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ट्रंप की चेतावनी के बावजूद इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला, तेहरान का एयरस्पेस बंद

तेल अवीवः इजरायल ने सोमवार को ईरान पर जवाबी हमला किया. अप्रैल में हुए युद्धविराम के बाद से यह दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर संघर्ष है. इससे दोबारा भारी लड़ाई शुरू होने की आशंका बढ़ गई है और युद्ध को रोकने की मध्यस्थता की कोशिशें और पेचीदा हो गई हैं. इरानी सरकारी टेलीविजन ने बिना कोई विस्तृत जानकारी दिए बताया कि इस्फ़हान, तबरीज़ और तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं.

इससे पहले, अप्रैल की शुरुआत में लागू हुए युद्धविराम के बाद, ईरान ने पहली बार इजरायल पर मिसाइलें दागी थीं. तेहरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह इजरायल के उस हमले का बदला लेगा, जो इजरायल ने रविवार को बिना किसी चेतावनी के बेरुत के दक्षिणी इलाकों पर किया था. इजरायल ने यह हमला अमेरिका के रुकने के अनुरोध के बावजूद किया था.

वहीं इजरायल का कहना है कि इरान समर्थित हिजबुल्लाह ने रविवार को तड़के उत्तरी इजरायल पर गोलाबारी की थी. सऊदी अरब ने भी सोमवार सुबह उस इलाके में मिसाइल हमले का सायरन बजाया, जहां अमेरिकी सैनिकों का हवाई ठिकाना मौजूद है. इजरायल के ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा के खिलाफ किए गए प्रतीत होते हैं, जिन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा था कि उनके विचार में इजरायल को अब और जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है.

ईरान पर इजरायली हमले से पहले 'द फाइनेंशियल टाइम्स' से बात करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को यह निर्देश दिए हैं कि युद्ध को कैसे चलाया जाना चाहिए. ट्रंप ने अखबार को दिए एक टेलीफोन इंटरव्यू में कहा था, "उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा. सारे फैसले मैं लेता हूं. सारे अहम फैसले मैं ही तय करता हूं. वह (नेतन्याहू) फैसले नहीं लेते."