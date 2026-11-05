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IRGC कुद्स चीफ गनी की अमेरिका को चेतावनी- 'दांव लगाने वाला बर्ताव भारी पड़ेगा'

तेहरान: इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कुद्स फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल घानी ने बुधवार को अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में उसके 'दांव लगाने वाले व्यवहार' को जारी रखने के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि एकजुट रेजिस्टेंस फ्रंट पूरे क्षेत्र में मिलकर कार्रवाई करके वाशिंगटन को बड़े झटके देने में सक्षम है.

सरकारी मीडिया इरना के मुताबिक गनी ने सेपाहन्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी नेताओं को रेजिस्टेंस फ्रंट की काबिलियत और स्ट्रेटेजिक पहुंच को कम आंकने के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस फोर्सेज अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अलग-अलग इलाकों में एकजुट हो गई है.

उन्होंने दावा किया कि इस लड़ाई से अमेरिका की इंटरनेशनल पहचान को नुकसान पहुंचा है और इसके कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में वाशिंगटन को झटका लगा है. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि स्ट्रेटेजिक वॉटरवे पर अमेरिका की पोजीशन ने रेजिस्टेंस फ्रंट को बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से जुड़ी कार्रवाई की धमकी देने के लिए उकसाया, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है.

दो जरूरी समुद्री रास्तों से जुड़े संभावित डेवलपमेंट की चेतावनी देते हुए गनी ने कहा, 'नहीं तो, आप होर्मुज स्ट्रेट में हथियारों के साथ युद्ध लड़ते रहेंगे, जबकि रेसिस्टेंस के जरिए बाब अल-मंडेब के खुलने का सामना करेंगे.' कुद्स फोर्स कमांडर ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह किया.

वॉशिंगटन को नई चेतावनी देते हुए, गनी ने कहा कि अगर अमेरिका ने लड़ाई में अपना 'दांव लगाने वाला बर्ताव' जारी रखा तो एकजुट रेजिस्टेंस फ्रंट सोची-समझी कार्रवाई के जरिए बड़े हमले कर सकता है. उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई जमीन पर और रेजिस्टेंस फ्रंट की स्ट्रेटेजिक गहराई में, दोनों जगह हो सकती है.

गनी की यह टिप्पणी बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और तेहरान और वॉशिंगटन के बीच नए सिरे से मिलिट्री टकराव को रोकने के लिए डिप्लोमैटिक कोशिशों के बीच आई. इससे पहले 3 नवंबर को अल अरबिया ने बताया था कि राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची समेत ईरान के सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स ने देश की मिलिट्री लीडरशिप से लड़ाई रोकने के मकसद से कतर की मध्यस्थता वाले प्रपोजल पर विचार करने की अपील की थी.

रिपोर्ट में कहा गया कि कतर के राजदूत, अमेरिका के साथ सीधी दुश्मनी फिर से शुरू होने की संभावना को लेकर देश के अंदर चिंताओं के बीच, प्रस्तावित फ्रेमवर्क पर ईरान का ऑफिशियल जवाब लेने के लिए तेहरान गए थे. इस बीच, अराघची ने कहा कि कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत बहुत ज्यादा हो गई है, जिसमें डिप्लोमैटिक कोशिशें जारी रहने के साथ-साथ डेलीगेशन दौरे और मैसेज का लेन-देन कर रहे हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर के राजदूत प्रस्तावित फ्रेमवर्क पर ईरान का ऑफिशियल जवाब लेने के लिए तेहरान गए थे, क्योंकि देश में अमेरिका के साथ सीधी दुश्मनी फिर से शुरू होने की चिंता थी. इस बीच अराघची ने कहा कि कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत बहुत ज़्यादा हो गई है, और डिप्लोमैटिक कोशिशें जारी रहने के साथ-साथ डेलीगेशन एक-दूसरे के दौरे और मैसेज का लेन-देन कर रहे हैं.