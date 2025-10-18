ETV Bharat / international

इजराइल को मिला एक और बंधक का ताबूत, PMO बोला- रेडक्रॉस को सौंपे गए अवशेष, जांच के बाद परिजन को सौंपे जाएंगे

इजराइल को शुक्रवार को गाजा से एक और बंधक का अवशेष मिला. ( ETV Bharat )

डायर अल-बला: प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि इजराइल को शुक्रवार को गाजा से एक और बंधक के अवशेष मिले. यह हमास की ओर से सौंपा गया है, क्योंकि आतंकवादी समूह युद्धग्रस्त इलाके में मलबे के नीचे शवों की तलाश में बुलडोजर का इस्तेमाल करके युद्ध विराम को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. इजराइली सेना और सुरक्षा बलों को गाजा पट्टी के अंदर रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति से ताबूत प्राप्त हुआ, और इसे इजराइल में स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय फोरेंसिक मेडिसिन केंद्र भेजा जाना था. इजराइली अधिकारियों ने कहा कि औपचारिक पहचान प्रक्रिया के बाद मृतक के परिवार को पहले सूचित किया जाएगा. यह हस्तांतरण हमास की सैन्य शाखा, जिसे कस्साम ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है, द्वारा यह कहे जाने के बाद हुआ कि अवशेष एक "कब्जे वाले कैदी" के हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि वे किसी इजराइली व्यक्ति के थे, न कि गाजा में बंधक बनाए गए कई अन्य देशों के बंधकों में से किसी एक के. संघर्ष विराम समझौते के तहत बंधकों के अवशेषों का हस्तांतरण, सहायता वितरण, गाजा में सीमा पार खोलने और पुनर्निर्माण की उम्मीदों के साथ, गाजा में दो साल से चल रहे विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित प्रक्रिया में प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है. ट्रंप की चेतावनी: हमास ने कहा है कि वह युद्ध विराम समझौते की शर्तों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसमें शवों की वापसी भी शामिल है. इस हफ़्ते, हमास ने 9 बंधकों के अवशेष इजराइल को सौंपे हैं. साथ ही एक दसवां शव भी. इसके बारे में इजराइल ने कहा कि वह बंधक का नहीं था. शवों को ढूंढ़ने का यह प्रयास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के बाद शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमास समझौते का पालन नहीं करता और सभी बंधकों के शव, जिनकी कुल संख्या 28 है, वापस नहीं करता, तो वह इजराइल को युद्ध फिर से शुरू करने की अनुमति दे देंगे. इजराइली सेना और शिन बेट सुरक्षा सेवा, जिसने शव प्राप्त किए थे, ने जोर देकर कहा कि "हमास को समझौते का पालन करना होगा और सभी मृत बंधकों को वापस करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे."