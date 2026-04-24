ETV Bharat / international

लेबनान और इजराइल ने इजराइल-हिजबुल्ला युद्धविराम को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई: ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( file photo-AFP )