवाई हमलों और तोपखाने से जवाब दिया.
इसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के सुरक्षा प्रमुखों से परामर्श किया और सेना को किसी भी युद्धविराम उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया,. इज़राइली सेना ने कहा कि उग्रवादियों ने दक्षिणी गाजा शहर राफा के उन इलाकों में सैनिकों पर गोलीबारी की, जो सहमत युद्धविराम रेखाओं के अनुसार इज़राइल के नियंत्रण में हैं. किसी के घायल होने की सूचना नहीं .
