ETV Bharat / international

ईरान की आर्थिक घेराबंदी के ट्रंप के नये प्लान के बीच, IRGC नेवी ने दी 'सरप्राइज टैक्टिक्स' की चेतावनी

तेहरान: इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नेवी ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए दावा किया है कि अगर तनाव और बढ़ता है तो यह एलीट फोर्स अपरंपरागत तरीके अपनाने के लिए तैयार है.

ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के अनुसार आईआरजीसी नेवी के पॉलिटिकल अफेयर्स के डिप्टी मोहम्मद अकबरजादेह ने कहा कि अगर अमेरिका कोई नई गलती करता है तो समुद्री बल के पास उसके लिए 'सरप्राइज टैक्टिक्स' हैं.

यह चेतावनी मिलिट्री बयानबाजी में तेजी को दिखाती है, क्योंकि आईआरजीसी नेवी किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अपनी तैयारी का संकेत दे रही है. अकबरजादेह ने आगे संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की नई मिलिट्री कार्रवाई की स्थिति में आईआरजीसी नेवी अपनी नई विकसित की गई क्षमताओं को तैनात करेगी.

प्रेस टीवी की ये टिप्पणियां इस क्षेत्र में कई स्ट्रेटेजिक समुद्री डेवलपमेंट के बीच आई है, जिसमें ईरानी अधिकारी बार-बार यह दावा कर रहे हैं कि उनकी नेवी ने पास के पानी में विदेशी मिलिट्री मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए अपने हार्डवेयर और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी को मॉडर्न बनाया है.

यह मिलिट्री रवैया अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कड़े डिप्लोमैटिक रुख से मेल खाता है, जिन्होंने तेहरान के हालिया डिप्लोमैटिक कदमों पर काफी नाराजगी जताई है. प्रेसिडेंट ने जोर देकर कहा कि जब तक न्यूक्लियर मुद्दे को सीधे तौर पर नहीं सुलझाया जाता, वाशिंगटन बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएगा और आगे दावा किया कि ईरान ने संकेत दिया था कि वह 'खत्म होने की स्थिति' में है और इसलिए 'जितनी जल्दी हो सके' होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर जोर दे रहा है.

अपने असेसमेंट के दौरान ट्रंप ने तेहरान की एटमी इच्छाओं में मौजूद ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्क पर जोर दिया और चेतावनी दी कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लिए तो पूरी दुनिया बंधक बन जाएगी. यह रिजेक्शन ईरान के उस प्रपोजल के बाद आया है जिसमें वेस्ट एशिया में तुरंत सीजफायर और स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी होर्मुज स्ट्रेट से ट्रैफिक फिर से शुरू करने पर फोकस किया गया था, जबकि खास तौर पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल टेक्नोलॉजी और मौजूदा बैन पर बातचीत को टालने की कोशिश की गई थी.