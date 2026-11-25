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केमिकल वेपन का आरोप और पलटवार: तेहरान ने कहा- 'US बेस हमारी मिसाइलों की जद में'

इजराइल के केयरटेकर डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ( ANI )

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यरूशलम: इजराइल के केयरटेकर डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने चेतावनी दी है कि ईरान अभी केमिकल वेपन बना रहा है. इजराइली मीडिया ने यह जानकारी दी. इजराइल रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हालांकि ईरान ने जून 2025 में अपने प्रमुख स्थलों पर इजरायली-अमेरिका के हमलों के बाद से अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से सक्रिय नहीं किया है, 'ऐसे संकेत हैं कि वह ऐसा करने की कोशिश कर रहा है.'

कैट्ज ने कहा कि ईरान ने जून 2025 में इजराइली-अमेरिका के खास जगहों पर किए गए हमलों के बाद से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू नहीं किया है, हालांकि ऐसे संकेत हैं कि वह कोशिश कर रहा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान अभी केमिकल हथियार बना रहा है और वादा किया कि इजराइल उसे उन्हें हासिल नहीं करने देगा.

'अगर हम मानते हैं कि ईरानी इजरायल पर हमला करने का इरादा रखते हैं, तो क्या हम सेना को पहले हमला करने और खतरे को नाकाम करने के लिए नहीं कह सकते? अगर ईरानी हम पर पहले हमला करते हैं, तो यह नाकामी होगी, उन्होंने कहा. इजरायल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान ने बताया कि इजरायल ने इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ खुफिया जानकारी शेयर की थी कि ईरान उनके खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल को ईरान के केमिकल हथियारों के डेवलपमेंट के बारे में एक दशक से ज़्यादा समय से पता है. इजराइली अधिकारियों के ये दावे ईरानी आर्म्ड फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही की चेतावनी के बाद आए हैं, जिन्होंने मंगलवार को कहा था कि इस इलाके में अमेरिकी मिलिट्री बेस आर्म्ड फ़ोर्से की स्ट्राइक रेंज में रहेंगे, चाहे उन्हें कहीं भी शिफ्ट किया जाए.