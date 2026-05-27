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बकरीद से पहले इजराइल ने हमास के मिलिट्री लीडर मुहम्मद ओदेह को मार गिराया

इजराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर काट्ज ने कहा कि स्ट्राइक का टारगेट हमास की मिलिट्री विंग का नया लीडर था.

ISRAEL ELIMINATES MUHAMMED ODEH
बकरीद से पहले इजराइल ने हमास के मिलिट्री लीडर मुहम्मद ओदेह को मार गिराया (ETV Bharat)
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By ANI

Published : May 27, 2026 at 10:30 AM IST

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तेल अवीव: इजराइल की डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने गाजा में आतंकवादी संगठन हमास की मिलिट्री विंग के नए लीडर मुहम्मद ओदेह को मार गिराने का दावा किया है. जानकारी के मुताबिक मुहम्मद ओदेह 7 अक्टूबर के नरसंहार की योजना में से एक था.

इजराइली प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज के निर्देश पर किया गया. ओदेह ने 7 अक्टूबर के नरसंहार के दौरान हमास के इंटेलिजेंस स्टाफ के हेड के तौर पर काम किया था और उन्हें करीब एक हफ्ते पहले एज़्जदीन अल-हद्दाद की जगह लेने के लिए नियुक्त किया गया था, जो दो हफ्ते पहले गाजा पट्टी में इजराइली डिफेंस फोर्सेज (IDF) के हमले में मारा गया था.

ओदेह कई इजरायली नागरिकों और IDF सैनिकों की हत्या, अपहरण और घायल करने के लिए भी जिम्मेदार था. इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में इस बात की पुष्टि करते हुए लिखा कि 7 अक्टूबर, 2023 के नरसंहार में शामिल सभी लोगों को खत्म करने की कसम खाई. उन्होंने कहा कि हमने अब मुहम्मद ओदेह पर हमला किया है, जो हमास के मिलिट्री विंग का लीडर है और 7 अक्टूबर के हत्याकांड के साजिशकर्ताओं में से एक है. हम उन सभी तक पहुंचेंगे.

इस बीच, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइल ने कल अपने ऑपरेशन तेज करने के बाद दक्षिणी लेबनान में अपने हमले जारी रखे. बुर्ज राहल पर दो एयर स्ट्राइक हुए, और टायर जिले के कवथारियत अल-रूज में एक ज़ोरदार हमले की खबर है. इजराइली सेना ने भी टायर जिले के श्रीफा शहर पर दो और बुर्ज राहल पर एक एयर स्ट्राइक किया. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अस-सवाना शहर में तीन और मरजायौन जिले के कब्रीखा में एक हमले की खबर है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को दक्षिणी लेबनान में इजराइली हवाई हमलों में 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए थे. एक अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले इजराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू के रविवार को मिलिट्री को हिज़्बुल्लाह के खिलाफ और भी जोर से हमले करने के निर्देश के ठीक बाद हुए हैं. इससे पहले एक अमेरिकी अधिकारी ने संकेत दिया था कि ड्रोन हमलों में बढ़ोतरी के बीच वॉशिंगटन ईरान-समर्थित आतंकी ग्रुप के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को मंजूरी देगा.

नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में कहा कि हम हिज़्बुल्लाह के साथ जंग लड़ रहे हैं. हाल के कुछ हफ़्तों में ही, हमारे बहादुर लड़ाकों ने 600 से ज़्यादा आतंकवादियों को खत्म कर दिया है. लेकिन हम अपनी रफ़्तार कम नहीं कर रहे हैं. इसके उलट, मैंने उन्हें और भी जोर से पेडल दबाने का निर्देश दिया है.

पढ़ें: अमेरिका का ईरान पर हमला, माइंस बिछा रही नावों और मिसाइल लॉन्च साइट्स को किया तबाह

इजराइली हमले में 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड का खात्मा, हमास चीफ एजेद्दीन परिवार समेत मारा गया

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