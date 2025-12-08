इजराइल, कतर और US की आपात बैठक, "गाजा शांति समझौते" पर फोकस थी ये वार्ता
व्हॉइट हाउस के दूत विटकॉफ ने मोसाद चीफ डेविड बार्निया और कतर के एक सीनियर अधिकारी के साथ एक मीटिंग होस्ट की.
वॉशिंगटन: व्हॉइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी ने AFP को बताया कि अमेरिका, इजराइल और कतर ने रविवार को न्यूयॉर्क में एक तीन-तरफा मीटिंग की. यह मीटिंग इजराइली जेट विमानों द्वारा दोहा में हमास लीडरशिप को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले के कुछ महीने बाद हुई. इस हमले में वे नाकाम रहे थे. व्हॉइट हाउस के अधिकारी ने कन्फर्म किया कि मीटिंग हुई थी, लेकिन उन्होंने और कोई जानकारी नहीं दी.
दो सूत्रों ने US न्यूज आउटलेट एक्सियोस को बताया कि यह "गाजा में युद्ध खत्म करने की डील के बाद से देशों के बीच सबसे ऊंचे लेवल की मीटिंग थी. इसके लिए कतर ने एक मुख्य बिचौलिए के तौर पर काम किया था."
एक्सियोस ने यह भी बताया कि व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ ने मीटिंग होस्ट की. इसमें इजराइल को रिप्रेजेंट करने वाले मोसाद के जासूस चीफ डेविड बार्निया और एक अनजान सीनियर कतरी अधिकारी मौजूद थे.
कतर ने मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल और हमास के बीच एक बड़े सीजफायर में मदद की, जो अब भी नाजुक बना हुआ है, क्योंकि इजराइल और हमास दोनों एक-दूसरे पर इसकी शर्तों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं.
शनिवार को, कतर और मिस्र दोनों ने गाजा में लड़ाई खत्म करने के नाजुक समझौते को पूरी तरह से लागू करने के लिए इजराइली सैनिकों को वापस बुलाने और एक इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स तैनात करने की मांग की.
दोहा में एक डिप्लोमैटिक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, कतर के प्रीमियर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने कहा, "जब तक इजराइली सेना पूरी तरह से वापस नहीं आ जाती (और) गाजा में स्टेबिलिटी वापस नहीं आ जाती, तब तक सीजफायर पूरा नहीं हो सकता."
एक्सियोस ने बताया कि रविवार की मीटिंग का मुख्य फोकस काफी हद तक "गाजा शांति समझौते को लागू करने" पर था. 9 सितंबर को दोहा पर इज़राइली हमले में हमास के टॉप नेगोशिएटर खलील अल-हैरा और फिलिस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप के दूसरे लोगों को निशाना बनाया गया, लेकिन वह नाकाम रहा.
इसके बजाय, हमले में 6 लोग मारे गए और इसकी आलोचनाओं की लहर दौड़ गई, जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फटकार भी शामिल थी. एक्सियोस ने कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाद में व्हॉइट हाउस से अल थानी को फोन करके "ट्रंप के कहने पर, हमले के लिए माफी मांगी."
