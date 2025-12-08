ETV Bharat / international

इजराइल, कतर और US की आपात बैठक, "गाजा शांति समझौते" पर फोकस थी ये वार्ता

US के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ. ( AP )

By AFP 2 Min Read

वॉशिंगटन: व्हॉइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी ने AFP को बताया कि अमेरिका, इजराइल और कतर ने रविवार को न्यूयॉर्क में एक तीन-तरफा मीटिंग की. यह मीटिंग इजराइली जेट विमानों द्वारा दोहा में हमास लीडरशिप को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले के कुछ महीने बाद हुई. इस हमले में वे नाकाम रहे थे. व्हॉइट हाउस के अधिकारी ने कन्फर्म किया कि मीटिंग हुई थी, लेकिन उन्होंने और कोई जानकारी नहीं दी. दो सूत्रों ने US न्यूज आउटलेट एक्सियोस को बताया कि यह "गाजा में युद्ध खत्म करने की डील के बाद से देशों के बीच सबसे ऊंचे लेवल की मीटिंग थी. इसके लिए कतर ने एक मुख्य बिचौलिए के तौर पर काम किया था." एक्सियोस ने यह भी बताया कि व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ ने मीटिंग होस्ट की. इसमें इजराइल को रिप्रेजेंट करने वाले मोसाद के जासूस चीफ डेविड बार्निया और एक अनजान सीनियर कतरी अधिकारी मौजूद थे. कतर ने मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल और हमास के बीच एक बड़े सीजफायर में मदद की, जो अब भी नाजुक बना हुआ है, क्योंकि इजराइल और हमास दोनों एक-दूसरे पर इसकी शर्तों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं.