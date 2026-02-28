ETV Bharat / international

ईरान पर अमेरिका और इजराइल का भीषण हमला, धमाकों से दहली राजधानी तेहरान

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई इस वक्त तेहरान में नहीं हैं और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है. हमले को लेकर ईरान की ओर से कोई अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ईरान ने कहा, 'ये लड़ाई तुमने शुरू की है खत्म हम करेंगे'. खबर है कि हालात को देखते हुए ईरान ने भी अपने हवाई क्षेत्र को नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया है.

दुबई: ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने एक साथ भीषण हवाई हमले शुरू कर दिये. कहा जा रहा है कि देश के 30 ठिकानों पर मिसाइलें दागी गईं. इस बीच इजराइल ने नागरिक उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया. मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है. वहीं इजराइली रक्षा मंत्री ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह ईरान के खिलाफ एक प्रिवेंटिव मिसाइल हमला किया है.

अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को अचानक ईरान पर हमला कर दिया. ईरान की राजधानी तेहरान में धमाकों की आवाजे सुईं गई. कहा जा रहा है कि 30 ठिकानों पर मिसाइलें दागीं. धमाके के बारे में सरकार की तरफ से तुरंत कोई कमेंट नहीं आया. यह धमाका ऐसे समय में हुआ है जब तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत ज्यादा है.

इजराइल ने कहा 'प्रिवेंटिव स्ट्राइक' हमले

इजराइल ने कहा कि उसने ईरान के खिलाफ पहले से हमला किया है, जिसमें तेहरान में कई धमाके होने की खबर है. इजराइल ने ईरान पर 'प्रिवेंटिव स्ट्राइक' करने और येरुशलम में सायरन बजाने की घोषणा के बाद अपना एयरस्पेस सिविलियन फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है.

इजराइली रक्षा मंत्री ने कहा,'इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक प्रिवेंटिव मिसाइल हमला किया है.' ईरान में हमले के बाद के सोशल मीडिया पर कुछ दृश्य शेयर किए गए जिसमें आसमान में धुएं का गुबार उठता देखा जा रहा है.

आईडीएफ ने दी जानकारी

इजराइली सुरक्षा बलों ने सोशल मीडिया एक्स पर हमले से जुड़ी जानकारी शेयर की है. इसमें कहा,'पिछले कुछ मिनटों में पूरे इजराइल में सायरन बजाए गए, और सेलुलर डिवाइस को सीधे सुरक्षित जगहों के पास रहने का एडवांस इंस्ट्रक्शन अलर्ट दिया गया.

यह इजराइल देश की ओर मिसाइल दागे जाने की संभावना के लिए जनता को तैयार करने के लिए एक प्रोएक्टिव अलर्ट है. आईडीएफ इस बात पर जोर देता है कि जनता से सुरक्षित जगहों के पास रहने का अनुरोध किया जाता है.

हालात का अंदाजा लगाने के बाद यह तय किया गया कि आज (शनिवार) सुबह 08:00 बजे से होम फ्रंट कमांड गाइडलाइंस में तुरंत बदलाव किए जाएंगे. इन बदलावों के तहत देश के सभी इलाकों को फुल एक्टिविटी से एसेंशियल एक्टिविटी में बदलने का फैसला किया गया. इन गाइडलाइंस में शामिल हैं- जरूरी सेक्टर को छोड़कर, पढ़ाई-लिखाई, जमावड़े और काम की जगहों पर रोक, आम लोगों को ऑफिशियल होम फ्रंट कमांड चैनल पर पब्लिश गाइडलाइंस को मानना ​​होगा. पूरी गाइडलाइंस नेशनल इमरजेंसी पोर्टल और होम फ्रंट कमांड ऐप पर अपडेट की जाएंगी.