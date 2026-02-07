ETV Bharat / international

इस्लामाबाद आत्मघाती हमला: हमलावर की हुई पहचान, पेशावर से तीन संदिग्ध गिरफ्तार

पाकिस्तानी जांच अधिकारियों ने बताया कि इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले से पहले, हमलावर लगभग पांच महीने तक अफगानिस्तान में रहा था.

Islamabad Shia mosque suicide attack three arrested in Peshawar attacker identified
इस्लामाबाद आत्मघाती हमला: हमलावर की हुई पहचान, पेशावर से तीन संदिग्ध गिरफ्तार (AP)
author img

By PTI

Published : February 7, 2026 at 3:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इस्लामाबाद/पेशावर: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले की जांच के सिलसिले में पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर से दो पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार किया है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार देर रात ऑपरेशन के दौरान, कथित आत्मघाती हमलावर के दो भाइयों और एक महिला को गिरफ्तार किया गया और अभी उनसे पूछताछ चल रही है.

जांच अधिकारियों के अनुसार, उनके पास से मिले पहचान पत्र से हमलावर की पहचान यासिर के रूप में हुई. आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि हमलावर का स्थायी पता अब्बास कॉलोनी, शिरो जंगी, चरसड्डा रोड, पेशावर था, जबकि उसका अस्थायी घर गंज मोहल्ला काजियान, पेशावर में था.

शुक्रवार को इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में खदीजा अल-कुबरा मस्जिद और इमामबारगाह में एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया था, जिसमें कम से कम 31 लोग मारे गए और 169 दूसरे घायल हो गए. यह हाल के वर्षों में शिया समुदाय को निशाना बनाकर किए गए घातक आतंकी हमलों में से एक था.

जांच अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले से पहले, हमलावर लगभग पांच महीने तक अफगानिस्तान में रहा था, जहां उसने कथित तौर पर हथियार चलाने और आत्मघाती हमलों का औपचारिक प्रशिक्षण लिया था.

इस खुलासे के बाद, जांच एजेंसियां हमले के पीछे काम कर रहे नेटवर्क की पहचान करने और उसे खत्म करने में जुट गई हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संभावित मददगारों और उनके आकाओं की पहचान करने के लिए पेशावर और नौशेरा (Nowshera) में और रेड की जा रही हैं.

अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि इस्लामाबाद आत्मघाती हमले की जांच हर पहलू से की जा रही है, और अधिक सबूत सामने आने की उम्मीद है, जिससे आतंकवादी घटना का पूरा मामला साफ करने में मदद मिल सकती है.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान में धमाका : 31 मौत, मची अफरा-तफरी, मदद के लिए गुहार, आईएस पर शक

TAGGED:

ISLAMABAD SUICIDE ATTACK
ATTACKER IDENTIFIED
SHIA MOSQUE SUICIDE ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.