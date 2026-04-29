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ईरान की आर्थिक घेराबंदी के ट्रंप के नये प्लान के बीच, IRGC नेवी ने दी 'सरप्राइज टैक्टिक्स' की चेतावनी

रिपोर्ट के अनुसार ईरानी अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि उनकी नेवी पानी में विदेशी मिलिट्री मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए सक्षम है.

IRGC Navy warns US
रिवोल्यूशनरी गार्ड नेवी की स्पीडबोट कार्गो जहाज एपामिनोंडास के पास पहुँच रही है (AP)
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By ANI

Published : April 29, 2026 at 1:05 PM IST

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तेहरान: इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नेवी ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए दावा किया है कि अगर तनाव और बढ़ता है तो यह एलीट फोर्स अपरंपरागत तरीके अपनाने के लिए तैयार है.

ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के अनुसार आईआरजीसी नेवी के पॉलिटिकल अफेयर्स के डिप्टी मोहम्मद अकबरजादेह ने कहा कि अगर अमेरिका कोई नई गलती करता है तो समुद्री बल के पास उसके लिए 'सरप्राइज टैक्टिक्स' हैं.

यह चेतावनी मिलिट्री बयानबाजी में तेजी को दिखाती है, क्योंकि आईआरजीसी नेवी किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अपनी तैयारी का संकेत दे रही है. अकबरजादेह ने आगे संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की नई मिलिट्री कार्रवाई की स्थिति में आईआरजीसी नेवी अपनी नई विकसित की गई क्षमताओं को तैनात करेगी.

प्रेस टीवी की ये टिप्पणियां इस क्षेत्र में कई स्ट्रेटेजिक समुद्री डेवलपमेंट के बीच आई है, जिसमें ईरानी अधिकारी बार-बार यह दावा कर रहे हैं कि उनकी नेवी ने पास के पानी में विदेशी मिलिट्री मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए अपने हार्डवेयर और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी को मॉडर्न बनाया है.

यह मिलिट्री रवैया अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कड़े डिप्लोमैटिक रुख से मेल खाता है, जिन्होंने तेहरान के हालिया डिप्लोमैटिक कदमों पर काफी नाराजगी जताई है. प्रेसिडेंट ने जोर देकर कहा कि जब तक न्यूक्लियर मुद्दे को सीधे तौर पर नहीं सुलझाया जाता, वाशिंगटन बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएगा और आगे दावा किया कि ईरान ने संकेत दिया था कि वह 'खत्म होने की स्थिति' में है और इसलिए 'जितनी जल्दी हो सके' होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर जोर दे रहा है.

अपने असेसमेंट के दौरान ट्रंप ने तेहरान की एटमी इच्छाओं में मौजूद ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्क पर जोर दिया और चेतावनी दी कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लिए तो पूरी दुनिया बंधक बन जाएगी. यह रिजेक्शन ईरान के उस प्रपोजल के बाद आया है जिसमें वेस्ट एशिया में तुरंत सीजफायर और स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी होर्मुज स्ट्रेट से ट्रैफिक फिर से शुरू करने पर फोकस किया गया था, जबकि खास तौर पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल टेक्नोलॉजी और मौजूदा बैन पर बातचीत को टालने की कोशिश की गई थी.

जबकि विदेश मंत्री अब्बास अराघची एक डिप्लोमैटिक हमला कर रहे हैं. इस्लामाबाद का दौरा कर रहे हैं और इंटरनेशनल सपोर्ट पाने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे हैं. रीजनल ताकतों ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है.

सऊदी अरब में हुई एक मीटिंग में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अंडर बुलाई गई गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के नेताओं ने स्ट्रेट को बंद करने और समुद्री रास्ते को खतरे में डालने के बारे में ईरान के 'गैर-कानूनी कामों' को ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया.

जीसीसी समिट में जिसमें कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई के हाई-लेवल रिप्रेजेंटेशन शामिल थे, 'सिक्योरिटी और नेविगेशन की आजादी' को लड़ाई से पहले के लेवल पर वापस लाने के लिए एक साथ अपील की गई. इसके अलावा ब्लॉक ने बेहतर मिलिट्री इंटीग्रेशन, खासकर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने की वकालत की.

जैसे-जैसे रीजनल और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिकी प्रशासन लंबे समय तक चलने वाले इकोनॉमिक टकराव के लिए तैयारी कर रहा है. खबर है कि ट्रंप ने अपनी टीम को ईरान की लगातार ब्लॉकेड के लिए प्लान बनाने का निर्देश दिया है. यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे ईरान की इकोनॉमी और तेल एक्सपोर्ट को उसके पोर्ट्स तक समुद्री एक्सेस को सख्ती से कंट्रोल करके कमजोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक प्रेसिडेंट इस ब्लॉकेड को या तो नए सिरे से हवाई बमबारी कैंपेन या पूरी तरह से अलग होने की पॉलिसी के मुकाबले ज्यादा असरदार, कम रिस्क वाले ऑप्शन के तौर पर पसंद करते हैं जो इकोनॉमिक नुकसान की लॉन्ग-टर्म स्ट्रैटेजी की ओर एक बदलाव को दिखाता है.

ये भी पढ़ें- ट्रंप ने होर्मुज खोलने के ईरान के प्रस्ताव पर चर्चा की, जारी कर सकते हैं बड़ा बयान

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