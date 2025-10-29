ETV Bharat / international

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 30 की मौत, वेंस ने कहा, युद्धविराम समझौता अभी भी कायम है

उन्होंने आगे कहा, 'हम जानते हैं कि हमास या गाजा में किसी और ने आईडीएफ के एक सैनिक पर हमला किया है. हमें उम्मीद है कि इजराइली जवाब देंगे. लेकिन मुझे लगता है कि शांति बनी रहेगी.'

फॉक्स न्यूज पर प्रसारित और व्हाइट हाउस द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई टिप्पणियों में वेंस ने कहा कि युद्धविराम कायम है. उपराष्ट्रपति ने कहा, 'इसका मतलब यह नहीं है कि छोटी-मोटी झड़पें नहीं होंगी.' वेंस उन कई शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों में से एक थे जो पिछले हफ़्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यस्थता किए गए नाजुक युद्धविराम को मजबूत करने के लिए इजराइल गए थे.

कैट्ज ने एक बयान में कहा, 'गाजा में आईडीएफ (इजराइली रक्षा बल) के सैनिकों पर आज हमास का हमला एक स्पष्ट रेड लाइन का उल्लंघन है. इसका आईडीएफ पूरी ताकत से जवाब देगा.' हालाँकि कैट्ज ने यह नहीं बताया कि सैनिकों पर हमला कहाँ हुआ, लेकिन हमास ने कहा कि उसके लड़ाकों का राफा में हुई गोलीबारी की घटना से कोई संबंध नहीं है.

हालांकि, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि मंगलवार की झड़पों के बावजूद युद्धविराम कायम है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि उन्होंने गाजा पर शक्तिशाली हमले के आदेश दिए हैं, जबकि रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हमास पर गाजा में इजराइली सैनिकों पर हमला करने का आरोप लगाया है.

गाजा सिटी: गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि इजराइल ने युद्धविराम के बावजूद मंगलवार को हवाई हमले किए. वहीं दूसरी ओर इजराइली सेना ने हमास पर अपने सैनिकों पर हमला करने और युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. हमास के तहत बचाव दल के रूप में काम करने वाली एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि गाजा के कई हिस्सों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में कम से कम 30 लोग मारे गए.

गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि कम से कम तीन हमले किए गए, जबकि क्षेत्र के मुख्य अल-शिफा अस्पताल ने कहा कि एक हमला उसके पीछे हुआ. एजेंसी ने बताया कि एक वाहन के हवाई हमले की चपेट में आने से पाँच लोगों की मौत हो गई. हमास ने घोषणा की थी कि वह युद्धविराम समझौते के तहत इजराइल की मांग के अनुसार मंगलवार को एक और बंधक का शव सौंप देगा.

7 अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर हुए हमले के दौरान हमास के लड़ाकों ने 251 लोगों को बंधक बना लिया था. मृत बंधकों के अंतिम बचे हुए शवों को लेकर उठे विवाद ने युद्धविराम को पटरी से उतारने का खतरा पैदा कर दिया है. इजराइल हमास पर शव न लौटाकर वादाखिलाफी का आरोप लगाता है, लेकिन फिलिस्तीनी इस्लामी समूह का कहना है कि गाजा के युद्धग्रस्त खंडहरों में अवशेषों को खोजने में समय लगेगा.

हमास ने बाद में कहा कि वह मंगलवार को शव सौंपने में देरी करेगा, और कहा कि इजराइली बढ़ती कार्रवाई शवों की खोज, खुदाई और बरामदगी में बाधा डालेगी. टेलीग्राम पर एक और बयान में हमास की सशस्त्र शाखा ने कहा कि उसे मंगलवार को दो बंधकों के शव मिले हैं. हालांकि, यह नहीं बताया गया कि उन्हें कब सौंपा जाएगा.

बंदी के अवशेष लौटाने पर बढ़ा विवाद

सोमवार को हमास पर उस समय दबाव बढ़ गया था जब उसने पहले बरामद किए गए एक बंदी के आंशिक अवशेष लौटा दिए थे. इजराइल ने इसे युद्धविराम का उल्लंघन बताया था. हमास ने कहा था कि ये अवशेष उन 28 बंधकों में से 16वें थे जिन्हें वह युद्धविराम समझौते के तहत लौटाने पर सहमत हुआ था. यह समझौता 10 अक्टूबर से लागू हुआ.

लेकिन इजराइली फोरेंसिक जाँच से पता चला कि हमास ने वास्तव में एक बंधक के आंशिक अवशेष सौंपे थे, जिसका शव नेतन्याहू के कार्यालय के अनुसार लगभग दो साल पहले ही इजराइल वापस लाया जा चुका था. इजराइली सरकार की प्रवक्ता शोश बेड्रोसियन ने हमास पर अवशेषों की खोज का नाटक करने का आरोप लगाया.

बंधक और लापता परिवार मंच ने सरकार से इन उल्लंघनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया और हमास पर लापता बंधकों का स्थान जानने का आरोप लगाया. हमास के प्रवक्ता हजम कासिम ने इस दावे को खारिज कर दिया कि समूह को पता है कि शेष शव कहां हैं, उन्होंने तर्क दिया कि दो साल के युद्ध के दौरान इजरायल की बमबारी के कारण स्थान पहचानने योग्य नहीं रह गए.