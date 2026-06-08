ट्रंप की चेतावनी के बावजूद इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला, तेहरान का एयरस्पेस बंद
इरानी सरकारी टेलीविजन ने बिना कोई विस्तृत जानकारी दिए बताया कि इस्फ़हान, तबरीज़ और तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं.
By AFP
Published : June 8, 2026 at 3:21 PM IST
तेल अवीवः इजरायल ने सोमवार को ईरान पर जवाबी हमला किया. अप्रैल में हुए युद्धविराम के बाद से यह दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर संघर्ष है. इससे दोबारा भारी लड़ाई शुरू होने की आशंका बढ़ गई है और युद्ध को रोकने की मध्यस्थता की कोशिशें और पेचीदा हो गई हैं. इरानी सरकारी टेलीविजन ने बिना कोई विस्तृत जानकारी दिए बताया कि इस्फ़हान, तबरीज़ और तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं.
इससे पहले, अप्रैल की शुरुआत में लागू हुए युद्धविराम के बाद, ईरान ने पहली बार इजरायल पर मिसाइलें दागी थीं. तेहरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह इजरायल के उस हमले का बदला लेगा, जो इजरायल ने रविवार को बिना किसी चेतावनी के बेरुत के दक्षिणी इलाकों पर किया था. इजरायल ने यह हमला अमेरिका के रुकने के अनुरोध के बावजूद किया था.
वहीं इजरायल का कहना है कि इरान समर्थित हिजबुल्लाह ने रविवार को तड़के उत्तरी इजरायल पर गोलाबारी की थी. सऊदी अरब ने भी सोमवार सुबह उस इलाके में मिसाइल हमले का सायरन बजाया, जहां अमेरिकी सैनिकों का हवाई ठिकाना मौजूद है. इजरायल के ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा के खिलाफ किए गए प्रतीत होते हैं, जिन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा था कि उनके विचार में इजरायल को अब और जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है.
ईरान पर इजरायली हमले से पहले 'द फाइनेंशियल टाइम्स' से बात करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को यह निर्देश दिए हैं कि युद्ध को कैसे चलाया जाना चाहिए. ट्रंप ने अखबार को दिए एक टेलीफोन इंटरव्यू में कहा था, "उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा. सारे फैसले मैं लेता हूं. सारे अहम फैसले मैं ही तय करता हूं. वह (नेतन्याहू) फैसले नहीं लेते."
ताजा घटनाक्रम यह है कि इजरायल ने सोमवार को कहा कि उसने यमन से अपनी ओर दागी गई एक मिसाइल का पता लगाया है. यमन की इस मिसाइल चेतावनी के बाद पूरे इजरायल में खतरे के सायरन बजने लगे. यमन में ईरान समर्थित हुथी विद्रोही रहते हैं. हुतियों ने इजरायल-हमास युद्ध के दौरान और उसके बाद भी इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं, लेकिन वे ईरान युद्ध में पूरी तरह शामिल नहीं रहे हैं.
सऊदी अरब ने भी सोमवार सुबह उस इलाके में मिसाइल हमले का सायरन बजाया, जहां अमेरिकी सैनिकों का एक एयर बेस मौजूद है. सऊदी सरकारी मीडिया ने अल खर्ज प्रांत के आसपास इस अलर्ट की जानकारी दी, जहां प्रिंस सुल्तान एयर बेस स्थित है. इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई. यह अलर्ट इजरायल द्वारा ईरान को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बाद जारी किया गया.
इजरायली हमले के बाद ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (जो देश का मुख्य हवाई अड्डा है) के आसपास के हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) को बंद कर दिया है. इजरायल का कहना है कि उसने मिसाइल हमलों के बाद मध्य और पश्चिमी ईरान पर हमला किया है. वहीं तेहरान का कहना है कि कई शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं.
इसे भी पढ़ेंः