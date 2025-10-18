ETV Bharat / international

इजराइल को मिला एक और बंधक का ताबूत, PMO बोला- रेडक्रॉस को सौंपे गए अवशेष, जांच के बाद परिजन को सौंपे जाएंगे

इजराइली अधिकारियों ने कहा कि औपचारिक पहचान प्रक्रिया के बाद मृतक के परिवार को पहले सूचित किया जाएगा.

ISRAEL RECEIVED COFFIN
इजराइल को शुक्रवार को गाजा से एक और बंधक का अवशेष मिला. (ETV Bharat)
author img

By AP (Associated Press)

Published : October 18, 2025 at 10:30 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

डायर अल-बला: प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि इजराइल को शुक्रवार को गाजा से एक और बंधक के अवशेष मिले. यह हमास की ओर से सौंपा गया है, क्योंकि आतंकवादी समूह युद्धग्रस्त इलाके में मलबे के नीचे शवों की तलाश में बुलडोजर का इस्तेमाल करके युद्ध विराम को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.

इजराइली सेना और सुरक्षा बलों को गाजा पट्टी के अंदर रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति से ताबूत प्राप्त हुआ, और इसे इजराइल में स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय फोरेंसिक मेडिसिन केंद्र भेजा जाना था. इजराइली अधिकारियों ने कहा कि औपचारिक पहचान प्रक्रिया के बाद मृतक के परिवार को पहले सूचित किया जाएगा.

यह हस्तांतरण हमास की सैन्य शाखा, जिसे कस्साम ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है, द्वारा यह कहे जाने के बाद हुआ कि अवशेष एक "कब्जे वाले कैदी" के हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि वे किसी इजराइली व्यक्ति के थे, न कि गाजा में बंधक बनाए गए कई अन्य देशों के बंधकों में से किसी एक के.

संघर्ष विराम समझौते के तहत बंधकों के अवशेषों का हस्तांतरण, सहायता वितरण, गाजा में सीमा पार खोलने और पुनर्निर्माण की उम्मीदों के साथ, गाजा में दो साल से चल रहे विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित प्रक्रिया में प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है.

ट्रंप की चेतावनी: हमास ने कहा है कि वह युद्ध विराम समझौते की शर्तों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसमें शवों की वापसी भी शामिल है. इस हफ़्ते, हमास ने 9 बंधकों के अवशेष इजराइल को सौंपे हैं. साथ ही एक दसवां शव भी. इसके बारे में इजराइल ने कहा कि वह बंधक का नहीं था.

शवों को ढूंढ़ने का यह प्रयास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के बाद शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमास समझौते का पालन नहीं करता और सभी बंधकों के शव, जिनकी कुल संख्या 28 है, वापस नहीं करता, तो वह इजराइल को युद्ध फिर से शुरू करने की अनुमति दे देंगे.

इजराइली सेना और शिन बेट सुरक्षा सेवा, जिसने शव प्राप्त किए थे, ने जोर देकर कहा कि "हमास को समझौते का पालन करना होगा और सभी मृत बंधकों को वापस करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे."

हमास ने कहा है कि कुछ बंधकों के अवशेष सुरंगों या इमारतों में थे, जिन्हें इजराइल ने नष्ट कर दिया था. साथ ही ये कहा कि उन्हें निकालने के लिए मलबे को खोदने के लिए भारी मशीनरी की आवश्यकता है. समूह ने इस देरी के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उसने गाजा में किसी भी नए बुलडोजर को अनुमति नहीं दी है.

7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हुए हमलों के कारण शुरू हुए युद्ध के दौरान इस क्षेत्र में अधिकांश भारी उपकरण नष्ट हो गए थे, तथा केवल सीमित मात्रा में उपकरण ही बचे थे, क्योंकि फिलिस्तीनी गाजा में भारी मात्रा में मलबे को साफ करने का प्रयास कर रहे थे.

शुक्रवार को, खान यूनिस शहर में अपार्टमेंट टावरों के एक परिसर, हमाद सिटी में बंधकों के अवशेषों की तलाश में हमास द्वारा जमीन में गड्ढे खोदे गए. युद्ध के दौरान, इजराइली सेना ने इन टावरों पर बार-बार बमबारी की, जिससे कुछ टावर गिर गए, और मार्च 2024 में सैनिकों ने उग्रवादियों से लड़ते हुए वहां एक हफ़्ते तक छापा मारा,

जहां ज़्यादातर ध्यान बंधकों के अवशेषों की वापसी पर रहा है. वहीं हमास ने मध्यस्थों से गाजा में सहायता का प्रवाह बढ़ाने, मिस्र के साथ राफा सीमा पार को खोलने में तेजी लाने और पुनर्निर्माण शुरू करने का आग्रह किया है.

हमास ने सोमवार को सभी 20 मुस्लिम इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया. बदले में, इजराइल ने लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा कर दिया. इजराइल में, बंधक और लापता परिवार मंच-जो कई बंधकों के परिवारों का एक समूह है, ने कहा कि तब तक वे साप्ताहिक रैलियां आयोजित करते हैं जब तक कि सभी बंधकों के परिवार वापस नहीं आ जाते.

इजराइल ने 90 फिलिस्तीनियों के शवों को दफनाने के लिए गाजा भी लौटा दिया है. इजराइल द्वारा और शव सौंपे जाने की उम्मीद है, हालांकि अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि कितने शव उसके कब्जे में हैं या कितने वापस किए जाएंगे. अवशेषों की जांच कर रही एक फिलिस्तीनी फोरेंसिक टीम ने कहा कि कुछ शवों पर दुर्व्यवहार के निशान दिखाई दे रहे हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय, जो इस क्षेत्र में हमास द्वारा संचालित सरकार का हिस्सा है, के अनुसार, गाजा में इजराइल के अभियान में लगभग 68,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं. रेड क्रॉस के अनुसार, हजारों लोग लापता हैं.

ये भी पढ़ें - बंधकों की रिहाई पर गाजा और इजराइल में जश्न का माहौल, खत्म हुआ इंतजार – गले लगकर छलके आंसू

TAGGED:

COFFIN OF MISSING HOSTAGE
ISRAEL HAMAS CEASEFIRE
MISSING ISRAELI HOSTAGE
RED CROSS
ISRAEL RECEIVED COFFIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.