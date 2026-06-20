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ईरान ने फिर होर्मुज स्ट्रेट बंद किया, लेबनान में इजराइली हमलों के जवाब में उठाया कदम

ईरान ने लेबनान पर इजराइल के हमलों के जवाब में होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है. ईरानी डेलीगेशन वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा है.

IRGC closes Strait of Hormuz over Israeli attacks on southern Lebanon Iran-US Talks JD Vance
ईरान ने फिर होर्मुज स्ट्रेट बंद किया, लेबनान में इजराइली हमलों के जवाब में उठाया कदम (AP)
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By PTI

Published : June 20, 2026 at 8:11 PM IST

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दुबई: लेबनान में इजराइल के लगातार हमलों से ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर ग्रहण लग सकता है. इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने शनिवार को होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है. ईरानी सेना ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम लेबनान में इजराइल के हमले जारी रहने और अमेरिका की "बदनीयती" और युद्ध खत्म करने संबंधी वादों के स्पष्ट उल्लंघन के कारण उठाया गया है.

ईरानी सेना ने सरकारी टेलीविजन पर दिए गए बयान में चेतावनी भी दी, "अगर आक्रामकता जारी रहती है, तो आगे के कदम उठाने की योजना बना ली गई है."

जहाजों को जलडमरूमध्य के पास न आने की चेतावनी
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नेवी ने शनिवार को कहा कि होर्मुज स्ट्रेट बंद है और जहाजों को जलडमरूमध्य के पास न जाने की चेतावनी दी है और कहा है कि उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. एक बयान में, IRGC नेवी ने लेबनान में इजराइल के हमले और अमेरिका द्वारा युद्धविराम के अपने वादे तोड़ने को इस अहम जलमार्ग को बंद करने का कारण बताया.

गौरतलब है कि इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद जहाजों और तेल टैकरों ने महत्वपूर्ण चोक पॉइंट होर्मुज से गुजरना शुरू कर दिया था.

इस बीच, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं. शनिवार को इजराइली हमलों में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं.

स्विट्जरलैंड जा रहा है ईरानी डेलीगेशन
हालांकि, ईरान के सरकारी टीवी ने जानकारी दी कि युद्ध के मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत करने वाली ईरानी डेलीगेशन स्विट्जरलैंड जा रहा है और मांग करेगा कि अमेरिका अंतरिम समझौते के तहत अपने वादे पूरे करे.

फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "स्विट्जरलैंड में, हम दूसरे पक्ष के वादे पूरे करने के लिए दबाव डालना चाहते हैं और यह साफ करना चाहते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारियों पर कैसे काम करने की योजना बना रहे हैं." प्रवक्ता ने आगे कहा कि अगर अमेरिका अपने वादे पूरे करने से मना करता है, तो ईरान जरूरी कदम उठाएगा.

ईरान ने अमेरिका पर दबाव डाला कि वह इजराइल को लेबनान पर युद्धविराम समझौता लागू करने के लिए मजबूर करे. इससे साफ हो गया है कि ईरानी अधिकारी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए लेबनान को इसमें शामिल कर रहे हैं.

स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे जेडी वेंस
इस बीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि वह जल्द ही ईरान के साथ बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे. वेंस ने फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में बताया, "मुझे उम्मीद है कि मैं अगले कुछ दिनों में वहां से निकल जाऊंगा, लेकिन आप जानते हैं कि यह हमेशा एक नाजुक तालमेल और डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल होता है."

वेंस ने कहा कि ईरान में युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत रविवार को हो सकती है. अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड में हैं. अमेरिका को भरोसा है कि वह ईरान में युद्धविराम बनाए रख सकता है. इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रहा है.

रविवार को होगी ईरान-अमेरिका के बीच टेक्निकल लेवल की वार्ता
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि रविवार को स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में ईरान और अमेरिका के बीच टेक्निकल लेवल की बातचीत होगी. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने के बाद, 21 जून को स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में टेक्निकल लेवल की बातचीत होगी." बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थ अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में हिस्सा लेंगे.

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