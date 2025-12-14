इजराइल ने गाजा में हमास के शीर्ष कमांडर को मारने का दावा किया, संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोप-प्रत्यारोप
Published : December 14, 2025 at 2:33 PM IST
जेरूसलमः इजराइल ने शनिवार को कहा कि उसने गाजा में हमास के एक शीर्ष कमांडर को मार गिराया है. यह कार्रवाई तब की गई जब एक विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हुआ और क्षेत्र के दक्षिण में दो सैनिक घायल हो गए. मृत कमांडर का नाम रायद साद बताया जाता है.
हमास ने अपने बयान में रायद साद की मौत की पुष्टि नहीं की. हमास ने कहा कि गाजा शहर के बाहर एक नागरिक वाहन पर हमला किया गया था. हमास ने इसे 10 अक्टूबर को लागू हुए संघर्ष विराम का उल्लंघन बताया.
इज़राइली बयान ने उन्हें 7 अक्टूबर, 2023 के हमले के मास्टरमाइंड में से एक बताया, जिसने युद्ध को भड़काया था. कहा कि वह संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए "आतंकवादी संगठन के पुनर्गठन में लगे हुए" थे.
शफा अस्पताल में शवों को देखने वाले एसोसिएटेड प्रेस के एक पत्रकार के अनुसार, गाजा शहर के पश्चिम में इजरायली हमले में चार लोग मारे गए. अल-अवदा अस्पताल के अनुसार, अन्य तीन घायल हो गए. इजराइल और हमास ने बार-बार एक-दूसरे पर युद्धविराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है.
फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, संघर्ष विराम लागू होने के बाद से गाजा में इजरायली हवाई हमलों और गोलीबारी में कम से कम 386 फिलिस्तीनी मारे गए हैं. इजराइल ने कहा है कि हाल के हमले उसके सैनिकों के खिलाफ आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध में हैं और सैनिकों ने उन फिलिस्तीनियों पर गोलियां चलाई हैं जो इजरायल-नियंत्रित गाजा के बहुमत और बाकी क्षेत्र के बीच "येलो लाइन" के पास पहुंचे थे.
इजराइल ने अंतिम बंधक के अवशेषों की वापसी को संघर्ष विराम की अगली शर्त बताया. इजराइल ने मांग की है कि फ़िलिस्तीनी आतंकवादी गाजा से अंतिम बंधक, रान गिविली (Ran Gvili) के अवशेषों को वापस करें. इजराइल ने इसे संघर्ष विराम के दूसरे और अधिक जटिल चरण में आगे बढ़ने की एक शर्त बताया है. संघर्ष विराम के इस दूसरे चरण में हमास के शासन को समाप्त करने और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण के तहत गाजा के विसैन्यीकृत पुनर्निर्माण की परिकल्पना की गई है.
गौरतलब है कि हमास के नेतृत्व में दक्षिणी इज़राइल पर 2023 के शुरुआती हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था. लगभग सभी बंधकों या उनके अवशेषों को पिछले संघर्ष विराम या अन्य सौदों के माध्यम से लौटा दिया गया है.
