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इजराइली हमले में 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड का खात्मा, हमास चीफ एजेद्दीन परिवार समेत मारे गए

गाजा शहर के रिमल इलाके में इजराइली हमले की जगह इकट्ठा हुए लोग ( AFP )

By AFP 4 Min Read

यरूशलम: हमास के आर्म्ड विंग के चीफ एजेद्दीन अल-हद्दाद इजराइली हमले में मारा गया. इजराइल ने उसे 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड बताया था. इजराइली मिलिट्री और हमास ने इसकी पुष्टि की. मिलिट्री ने खुद और शिन बेट डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसी का जिक्र करते हुए कहा, 'आईडीएफ और आईएसए अनाउंस करते हैं कि गाजा शहर में एक सटीक स्ट्राइक में एजेद्दीन अल-हद्दाद को मार गिराया गया.' हमास के दो अधिकारियों ने एएफपी को यह भी बताया कि हद्दाद एक इजराइली स्ट्राइक में मारा गया. हमास के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'सीनियर कमांडर... एजेद्दीन अल-हद्दाद की गाजा शहर में एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और एक सिविलियन गाड़ी को टारगेट करके किए गए इजराइली स्ट्राइक में हत्या कर दी गई.' हमास के हथियारबंद विंग के एक सदस्य ने अलग से उसकी मौत की पुष्टि की. हमास के एक और सोर्स के मुताबिक हद्दाद अपनी पत्नी और बेटी के साथ मारा गया. एएफपी की तस्वीरों में मातम मनाने वाले लोग हद्दाद की बॉडी को हमास के झंडे में लपेटकर एक बिल्डिंग के खंडहर से स्ट्रेचर पर ले जाते हुए दिख रहे हैं. मिलिट्री ने कहा कि हद्दाद 'हमास की मिलिट्री विंग के आखिरी सीनियर कमांडरों में से एक था जिसने 7 अक्टूबर के हत्याकांड की प्लानिंग और उसे अंजाम देने का काम किया था.' इसमें यह भी कहा गया कि हद्दाद युद्ध के दौरान इजराइली लोगों को बंधक बनाने में भी शामिल था. इसमें कहा गया, 'हद्दाद ने हमास के बंधक बनाने के सिस्टम को मैनेज किया और खुद को खत्म होने से बचाने के लिए खुद को बंधकों से घेर लिया.' 'बड़ी कामयाबी'