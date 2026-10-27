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इजराइल में आम चुनाव जारी, सत्ता बचाने को लेकर नेतन्याहू के सामने बड़ी चुनौती

इजराइल में आम चुनाव से पहले लिकुड पार्टी के कैंपेन बिलबोर्ड के पास से गुजरते हुए लोग ( AP )

By PTI 7 Min Read

यरुशलम: इजराइल में आज मंगलवार को संसदीय चुनाव जारी हैं. इसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 7 अक्टूबर, 2023 के हमास हमले, उसके बाद के युद्धों और सरकार की घरेलू और विदेशी नीतियों से निपटने के तरीके पर बहस के बीच सत्ता बनाए रखने की कोशिश करेंगे. जानकारी के मुताबिक परिणाम आज शाम तक घोषित किए जाएंगे.

इस चुनाव को बड़े पैमाने पर नेतन्याहू की लीडरशिप के टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पूर्व मिलिट्री चीफ गादी आइजेनकोट और पूर्व प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट समेत विपक्षी नेता उनके राइट-विंग गठबंधन को चुनौती देना चाहते हैं. ओपिनियन पोल बताते हैं कि किसी भी ग्रुप को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं है.

इजराइल लगभग नॉर्थ-ईस्ट इंडिया के मिजोरम राज्य के साइज का है, पूरे देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है. इसमें पूरा देश इजरायल की पार्लियामेंट नेसेट (इजराइल की संसद) के 120 मेंबर चुनने के लिए एक ही इलेक्टोरल एरिया के तौर पर काम करता है. वोटर पार्लियामेंट के अलग-अलग मेंबर नहीं चुनते हैं. इसके बजाय वे क्लोज्ड पार्टी लिस्ट के लिए वोट करते हैं. यह सिस्टम कई पॉलिटिकल पार्टियों को लेजिस्लेचर में सीटों के लिए मुकाबला करने की इजाजत देता है. नेसेट में एंट्री करने के लिए, एक पार्टी को 3.25 परसेंट इलेक्टोरल लिमिट पार करनी होती है, यह एक ऐसी जरूरत है जो अक्सर चुनाव से पहले अलायंस और मर्जर को बढ़ावा देती है. नेसेट का कार्यकाल चार साल का होता है, लेकिन अगर वह खुद को भंग करने के लिए वोट करता है, तय समय में राज्य का बजट मंजूर नहीं कर पाता है, या नई सरकार नहीं बन पाती है, तो चुनाव जल्दी हो सकते हैं. सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी अपने आप सरकार नहीं बनाती है. चुनाव के बाद राष्ट्रपति राजनीतिक गुटों से सलाह लेते हैं और सरकार बनाने के लिए एक सांसद को नियुक्त करते हैं. सरकार बनाने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 61 सांसदों का समर्थन हासिल करना होता है. राइट-विंग लिकुड पार्टी के लीडर नेतन्याहू 1996 से तीन अलग-अलग समय में करीब 19 साल तक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं. वह तीन साल पहले हुए 7 अक्टूबर के हमले और उसके बाद हुए कई मिलिट्री कैंपेन के बाद सत्ता में बने रहना चाहते हैं. 2023 में हमास के हमले में इजराइल में करीब 1,200 लोग मारे गए और गाजा में जंग शुरू हो गई, जो बाद में इजराइल, ईरान और दूसरे हथियारबंद ग्रुप्स के बीच एक बड़े इलाके के युद्ध में बदल गया. हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर मिलिट्री कैंपेन शुरू किया, जिसमें एयरस्ट्राइक, जमीनी ऑपरेशन और पाबंदियां शामिल थी. इससे आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह से रुक गई. गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से 74,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और 175,000 से ज़्यादा घायल हुए हैं. 7 अक्टूबर, 2023 के हमले के लिए सिक्योरिटी और जवाबदेही कैंपेन के मुख्य मुद्दे हैं. नेतन्याहू पर धोखाधड़ी, भरोसा तोड़ने और रिश्वतखोरी के भी आरोप हैं, जिनसे वह इनकार करते हैं. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 2024 में कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था. इजराइल डिफेंस फोर्सेज के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ, आइजेनकोट, सेंट्रिस्ट याशर पार्टी को लीड करते हैं और नेतन्याहू के लिए एक मुख्य चैलेंजर के रूप में उभरे हैं. उन्होंने पहले नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट में एक ऑब्जर्वर के रूप में काम किया था, लेकिन जून 2024 में सरकार की स्पष्ट युद्ध रणनीति की कमी की आलोचना करने के बाद इस्तीफा दे दिया था. आइजेनकोट ने सुरक्षा पर सख्त रुख बनाए रखते हुए शासन पर खुद को एक विकल्प के रूप में पेश किया है. उनकी पार्टी ने कुछ ओपिनियन पोल में अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि विपक्ष को एक मजबूत गठबंधन बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.