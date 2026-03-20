ट्रंप ने जंग के बीच इजराइल से कह दी बड़ी बात, नेतन्याहू ने कहा, ईरान के इस जगह पर अटैक नहीं करूंगा...
पश्चिम एशिया में उत्पन्न तनाव के कारण विश्व में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है. ट्रंप ने जंग के बीच नेतन्याहू से बात की.
Published : March 20, 2026 at 8:14 AM IST
तेल अवीव: भीषण जंग के बीच इजराइल ने कहा कि वह ईरान के अहम नैचुरल गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा. उसकी बड़ी वजह यह है कि, युद्ध से ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल मची हुई है.
समाचार एजेंसी एपी के ईरान के खाड़ी के आस-पास तेल और नैचुरल गैस की जगहों पर हमले तेज करने के बाद, इजराइल ने ईरान के एक जरूरी गैस फील्ड पर और हमले न करने का वादा किया है. ईरान के खिलाफ जंग के कारण एक ऐसा खतरा बढ़ गया है जिसने एनर्जी मार्केट और ग्लोबल इकॉनमी में हलचल मचा दी है.
शुक्रवार को, ईरान ने इजराइल पर हमले जारी रखे, जिससे लाखों लोग शेल्टर में चले गए हैं. हाइफा से लेकर गैलिली और लेबनान की सीमा तक, उत्तर के एक बड़े हिस्से में सायरन बज रहे है. इजराइल की सेना के मुताबिक, यह उस मुश्किल दिन के बाद हुआ जब अकेले गुरुवार को ही एक दर्जन से ज़्यादा मिसाइल लॉन्च हुए.
इजराइल ने शुक्रवार सुबह तेहरान पर एयरस्ट्राइक करके जवाब दिया, जब ईरान के लोग नौरोज या फारसी नया साल मना रहे थे. होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के कब्ज़े की वजह से ग्लोबल फ्यूल सप्लाई पर पहले से ही दबाव था, यह एक स्ट्रेटेजिक वॉटरवे है जिससे दुनिया का पांचवां हिस्सा तेल ट्रांसपोर्ट होता है.
ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, यहां हमला मत करो....
खबर है कि, इस्लामिक रिपब्लिक ने अपने साउथ पारस गैस फील्ड पर इजराइल के हमले का बदला लिया, जिससे फ्यूल की कीमतें और भी बढ़ गईं और ईरान के अरब पड़ोसियों के सीधे लड़ाई में शामिल होने का खतरा पैदा हो गया. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार देर रात कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, इजराइल ऑफशोर गैस फील्ड पर आगे कोई भी हमला नहीं करेगा.
जब से अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को युद्ध शुरू किया है, ईरान के बड़े नेता एयरस्ट्राइक में मारे गए हैं और देश की सैन्य क्षमता बहुत कम हो गई है. नेतन्याहू ने एक टेलीविजन भाषण में कहा कि ईरान के पास अब यूरेनियम को समृद्ध करने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है. हालांकि उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया.
फिर भी, ईरान, जिसके अयातुल्ला अली खामेनेई जैसे बड़े सुप्रीम लीडर जंग की शुरूआत में मारे गए. अब युद्ध की कमान सुप्रीम लीडर के बेटे के हाथ में है. कहा जाता है कि, वे मिसाइल और ड्रोन हमले करने में काबिल है.
बता दें कि, ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, कुछ समय के लिए 119 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चला गया, जो युद्ध शुरू होने के बाद से 60 फीसदी से ज्यादा है. नेचुरल गैस की कीमतों के लिए यूरोपियन बेंचमार्क भी तेजी से बढ़ा और पिछले महीने में लगभग दोगुना हो गया है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अहम बैठक में क्या हुआ?
बता दें कि,संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गुरुवार को एक अर्जेंट बंद कमरे में बैठक की, जिसमें खाड़ी देशों ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान उन पर हमले रोके, यह बात बहरीन के यूएन एम्बेसडर जमाल अलरोवाई ने कही, जो यूएन की सबसे ताकतवर बॉडी में अरब रिप्रेजेंटेटिव हैं. लेकिन ईरान ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है. सऊदी अरब ने कहा कि रेड सी पोर्ट शहर यानबू में उसकी SAMREF रिफाइनरी पर हमला हुआ है. सऊदी अरब ने होर्मुज स्ट्रेट से बचने के लिए रेड सी की तरफ पश्चिम की ओर बड़ी मात्रा में तेल पंप करना शुरू कर दिया था.
दुनिया के मार्केट के लिए नैचुरल गैस का एक अहम सोर्स, कतर ने कहा कि ईरानी मिसाइलों ने रास लफ्फान लिक्विफाइड नैचुरल गैस फैसिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिससे उसका एक्सपोर्ट लगभग 17 प्रतिशत कम हो गया और हर साल लगभग 20 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू का नुकसान होगा. इस नुकसान को ठीक होने में पांच साल तक लगेंगे, भले ही पहले के हमलों के बाद फैसिलिटी में प्रोडक्शन पहले ही रोक दिया गया था. अधिकारियों ने बताया कि कुवैत में दो तेल रिफाइनरियों और अबू धाबी में गैस ऑपरेशन को भी ईरान ने निशाना बनाया.
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