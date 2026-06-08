ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइलें, इराक और सीरिया ने एयरस्पेस अस्थायी रूप से बंद किया
इराक का एयरस्पेस अगले 72 घंटों तक बंद रहेगा, सीरिया ने भी 12 घंटों के लिए अपने एयरस्पेस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया.
By ANI
Published : June 8, 2026 at 7:57 AM IST
तेहरान: 'टाइम्स ऑफ इजराइल' के अनुसार लेबनान पर हाल ही में हुए हमले के जवाब में इजराइल पर कई मिसाइलें दागे जाने के बाद ईरान ने देश के पश्चिमी हिस्से के ऊपर का एयरस्पेस बंद कर दिया है.
ईरान के सरकारी मीडिया ब्रॉडकास्टर इरना (IRNA) समाचार एजेंसी के अनुसार नेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन के प्रवक्ता माजिद अखवन ने कहा, 'सुरक्षा और बचाव संबंधी आकलन के कारण... देश के पश्चिमी हिस्से के हवाई क्षेत्र को अगली सूचना तक बंद घोषित कर दिया गया है.'
इराक के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने घोषणा की है कि देश का एयरस्पेस अगले 72 घंटों तक बंद रहेगा. वहीं, सीरिया ने भी 12 घंटों के लिए अपने दक्षिणी एयरस्पेस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया और दमिश्क एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोक दिया.
यह कदम ईरान द्वारा सोमवार को इजराइल पर मिसाइलें दागने के बाद उठाया गया. 8 अप्रैल को हुए सीजफायर के बाद से यह ईरान का पहला मिसाइल हमला था. ईरान से इजराइल की ओर दागी गई मिसाइलों का पता चलने के बाद देश के कई इलाकों में सायरन बजाए गए.
इजराइली सुरक्षा बलों ने ईरान से इजराइल की ओर दागी गई मिसाइलों की पहचान की. इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने कहा, 'इस खतरे को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं.' यूरो न्यूज के अनुसार इस हमले में अब तक किसी के हताहत होने या किसी नुकसान की खबर नहीं है.
इजराइली वायु सेना (IAF) ने पुष्टि की कि ईरान से इजराइल की ओर मिसाइलें दागी गई थी. डिफेंस सिस्टम सक्रिय रूप से खतरे को रोक रहे हैं और होम फ्रंट कमांड ने जनता के लिए सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं. इजराइली वायु सेना (IAF) ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा,'इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने पता लगाया है कि कुछ समय पहले ईरान से इजराइल के इलाके की तरफ मिसाइलें दागी गई.
इस खतरे को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं. पिछले कुछ मिनटों में होम फ्रंट कमांड ने संबंधित इलाकों में सीधे मोबाइल फोन पर शुरुआती निर्देश भेजे हैं. जनता से अपील है कि वे जिम्मेदारी से काम लें और निर्देशों का पालन करें. इनसे जान बचती है.
अलर्ट मिलने पर सुरक्षित जगहों पर जाएं और अगली घोषणा होने तक वहीं रहें. सुरक्षित जगह से बाहर निकलने की इजाजत साफ निर्देश मिलने के बाद ही दी जाएगी. होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करते रहें.' रविवार को हिज़्बुल्लाह द्वारा इजराइल के इलाके में गोलीबारी करने के बाद इजराइल ने बेरूत के दाहियेह जिले में मौजूद लड़ाकों के मुख्यालय पर हमला किया.