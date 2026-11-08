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गादी आइजनकोट बन सकते हैं इजराइल के अगले पीएम, राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का मौका दिया

यरूलशम: इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का मौका दिया है. इसके साथ ही आइजनकोट को संसद में बहुमत साबित करना होगा. पीएम नेतन्याहू के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है.

इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने शनिवार रात कहा कि 27 अक्टूबर को हुए चुनावों के बाद, वे विपक्षी उम्मीदवार गादी आइजनकोट को गठबंधन सरकार बनाने का पहला मौका दे रहे हैं.

इसमें एक रास्ता यह भी है कि वह ऐसी अल्पमत सरकार बनाएं, जिसे अरब सांसद बाहर से समर्थन दें. दूसरा विकल्प उन अति-रूढ़िवादी यहूदी पार्टियों के साथ समझौता करना है, जो परंपरागत रूप से नेतन्याहू के साथ रही हैं. वहीं तीसरा रास्ता लिकुड पार्टी के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने का हो सकता है. हालांकि, इस तीसरे विकल्प में बड़ी मुश्किल है. आइजनकोट कई बार साफ कर चुके हैं कि वह नेतन्याहू के साथ किसी सरकार में शामिल नहीं होंगे.

वहीं, आइजनकोट की याशर पार्टी ने 21 सीटें जीतीं और संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी. उनके चार दलों वाले यहूदी गठबंधन के पास 48 सीटें हैं. इजराइल के अरब अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली दो पार्टियों को कुल 19 सीटें मिली हैं. राष्ट्रपति के साथ बातचीत के दौरान इन दोनों पार्टियों ने आइजनकोट के नाम का समर्थन किया.

दूसरी तरफ नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने 27 सीटें जीती हैं. यह किसी भी पार्टी की सबसे अधिक सीटें हैं. लेकिन उनके गठबंधन को कुल 53 सीटें ही मिलीं. यानी बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों से वह 8 सीट पीछे रह गए.

हालांकि, इन सिफारिशों का अर्थ यह नहीं है कि आइजनकोट के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत है. उन्हें सिर्फ सबसे पहले गठबंधन बनाने की कोशिश करने का मौका मिला है. उनके सामने अलग-अलग विचारधारा वाली पार्टियों को साथ लाने की चुनौती होगी.

इस संबंध में राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा, "राष्ट्रपति हर्जोग ने गादी आइजनकोट को राष्ट्रपति भवन बुलाया है, जहां उन्हें कल सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी."

बता दें कि सरकार बनाने के लिए 61 सासंदों का समर्थन चाहिए. वहीं गादी आइजनकोट के गठबंधन को 6 पार्टियों के 67 सांसदों ने समर्थन दिया है. जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास मात्र 46 सांसदों का समर्थन है. जो बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है. इस वजह से राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का पहला मौका नहीं दिया.

हालांकि इस हफ्ते राष्ट्रपति के साथ हुई लंबी बातचीत के दौरान, इजराइल की ज्यादातर प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी आइजनकोट को सौंपी जानी चाहिए.

पूर्व सैन्य प्रमुख आइजनकोट, नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में मैदान में उतरे थे. वे उन पार्टियों के एक गुट का नेतृत्व कर रहे थे, जो इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू को सत्ता से हटाना चाहती थीं. चुनाव में न तो आइसेनकोट और न ही नेतन्याहू को स्पष्ट बहुमत मिला.

सरकार बनाने के लिए संभावित सहयोगियों के सामने उन्होंने चार शर्तें भी रखी हैं. वह चाहते हैं कि सहयोगी दल इजराइल को यहूदी, लोकतांत्रिक, उदार और समानता वाला देश मानें. वे इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा में बताए गए मूल्यों का सम्मान करें. सभी नागरिकों के लिए सैन्य या राष्ट्रीय सेवा का समर्थन करें. इसके साथ ही हमास को आतंकवादी संगठन मानें और गाजा में उसकी सैन्य तथा शासन चलाने की क्षमता समाप्त करने का समर्थन करें.

इन शर्तों की वजह से गठबंधन बनाना और मुश्किल हो सकता है. अगर आइजनकोट सरकार बनाने में विफल रहते हैं, तो किसी दूसरे नेता को मौका दिया जा सकता है. अगर वह भी असफल रहता है, तो सांसद किसी अन्य उम्मीदवार का नाम आगे रख सकते हैं.

हालांकि इजराइल के पास सरकार बनाने की पूरी प्रक्रिया के लिए लगभग 100 दिन हैं. इस समय में कोई भी नेता सरकार बनाने में सफल नहीं होता है तो देश में दोबारा चुनाव कराए ज सकते हैं.

नेतन्याहू ने की राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील

आइजनकोट को सरकार बनाने का पहला मौका मिलने के बाद नेतन्याहू ने राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने की अपील की. हालांकि, उन्होंने ऐसी सरकार का विरोध किया जो अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर हो. नेतन्याहू ने कहा, "कोई व्यक्ति अगले सप्ताह ही जल्दबाजी में ऐसी सरकार बनाना चाहता है, जिसे आतंकवाद के समर्थकों का साथ हासिल हो. ऐसी सरकार में वे लोग शामिल होंगे, जो इजराइल को खत्म करना चाहते हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि अरब पार्टियों के समर्थन से चलने वाली सरकार न तो हमास का सामना कर पाएगी और न ही इजराइली सैनिकों की सुरक्षा कर सकेगी.

कौन हैं गादी आइजनकोट?

गादी आइजनकोट 66 साल के हैं. वह इजराइल के पूर्व सैन्य प्रमुख भी रह चुके हैं. उन्होंने 2022 में राजनीति में वह राजनीति में आए. इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद वह कुछ समय के लिए नेतन्याहू की युद्धकालीन कैबिनेट में शामिल हुए, लेकिन बाद में फिर विपक्ष में लौट आए. आइजनकोट ने गाजा युद्ध को संभालने के सरकार के तरीके और उसकी सुरक्षा नीतियों की लगातार आलोचना की है. वह स्पष्ट कह चुके हैं कि नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल नहीं होंगे.

वहीं आइजनकोट ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने सैन्य अनुभव को सामने रखा. उन्होंने खुद को सुरक्षा के मुद्दे पर नेतन्याहू के मुकाबले मजबूत विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया. वह फिलस्तीनियों के खिलाफ इजराइली बस्तियों में रहने वाले लोगों की हिंसा की भी आलोचना करते रहे हैं. इसके अलावा, उन्होंने नेतन्याहू के दक्षिणपंथी सहयोगियों - राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच का भी विरोध किया है. फिलस्तीनियों को लेकर अपने बयानों और कदमों की वजह से इन दोनों नेताओं पर कुछ पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं.

अरब पार्टियों के समर्थन पर सरकार बनाने की राह टिकी

इजराइल में जारी राजनीतिक रस्साकशी के बीच अरब सांसदों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है. आइजनकोट ने अरब पार्टियों के साथ औपचारिक गठबंधन करने से मना किया है. इसका अर्थ है कि वह उनकी 19 सीटों के दम पर सीधे बहुमत वाली सरकार नहीं बना सकते. हालांकि, इन पार्टियों ने प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम का समर्थन किया है. इससे उन्हें सरकार बनाने की पहले प्रयास का मौका मिला है.

इस पूरे घटनाक्रम ने इजराइल की राजनीति में बदलते समीकरणों को भी दिखाया है. एक तरफ नेतन्याहू ने आइजनकोट को अरब पार्टियों का समर्थन मिलने को इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है. वहीं, अरब नेता नेतन्याहू और उनके दक्षिणपंथी सहयोगियों का विरोध कर रहे हैं. उनका आरोप है कि ये नेता अरब समुदाय के साथ भेदभाव करते हैं और उनके खिलाफ नीतियां अपनाते हैं.

इस बीच, नेतन्याहू के विरोधी दलों के नेता नए गठबंधन को लेकर संभावनाएं तलाश रहे हैं. वे उन पार्टियों के साथ भी समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके साथ पहले गठबंधन बनाना मुश्किल माना जाता था.

इसी क्रम में यिसराइल बेतेनु पार्टी के नेता एविगडोर लिबरमैन ने अति-रूढ़िवादी पार्टियों के साथ काम करने को लेकर अपने पुराने विरोध को छोड़ दिया है. उन्होंने इस समुदाय के लोगों की सैन्य सेवा के मुद्दे पर भी समझौता करने की इच्छा जताई है. इससे नेतन्याहू के विरोध में नया गठबंधन बनने की संभावना बढ़ गई है.

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