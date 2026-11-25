केमिकल वेपन का आरोप और पलटवार: तेहरान ने कहा- 'US बेस हमारी मिसाइलों की जद में'
इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि ऐसे संकेत हैं कि हैं ईरान केमिकल वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है.
By ANI
Published : November 25, 2026 at 11:07 AM IST
यरूशलम: इजराइल के केयरटेकर डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने चेतावनी दी है कि ईरान अभी केमिकल वेपन बना रहा है. इजराइली मीडिया ने यह जानकारी दी. इजराइल रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हालांकि ईरान ने जून 2025 में अपने प्रमुख स्थलों पर इजरायली-अमेरिका के हमलों के बाद से अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से सक्रिय नहीं किया है, 'ऐसे संकेत हैं कि वह ऐसा करने की कोशिश कर रहा है.'
कैट्ज ने कहा कि ईरान ने जून 2025 में इजराइली-अमेरिका के खास जगहों पर किए गए हमलों के बाद से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू नहीं किया है, हालांकि ऐसे संकेत हैं कि वह कोशिश कर रहा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान अभी केमिकल हथियार बना रहा है और वादा किया कि इजराइल उसे उन्हें हासिल नहीं करने देगा.
'अगर हम मानते हैं कि ईरानी इजरायल पर हमला करने का इरादा रखते हैं, तो क्या हम सेना को पहले हमला करने और खतरे को नाकाम करने के लिए नहीं कह सकते? अगर ईरानी हम पर पहले हमला करते हैं, तो यह नाकामी होगी, उन्होंने कहा.
इजरायल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान ने बताया कि इजरायल ने इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ खुफिया जानकारी शेयर की थी कि ईरान उनके खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल को ईरान के केमिकल हथियारों के डेवलपमेंट के बारे में एक दशक से ज़्यादा समय से पता है.
इजराइली अधिकारियों के ये दावे ईरानी आर्म्ड फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही की चेतावनी के बाद आए हैं, जिन्होंने मंगलवार को कहा था कि इस इलाके में अमेरिकी मिलिट्री बेस आर्म्ड फ़ोर्से की स्ट्राइक रेंज में रहेंगे, चाहे उन्हें कहीं भी शिफ्ट किया जाए.
मंगलवार को वार्षिक आयोजन (बासिज वीक) के मौके पर बासिज ऑर्गनाइजेशन के हेड के साथ एक मीटिंग में जनरल अब्दुल्लाही ने कहा कि हाल की लड़ाई के दौरान अमेरिकी बेस को बहुत नुकसान हुआ है और उनमें से एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करने लायक नहीं रहा.
उन्होंने कहा, 'इनमें से कुछ बेस अभी भी अपनी पिछली ऑपरेशनल कंडीशन में वापस नहीं आए हैं, और अमेरिकी उनकी डिप्लॉयमेंट लोकेशन बदलने और उन्हें ज़्यादा दूर के इलाकों में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज में उनके एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिशें काम कर रही हैं और स्ट्रेट से ज़्यादा तेल निकल रहा है.
ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा, 'हम अभी होर्मुज स्ट्रेट से उतना तेल ले रहे हैं जितना युद्ध शुरू होने से पहले ले जा रहे थे, और जैसा कि आपने अभी सुना, तेल बहुत ठीक-ठाक मात्रा में आ रहा है. लोगों, यह बहुत तेजी से गिर रहा है, जैसे कोई चट्टान गिरती है.'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि गर्मियों में थोड़े समय के लिए रोक को छोड़कर, जब से नेवल ब्लॉकेड लगा है, तब से अमेरिकी सेना ने किसी भी ईरानी जहाज को उससे गुजरने नहीं दिया है. लोगों यह बहुत तेज़ी से, पत्थर की तरह गिर रहा है.'