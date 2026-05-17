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इजराइली हमले में 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड का खात्मा, हमास चीफ एजेद्दीन परिवार समेत मारे गए

हमास के एक सोर्स के मुताबिक एजेद्दीन अपनी पत्नी और बेटी के साथ मारे गये.

HAMAS ARMED WING CHIEF DEATH
गाजा शहर के रिमल इलाके में इजराइली हमले की जगह इकट्ठा हुए लोग (AFP)
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By AFP

Published : May 17, 2026 at 9:51 AM IST

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यरूशलम: हमास के आर्म्ड विंग के चीफ एजेद्दीन अल-हद्दाद इजराइली हमले में मारा गया. इजराइल ने उसे 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड बताया था. इजराइली मिलिट्री और हमास ने इसकी पुष्टि की.

मिलिट्री ने खुद और शिन बेट डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसी का जिक्र करते हुए कहा, 'आईडीएफ और आईएसए अनाउंस करते हैं कि गाजा शहर में एक सटीक स्ट्राइक में एजेद्दीन अल-हद्दाद को मार गिराया गया.' हमास के दो अधिकारियों ने एएफपी को यह भी बताया कि हद्दाद एक इजराइली स्ट्राइक में मारा गया.

हमास के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'सीनियर कमांडर... एजेद्दीन अल-हद्दाद की गाजा शहर में एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और एक सिविलियन गाड़ी को टारगेट करके किए गए इजराइली स्ट्राइक में हत्या कर दी गई.' हमास के हथियारबंद विंग के एक सदस्य ने अलग से उसकी मौत की पुष्टि की. हमास के एक और सोर्स के मुताबिक हद्दाद अपनी पत्नी और बेटी के साथ मारा गया. एएफपी की तस्वीरों में मातम मनाने वाले लोग हद्दाद की बॉडी को हमास के झंडे में लपेटकर एक बिल्डिंग के खंडहर से स्ट्रेचर पर ले जाते हुए दिख रहे हैं.

मिलिट्री ने कहा कि हद्दाद 'हमास की मिलिट्री विंग के आखिरी सीनियर कमांडरों में से एक था जिसने 7 अक्टूबर के हत्याकांड की प्लानिंग और उसे अंजाम देने का काम किया था.' इसमें यह भी कहा गया कि हद्दाद युद्ध के दौरान इजराइली लोगों को बंधक बनाने में भी शामिल था. इसमें कहा गया, 'हद्दाद ने हमास के बंधक बनाने के सिस्टम को मैनेज किया और खुद को खत्म होने से बचाने के लिए खुद को बंधकों से घेर लिया.'

'बड़ी कामयाबी'

इजराइल के मिलिट्री चीफ लेफ्टिनेंट कर्नल इयाल जमीर ने इस हत्या को बड़ी ऑपरेशनल कामयाबी बताया. जमीर ने एक अलग बयान में कहा, 'वापस आए बंधकों से मेरी हर बातचीत में कट्टर लड़ाका एज्जदीन अल-हद्दाद का नाम बार-बार आया.'

आज हम उसे खत्म करने में कामयाब रहे. आईडीएफ अपने दुश्मनों का पीछा करना, उन पर हमला करना और 7 अक्टूबर के हत्याकांड में शामिल सभी लोगों को जिम्मेदार ठहराना जारी रखेगा.' युद्ध के दौरान इजराइल ने कई हमास नेताओं की हत्याओं की जिम्मेदारी ली है, जिसमें याह्या सिनवार भी शामिल है, जिसे 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है.

इसने हमास के हथियारबंद विंग के लंबे समय से कमांडर और हमले के एक और मुख्य प्लानर मोहम्मद दीफ को भी मार डाला. इजराइली हमलों में लेबनान में हमास के गुर्गों के साथ-साथ ग्रुप से जुड़े सीनियर हिज़्बुल्लाह कमांडरों को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें पूर्व हिज़्बुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह भी शामिल हैं.

हमास के हथियारबंद विंग के मिलिटेंट्स ने 7 अक्टूबर का हमला किया जिसमें एएफपी के मुताबिक, इजराइल के ऑफिशियल आंकड़ों के आधार पर 1,221 लोग मारे गए. लड़ाकों ने 251 लोगों को गाजा में किडनैप भी किया.

हमास के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले इलाके के हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार गाजा में इजराइल के जवाबी मिलिट्री अभियान में 72,700 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं. संयुक्त राष्ट्र इन आंकड़ों को भरोसेमंद मानता है. अक्टूबर में सीजफायर के बावजूद, गाजा रोजाना हिंसा की चपेट में है क्योंकि इजराइली हमले जारी हैं, जिसमें मिलिट्री और हमास दोनों एक-दूसरे पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं.

इलाके के हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार सीजफायर शुरू होने के बाद से कम से कम 856 फिलिस्तीनी मारे गए हैं. इसी समय में इजराइली मिलिट्री ने कहा कि गाजा में पांच सैनिक मारे गए हैं.

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