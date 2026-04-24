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लेबनान और इजराइल ने इजराइल-हिजबुल्ला युद्धविराम को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई: ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में इजराइल और लेबनान के राजदूतों के बीच मीटिंग बहुत अच्छी रही, और उन्होंने संघर्ष विराम बढ़ाने की घोषणा की.

US PRESIDENT DONALD TRUMP
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (file photo-AFP)
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By AP (Associated Press)

Published : April 24, 2026 at 2:20 PM IST

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वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई बातचीत के बाद इजराइल और लेबनान ने इजराइल एवं हिजबुल्ला चरमपंथी समूह के बीच युद्धविराम को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है.

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में इजराइल और लेबनान के राजदूतों के बीच हुई बैठक सार्थक रही. राष्ट्रपति के कार्यालय ‘ओवल ऑफिस’ में हुई एक बैठक के दौरान हालांकि ट्रंप ने स्वीकार किया कि ‘‘उन्हें हिजबुल्ला के बारे में भी सोचना होगा.’’

हालांकि ईरान समर्थित इस समूह ने वार्ता का विरोध किया है और पिछले शुक्रवार को प्रारंभिक युद्धविराम लागू होने के बाद से दोनों पक्षों द्वारा कई बार इसका उल्लंघन किया गया है. इजराइल और लेबनान के बीच दशकों में यह पहली सीधी राजनयिक वार्ता थी. दोनों पक्षों के बीच हुआ शुरुआती 10 दिवसीय युद्धविराम सोमवार को खत्म होने वाला था.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘लेबनान को हिजबुल्ला से रक्षा में मदद करने के लिए अमेरिका उसके साथ मिलकर काम करेगा.’’ उन्होंने बाद में ‘ओवल ऑफिस’ में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में वह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन से वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे.

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है और ‘‘अगर उन पर गोली चलाई जाती है तो वे भी ऐसा ही करेंगे.’’ पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप के साथ अमेरिका में इजराइल और लेबनान के राजदूतों के साथ-साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद थे.

इजराइल के राजदूत येचिएल लिटर ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में हम मिलकर निकट भविष्य में इजराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते को औपचारिक रूप दे सकेंगे.’’

ये भी पढ़ें- क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा? राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया जवाब

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