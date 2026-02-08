ETV Bharat / international

ताकतवर देशों के आगे नहीं झुकने से ईरान को ताकत मिलती है: विदेश मंत्री अरागची

ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि ईरान की ताकत का राज दूसरे देशों के खिलाफ खड़े होने की क्षमता से है.

Irans Foreign Minister Abbas Araghchi
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची (File photo-AP)
By AP (Associated Press)

Published : February 8, 2026 at 7:45 PM IST

दुबई : ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ हुईं वार्ताओं के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए रविवार को कहा कि ताकतवर देशों के आगे नहीं झुकने से ईरान को ताकत मिलती है.

तेहरान में एक सम्मेलन में राजनयिकों से बातचीत के बाद अरागची ने संकेत दिए कि ईरान यूरेनियम संवर्धन करने पर कायम रहेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान का यूरेनियम संवर्धन विवाद की जड़ है.

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शुक्रवार को ओमान में अमेरिकी अधिकारियों से हुई बातचीत की एक ओर तो सराहना की, दूसरी ओर अरागची के बयान से लगता है इन वार्ताओं में चुनौतियां बाकी हैं. ईरान पर समझौता करने के लिए दबाव बनाने के मकसद से अमेरिका पहले ही विमानवाहक यूएसएस अब्राहम लिंकन, जहाजों और लड़ाकू विमानों को पश्चिम एशिया भेज चुका है.

अरागची ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “मुझे लगता है कि ईरान की ताकत का राज दूसरों की ओर से परेशान किए जाने, प्रभुत्व कायम करने और दबाव बनाने के खिलाफ खड़े होने की इसकी क्षमता में छिपा है. उन्हें डर है कि हमारे पास परमाणु बम है जबकि हम परमाणु बम नहीं बना रहे. ताकतवर देशों को ‘न’ कहने की हमारी शक्ति ही हमारे लिए परमाणु बम है.”

अरागची का “एटॉमिक बम” को साफ तौर पर एक बयान के तौर पर इस्तेमाल करना शायद अचानक नहीं था. जबकि ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, वेस्ट और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि तेहरान के पास 2003 तक बम बनाने के लिए एक संगठित मिलिट्री प्रोग्राम था. हाल के सालों में ईरानी अधिकारी यह भी धमकी दे रहे थे कि इस्लामिक रिपब्लिक बम बनाने की कोशिश कर सकता है, जबकि उसके डिप्लोमैट्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के उपदेशों को एक ज़रूरी फतवा या धार्मिक हुक्म बताया है कि ईरान बम नहीं बनाएगा.

ये भी पढ़ें- 'ईरान से फौरन बाहर निकलो', भारी तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी

